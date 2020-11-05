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Финансы
Евгения Евсеева
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Европейский финтех-стартап Vivid Money выходцев из «Тинькофф» привлёк $17,6 млн при оценке в $117 млн Материал редакции

Vivid Money позволяет управлять финансами из приложения — совершать переводы, делать покупки и получать кэшбек.

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Немецкий финтех-стартап Vivid Money привлек €15 млн ($17,6 млн) в первом раунде инвестиций, пишет TechCrunch. В рамках раунда инвесторы оценили компанию в €100 млн ($117 млн).

Vivid Money позволяет управлять финансами из приложения — осуществлять переводы, получать кэшбек за покупки и другое.

При регистрации пользователь получает учетную запись и виртуальную карту за €1, которую можно выпустить в металлическом виде за €20. Приложение позволяет открывать счета в более чем 100 валютах.

Стартап анализирует переводы пользователя, чтобы определить подписки. Таким образом пользователь может заблокировать будущие платежи. Также с помощью Vivid Money можно создать дополнительные учётные записи, — сообщает издание.

Vivid Money основали в 2019 году бывший старший вице-президент по развитию бизнеса TCS Group Артем Яманов и бывший вице-президент по разработке новых продуктов компании Александр Емешев. Сервис запустили в июне 2020 года.

Партнёры сервиса — немецкий SolarisBank и Visa. Vivid Money доступен только в Германии, но в планах компании выйти и в другие европейские страны. В Европе стартап конкурирует с финтех-сервисами N26 и Monzo.

Выходцы из «Тинькофф» запустили финтех-стартап в…
Сервис Vivid Money позволит пользователям открывать счета, совершать платежи и переводы и…
vc.ru

#новость #vividmoney

Евгения Евсеева
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