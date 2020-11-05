«Альфа-банк» подключился к системе переводов по номеру телефона от «Сбербанка» Материал редакции
Для тех клиентов, которые не разобрались, как настроить Систему быстрых платежей в «Сбере».
«Альфа-банк» добавил в приложение переводы по номеру телефона клиентам «Сбербанка» без участия Системы быстрых платежей (СБП), заметил Telegram-канал «Банкста». В «Альфа-банке» и «Сбербанке» vc.ru подтвердили эту информацию.
«Не все до сих пор разобрались, как включить СБП в "Сбере", и в этой ситуации прямой перевод на телефонный номер может быть выходом», — заявили vc.ru в «Альфа-банке».
«"Сбербанк" продолжает планомерно расширять экосистему бесшовных мгновенных переводов по номеру телефона на карты банков-партнеров», — рассказали в «Сбере».
Прямые переводы по собственной системе «Сбербанка», в отличие от переводов по СБП, облагаются комиссией — от 0 до 2,3%. К системе также подключены «Тинькофф», «Совкомбанк», «СДМ-Банк», «МТС Банк», «Mobiденьги», WebMoney, салоны связи МТС и «Связной».
Комиссия за перевод с «Альфа-банка» по системе «Сбера» составляет 1,95%.
- СБП позволяет клиентам разных банков, подключенных к системе ЦБ, переводить друг другу до 100 тысяч рублей в месяц по номеру телефона без комиссии и оплачивать покупки по QR-кодам.
- В марте 2019 года глава «Сбербанка» Герман Греф выступал против обязательного подключения к системе и утверждал, что у банка есть своя система и QR-платежи. В апреле после штрафа от ЦБ «Сбер» в тестовом режиме подключился к системе.
- В «Альфа-банке» после полного запуска СБП у конкурента заявили, что «Сбербанк» «забыл» рассказать об этом клиентам. «Альфа-банк» предложил «помочь зелёному банку» и опубликовал инструкцию для подключения функции в «Сбербанке». «Сначала надо подключить сервис в приложении. К сожалению, зелёный банк далеко спрятал кнопку. Сейчас расскажем, как её найти», — говорилось в инструкции.
Не очень понятно куда смотрит ФАС и ЦБ. Сбер запрятал включение СБП в какую-то жопу, уже не говоря, что ЦБ надо было бы выпустить приказ о включении СБП по умолчанию.
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Тебе бы к доктору, бро :)
Да уже поздно, как в треке. Пытаюсь следить за здоровьем, ухаживаю за головой, но видимо уже поздно.
А на СБП, директивно спущенную всем сверху центральным банком под угрозой штрафов, ФАС посмотреть не должен? Или когда государство принудительно устанавливает монополию на ровном месте - "это другое"?
Ну СБП потенциально способствует улучшению конкуренции между банками, поэтом Сбер не хочет включать систему, из-за отсутствия которой люди были вынуждены держать карты сбера
Каким образом люди могут быть "вынуждены держать карты сбера"?
Мне правда интересно. Я не пользовался сбером больше 10 лет.
Сбер в этом плане главный вор! По Сбп в том же Тиньков можно 1,5 млн в мес переводить. А в сбер 100 000₽, прям смешно.😂
100к - требование закона
В Сбере эту опцию можно включить только установив приложение. Вообще запредельная наглость.
КАК можно было не разобраться с СБП ?)))Господи, да что может быть проще чем переводить по номеру телефона в любой банк . Как только эту услугу не упрощали.
При том в феврале , кажется , Рокет и Альфа уже рассказывали...
Сбер постарался чтобы выключить по умолчанию и спрятать настройку включения)
Сбер спрятал функцию СБП в настройки интернет-банка. Чтобы пользоваться СБП, нужно "принять соглашение", и только потом в переводах в самом конце списка появится СБП. А теперь вопрос, сколько по вашему человек в этом разобралось? Эти п*дорасы все продумали.
мне казалось что сам факт что "можно переводить куда угодно до ста косарей без комиссии и не зависеть от банка" самое лучшее рекламное предложение от нашей банковской системы, учитывая как нечасто она идет к обычным смертным навстречу и люди преодолеют этот барьер ради экономии
Рил криво сделано. Я на Райфайзене за секунду включил, а у друзей (чтобы целенаправленно установить) на Сбере без Гугла не нашёл
Даже, чтобы принимать платежи, надо включить СБП на Сбере. Часто бывает, что в разного рода лавках или отделах на птичьих рынках при просьбе кинуть на Сбер эта функция не включена и о ней даже не знают. И настороженно относятся, когда начинаю объяснять, что надо что-то там включить в настройках. Или бывает, что владельца карты вообще нет на торговом месте. Короче говоря, очень неудобно.
по моему, не очень удобно быть клиентом сбербанка, имея такое разнообразие в нашей стране)
Но гораздо удобнее, чем быть клиентом альфы )
Раньше было удобно, сейчас тоже отчасти, потому что у многих Сбер. Держу их карточку именно для расчетов со Сбером. Причем, с ВТБ можно перевести на Сбер через СБП, а со Сбера на ВТБ — нельзя, только с комиссией. Так и живем.
Может кто расскажет сразу как её включить в сбере, чтобы не гуглить, а сразу прочел включил ?
разве этого не было? перевожу так уже месяца 1,5.
за 1,95%? зачем?
я небольшие сумму переводил, не более 500₽ за раз.
так что это и не такая большая комиссия.
Справедливости ради, отмечу в самой альфе в личном кабинете через сайт переводов по номеру телефона тоже нет
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