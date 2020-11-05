Для тех клиентов, которые не разобрались, как настроить Систему быстрых платежей в «Сбере».

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«Альфа-банк» добавил в приложение переводы по номеру телефона клиентам «Сбербанка» без участия Системы быстрых платежей (СБП), заметил Telegram-канал «Банкста». В «Альфа-банке» и «Сбербанке» vc.ru подтвердили эту информацию.

«Не все до сих пор разобрались, как включить СБП в "Сбере", и в этой ситуации прямой перевод на телефонный номер может быть выходом», — заявили vc.ru в «Альфа-банке».

«"Сбербанк" продолжает планомерно расширять экосистему бесшовных мгновенных переводов по номеру телефона на карты банков-партнеров», — рассказали в «Сбере».

Прямые переводы по собственной системе «Сбербанка», в отличие от переводов по СБП, облагаются комиссией — от 0 до 2,3%. К системе также подключены «Тинькофф», «Совкомбанк», «СДМ-Банк», «МТС Банк», «Mobiденьги», WebMoney, салоны связи МТС и «Связной».

Комиссия за перевод с «Альфа-банка» по системе «Сбера» составляет 1,95%.

Telegram-канал «Банкста»