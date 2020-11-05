Bloomberg: компания-владелец TikTok планирует привлечь инвестиции при оценке в $180 млрд — в мае её оценили в $100 млрд Материал редакции
Переговоры идут на фоне возможной подготовки к IPO дочерних проектов компании и проблем TikTok в США.
Китайская ByteDance, которая владеет в том числе TikTok, ведёт переговоры о привлечении $2 млрд от группы инвесторов, в том числе от фонда Sequoia. Об этом рассказали источники Bloomberg, знакомые с деталями переговоров.
По их словам, в ходе сделки инвесторы могут оценить ByteDance в $180 млрд. Для сравнения, в мае 2020 года компания оценивалась в $100 млрд, говорили источники агентства. Это самая дорогая частная компания по версии Bloomberg.
Условия раунда могут измениться, поскольку переговоры ещё идут, отмечает издание. В ByteDance отказались от комментариев, представитель Sequoia пока не ответил на запрос.
Источники агентства также рассказали, что ByteDance может начать подготовку некоторых из своих крупнейших активов, в том числе сервиса Douyin (китайская версия TikTok) и новостного приложения Toutiao, к IPO в Гонконге. О начале переговоров насчёт размещения Douyin говорили и собеседники Reuters в конце октября.
- В августе у Douyin было свыше 600 млн активных пользователей в день по сравнению с 400 млн в начале года, отмечает Bloomberg.
- Переговоры идут на фоне возможной блокировки TikTok в США: в сентябре суд временно заблокировал запрет на скачивание TikTok в стране. Это дало ByteDance больше времени на сделку по продаже части соцсети Oracle и Walmart. Переговоры затормозились на время президентских выборов в США и судов по поводу запрета, отмечает Bloomberg.
М-да
Если бы так оценили ТВ канал для молодежи с аудиторией миллиарды человек, то норм?
Только приложение лучше ТВ канала, у него нет таких расходов на дистрибуцию, как у любого ТВ.
Причем темпы роста у них впечатляющие, дальше будет больше.
Считаешь, стремительный рост ничего не стоит? Это все равно дешевле, чем классический ТВ канал, а главное надежнее, так как классическое ТВ уже труп.
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