Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Финансы
Рая Хачатрян
1487

Quartz: основатель Momentus Михаил Кокорич не сможет работать с собственными технологиями в США из-за нацбезопасности Материал редакции

Специализирующаяся на космической логистике компания Momentus планирует выход на биржу Nasdaq с оценкой в $1,2 млрд.

4 комментария
В закладки

Комиссия по ценным бумагам и биржам США запретила основателю космической компании Momentus Space Михаилу Кокоричу работать с собственными разработками в стране на фоне выхода на Nasdaq. Об этом сообщает Quartz.

Кокорич — гражданин России, а «геополитические соперники» не могут использовать передовые космические технологии, говорится в законе о национальной безопасности.

О планах выйти на биржу с оценкой в $1,2 млрд Momentus заявила в октябре 2020 года. Планируется, что IPO пройдет по «быстрой» схеме с поглощением специальной технической компанией — Stable Road Acquisition․ Кокорич — автор большинства разработок компании, пишет издание.

Инвесторы опасаются, что сделка может столкнуться с затяжной проверкой. Основатель Momentus и представитель Stable Road Capital не отказались комментировать сделку, сообщает Quarts.

Технология «двойного назначения»

Издание добавляет, что многие элементы современных коммерческих спутников, например, микрочипы, считаются технологией «двойного назначения» — имеют как гражданское, так и военное применение. Правительство США регулирует такие технологии, чтобы иностранные правительства не имели к ним доступ.

Людям, не являющимися гражданами или постоянными жителями США, запрещен доступ к таким технологиям — это считается формой экспорта и требует получения специальной лицензии.

Иностранцы могут только работать в компаниях, связанных с технологиями двойного назначения и инвестировать в них, если Комитет по иностранным инвестициям США это одобрит.

Прошлые разбирательства

В 2018 году правительство США вынудило Кокорича отказаться от владения космической компанией Astro Digital — она не прошла проверку на иностранное влияние, рассказали три источника, знакомые с разбирательством.

Четыре партнера Кокорича рассказали изданию, что в 2019 году против предпринимателя велось расследование, а они были опрошены федеральными агентами. Власти пытались выяснить нарушал ли Кокорич — инвестор и руководитель нескольких спутниковых компаний — законы об экспортном контроле.

Офис прокурора США, курирующий расследование 2019 года, не подтвердил и не опровергнул его существование. Кокоричу не было предъявлено обвинение в совершении преступления, пишет издание.

Будущее Momentus и Кокорича

Кокорич может получить экспортную лицензию, которая даст ему возможность работать с контролируемой технологией. В 2019 году Momentus наняла лоббистов для лицензирования экспорта космических аппаратов, но прекратила сотрудничество в июле 2020 года. Тем не менее, компания все еще ищет способ получить лицензию, говорится в документах SEC.

Кокорич, который живёт в США с 2015 года, также может получить политическое убежище, пишет издание. Однако он всё ещё сотрудничает с инвесторами из России.

По информации SEC за 2019 год, один из соучредителей и крупных инвесторов Momentus Space — первый заместитель председателя правления «Сбербанка» Лев Хасис. Доля Хасиса принадлежит его жене, так как топ-менеджер попал под санкции правительства США в 2014 году.

В проспекте эмиссии Momentus говорится, что из-за долей Кокорича и Хасиса компания столкнется с проблемами при работе с Комитетом по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах.

#новость #momentus

Рая Хачатрян PLUS
+3963
4
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","momentus"], "comments": 4, "likes": 1, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 174037, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 05 Nov 2020 20:51:39 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Обучение Data Science
Факультет от Geekbrains и Mail.ru Group с гарантированным трудоустройством
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

From Siberia to London

4

Вот вроде и хочется посочувствовать «нашему» предпринимателю, а потом смотришь кто там друзья-партнёры: Хасис, прячущийся за жену. 
И уже не хочется, уже смешно даже читать про такие схемы. 
P.S. Почитайте биографию Ароныча - думаю, после этого вопросов - насчёт торчащих ушей и погон «геополитических соперников» у вас не останется.

Ответить

Eugen Bayer

1

Хасис.... все ясно. Идем дальше.

Ответить

Алексей Ларин

0

Уже написали, что это чушь

Ответить

Bobo Momo

–7

Русский — это клеймо на всю жизнь.

Рожай заграницей, подумай о репутации своих детей.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Admitad
Подписан
Отписаться
Трекинг в CPA: почему могут теряться ваши лиды и как этого избежать
Самое неприятное, что может увидеть веб-мастер в статистике партнёрской сети ― отсутствие честно приведённого целевого…
0
Kauri
Подписан
Отписаться
KaurIoT Hub: наш опыт разработки одноплатного компьютера, который захотят купить потребители
В первую очередь, мы исследовали рынок и конкурентов. Одно из самых интересных наблюдений – почти все рекламные кампани…
0
Checkaso
Подписан
Отписаться
Поисковик Apple, рекорды Snapchat, облачные игры Facebook и другие новости
Собрали главные новости месяца — емко и по делу. В этом выпуске Apple заставляет разработчиков отказаться от оружия и р…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Ilya Sorokin
за день
Ну по факту более чем уверен, что все дело в паре ебанутых домохозяек, которым тупо делать нечего. Может конкретна эта Лавка какие-то проблемы и доставляет, но они наверняка преувеличены. 
Жители одного из районов Москвы пытались выломать дверь склада «Яндекс.Лавки» из-за жалоб на шумных курьеров и «давку»
Arthur Niazyan
за неделю
Респект арт-директору Телеграм.
Артемий Лебедев раскритиковал работы арт-директора Telegram: тот отправил аватар дизайнера в урну в новой картинке

Комментарии

Skyeng

Мы выяснили, какой робоголос…

Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

BBC: Fortnite вернётся на…

Get Money

BBC: Fortnite вернётся на…

Vitaly Salakhmir

Как стать проджект-менеджером…

Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

BBC: Fortnite вернётся на…

Get Money

BBC: Fortnite вернётся на…

Alexandre Lebedev

BBC: Fortnite вернётся на…

Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

BBC: Fortnite вернётся на…

Get Money

BBC: Fortnite вернётся на…

Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

BBC: Fortnite вернётся на…

Alexandre Lebedev

BBC: Fortnite вернётся на…

Anton Reut

Как стать проджект-менеджером…

Юрий Белоножкин

Жители одного из районов Москвы…

S.Z

Дискуссия: может ли SpaceX…

Николай Тукмачев

Ozon подал заявку на проведение…

Николай Черных

Bloomberg: компания-владелец…

Eugen Bayer

Quartz: основатель Momentus…

Alexandre Lebedev

BBC: Fortnite вернётся на…

Юрий Белоножкин

Как агентства сливают ваши…

Alex

Spotify назвал запуск в России…
null