Quartz: основатель Momentus Михаил Кокорич не сможет работать с собственными технологиями в США из-за нацбезопасности Материал редакции
Специализирующаяся на космической логистике компания Momentus планирует выход на биржу Nasdaq с оценкой в $1,2 млрд.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США запретила основателю космической компании Momentus Space Михаилу Кокоричу работать с собственными разработками в стране на фоне выхода на Nasdaq. Об этом сообщает Quartz.
Кокорич — гражданин России, а «геополитические соперники» не могут использовать передовые космические технологии, говорится в законе о национальной безопасности.
О планах выйти на биржу с оценкой в $1,2 млрд Momentus заявила в октябре 2020 года. Планируется, что IPO пройдет по «быстрой» схеме с поглощением специальной технической компанией — Stable Road Acquisition․ Кокорич — автор большинства разработок компании, пишет издание.
Инвесторы опасаются, что сделка может столкнуться с затяжной проверкой. Основатель Momentus и представитель Stable Road Capital не отказались комментировать сделку, сообщает Quarts.
Технология «двойного назначения»
Издание добавляет, что многие элементы современных коммерческих спутников, например, микрочипы, считаются технологией «двойного назначения» — имеют как гражданское, так и военное применение. Правительство США регулирует такие технологии, чтобы иностранные правительства не имели к ним доступ.
Людям, не являющимися гражданами или постоянными жителями США, запрещен доступ к таким технологиям — это считается формой экспорта и требует получения специальной лицензии.
Иностранцы могут только работать в компаниях, связанных с технологиями двойного назначения и инвестировать в них, если Комитет по иностранным инвестициям США это одобрит.
Прошлые разбирательства
В 2018 году правительство США вынудило Кокорича отказаться от владения космической компанией Astro Digital — она не прошла проверку на иностранное влияние, рассказали три источника, знакомые с разбирательством.
Четыре партнера Кокорича рассказали изданию, что в 2019 году против предпринимателя велось расследование, а они были опрошены федеральными агентами. Власти пытались выяснить нарушал ли Кокорич — инвестор и руководитель нескольких спутниковых компаний — законы об экспортном контроле.
Офис прокурора США, курирующий расследование 2019 года, не подтвердил и не опровергнул его существование. Кокоричу не было предъявлено обвинение в совершении преступления, пишет издание.
Будущее Momentus и Кокорича
Кокорич может получить экспортную лицензию, которая даст ему возможность работать с контролируемой технологией. В 2019 году Momentus наняла лоббистов для лицензирования экспорта космических аппаратов, но прекратила сотрудничество в июле 2020 года. Тем не менее, компания все еще ищет способ получить лицензию, говорится в документах SEC.
Кокорич, который живёт в США с 2015 года, также может получить политическое убежище, пишет издание. Однако он всё ещё сотрудничает с инвесторами из России.
По информации SEC за 2019 год, один из соучредителей и крупных инвесторов Momentus Space — первый заместитель председателя правления «Сбербанка» Лев Хасис. Доля Хасиса принадлежит его жене, так как топ-менеджер попал под санкции правительства США в 2014 году.
В проспекте эмиссии Momentus говорится, что из-за долей Кокорича и Хасиса компания столкнется с проблемами при работе с Комитетом по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах.
Вот вроде и хочется посочувствовать «нашему» предпринимателю, а потом смотришь кто там друзья-партнёры: Хасис, прячущийся за жену.
И уже не хочется, уже смешно даже читать про такие схемы.
P.S. Почитайте биографию Ароныча - думаю, после этого вопросов - насчёт торчащих ушей и погон «геополитических соперников» у вас не останется.
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