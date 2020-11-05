Специализирующаяся на космической логистике компания Momentus планирует выход на биржу Nasdaq с оценкой в $1,2 млрд.

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США запретила основателю космической компании Momentus Space Михаилу Кокоричу работать с собственными разработками в стране на фоне выхода на Nasdaq. Об этом сообщает Quartz.

Кокорич — гражданин России, а «геополитические соперники» не могут использовать передовые космические технологии, говорится в законе о национальной безопасности.

О планах выйти на биржу с оценкой в $1,2 млрд Momentus заявила в октябре 2020 года. Планируется, что IPO пройдет по «быстрой» схеме с поглощением специальной технической компанией — Stable Road Acquisition․ Кокорич — автор большинства разработок компании, пишет издание.

Инвесторы опасаются, что сделка может столкнуться с затяжной проверкой. Основатель Momentus и представитель Stable Road Capital не отказались комментировать сделку, сообщает Quarts.

Технология «двойного назначения»

Издание добавляет, что многие элементы современных коммерческих спутников, например, микрочипы, считаются технологией «двойного назначения» — имеют как гражданское, так и военное применение. Правительство США регулирует такие технологии, чтобы иностранные правительства не имели к ним доступ.

Людям, не являющимися гражданами или постоянными жителями США, запрещен доступ к таким технологиям — это считается формой экспорта и требует получения специальной лицензии.

Иностранцы могут только работать в компаниях, связанных с технологиями двойного назначения и инвестировать в них, если Комитет по иностранным инвестициям США это одобрит.

Прошлые разбирательства

В 2018 году правительство США вынудило Кокорича отказаться от владения космической компанией Astro Digital — она не прошла проверку на иностранное влияние, рассказали три источника, знакомые с разбирательством.

Четыре партнера Кокорича рассказали изданию, что в 2019 году против предпринимателя велось расследование, а они были опрошены федеральными агентами. Власти пытались выяснить нарушал ли Кокорич — инвестор и руководитель нескольких спутниковых компаний — законы об экспортном контроле.

Офис прокурора США, курирующий расследование 2019 года, не подтвердил и не опровергнул его существование. Кокоричу не было предъявлено обвинение в совершении преступления, пишет издание.

Будущее Momentus и Кокорича

Кокорич может получить экспортную лицензию, которая даст ему возможность работать с контролируемой технологией. В 2019 году Momentus наняла лоббистов для лицензирования экспорта космических аппаратов, но прекратила сотрудничество в июле 2020 года. Тем не менее, компания все еще ищет способ получить лицензию, говорится в документах SEC.

Кокорич, который живёт в США с 2015 года, также может получить политическое убежище, пишет издание. Однако он всё ещё сотрудничает с инвесторами из России.

По информации SEC за 2019 год, один из соучредителей и крупных инвесторов Momentus Space — первый заместитель председателя правления «Сбербанка» Лев Хасис. Доля Хасиса принадлежит его жене, так как топ-менеджер попал под санкции правительства США в 2014 году.