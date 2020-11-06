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Лиана Липанова
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Сервис по выводу поставщиков на маркетплейсы Upmarket привлёк 170 млн рублей от инвестхолдинга OKS Group в обмен на 31% Материал редакции

Оценка компании составила 548 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

9 комментариев
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Инвестхолдинг OKS Group до середины 2021 года инвестирует 170 млн рублей в сервис Upmarket. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Upmarket.

Upmarket помогает поставщикам выйти на маркетплейсы — берёт на себя логистику (у компании есть свой склад в Санкт-Петербурге), создание контента и маркетинговую стратегию.

У Upmarket есть своя фотостудия, в ней создаются изображения продуктов. Сервис также придумывает описания товаров и отправляет маркетплейсам на модерацию. Upmarket работает с Wildberries, Ozon, «Беру» и другими.

OKS Group получит 31% компании, то есть весь сервис оценивается в 548 млн рублей, подсчитала газета.

40% ООО «Кастомер Опт», операционной структуры Upmarket, принадлежит гендиректору и основателю Олегу Неворотову, следует из данных базы «Контур.Фокус». Ещё столько же — совладельцу Василеостровского рынка в Санкт-Петербурге Владимиру Хурцилава, остальными 20% владеет Карен Петросян.

Upmarket основана в 2018 году. Выручка «Кастомер Опт» по итогам 2019 года выросла на 355% и составила 80,1 млн рублей, чистая прибыль — 4,4 млн рублей. Компания зарабатывает на комиссии или единоразовых выплатах за обучение поставщика в размере 30 тысяч рублей по данным на июль 2019 года.

Подобные услуги в России также предлагают, например, Hubber, Adapter и Seller24. Инвестиции в такие сервисы рискованны, считает основатель A.Partners Алексей Соловьев. По его словам, они зависят от маркетплейсов — если подобный сервис логистики или маркетинга захочет оказывать, например, сам Wildberries или Ozon, то он просто отключит Upmarket.

Исполнительный директор «Оборот.ру» Иван Кургузов, напротив, считает, что Upmarket и другие похожие сервисы будут расти вместе с рынком, и сомневается, что маркетплейсы начнут запускать похожие продукты.

OKS Group основан президентом рекламного холдинга Dentsu Russia Олегом Поляковым и его региональным директором по России и СНГ Кириллом Матвеевым. В портфель инвестхолдинга входят маркетплейс Cinch, сайты Mama.ru, Doctor.ru, Medportal.ru и другие.

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На примере двух сервисов из России и Украины.
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#новость #upmarket

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9 комментариев
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Макс Попов

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У меня менеджер за 10000 в мес ведёт 3 магазина с нуля.
Куда можно 170млн потратить?
Возможно закуп грузовых машин -Окей (можно в лизинг)
Увеличение складских помещений
Но все равно это максимум 30-50млн
Кто может подсказать? Видимо мое мышление далеко от этого

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Евгений Усов

Макс
9

Например, на нерабские зарплаты?

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Andrey Kulakov

Евгений
0

А как тогда быть молодым и успешным?))

Ответить

Тимофей Чекулаев

Макс
1

тарелку супа ему еще дай на новый год как премию

Ответить

Николай Западный

1

Не понятно зачем 170млн кто-то вбухал :)
Что сложного выйти например на валдберис

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Сергей Литвинов

0

Обычно на таком этапе развития вкладываются в маркетинг, что бы занять максимальную доля рынка пока остальные кукуют

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Seller of Happiness

0

Опять посредники.
В чем уникальность.
Так то и я думал о таком сервисе, но мне сказали это никому не нужно. Человек сам может разместиться.
А тут такие инвестиции такая оценка!!! Прям как в кино 🍿

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Maxim Sergeevich

Seller
0

"Опять посредники. В чем уникальность"

"Так то и я думал о таком сервисе" 🤔

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Ivan Senjushin

0

Имел опыт работы с ними. Очень удивлен событию.

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