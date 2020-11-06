Оценка компании составила 548 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

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Инвестхолдинг OKS Group до середины 2021 года инвестирует 170 млн рублей в сервис Upmarket. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Upmarket.

Upmarket помогает поставщикам выйти на маркетплейсы — берёт на себя логистику (у компании есть свой склад в Санкт-Петербурге), создание контента и маркетинговую стратегию.

У Upmarket есть своя фотостудия, в ней создаются изображения продуктов. Сервис также придумывает описания товаров и отправляет маркетплейсам на модерацию. Upmarket работает с Wildberries, Ozon, «Беру» и другими.

OKS Group получит 31% компании, то есть весь сервис оценивается в 548 млн рублей, подсчитала газета.

40% ООО «Кастомер Опт», операционной структуры Upmarket, принадлежит гендиректору и основателю Олегу Неворотову, следует из данных базы «Контур.Фокус». Ещё столько же — совладельцу Василеостровского рынка в Санкт-Петербурге Владимиру Хурцилава, остальными 20% владеет Карен Петросян.

Upmarket основана в 2018 году. Выручка «Кастомер Опт» по итогам 2019 года выросла на 355% и составила 80,1 млн рублей, чистая прибыль — 4,4 млн рублей. Компания зарабатывает на комиссии или единоразовых выплатах за обучение поставщика в размере 30 тысяч рублей по данным на июль 2019 года.

Подобные услуги в России также предлагают, например, Hubber, Adapter и Seller24. Инвестиции в такие сервисы рискованны, считает основатель A.Partners Алексей Соловьев. По его словам, они зависят от маркетплейсов — если подобный сервис логистики или маркетинга захочет оказывать, например, сам Wildberries или Ozon, то он просто отключит Upmarket.

Исполнительный директор «Оборот.ру» Иван Кургузов, напротив, считает, что Upmarket и другие похожие сервисы будут расти вместе с рынком, и сомневается, что маркетплейсы начнут запускать похожие продукты.