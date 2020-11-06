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Лиана Липанова
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«Коммерсантъ»: ЦБ разработал концепцию новых инвестиционных счетов для накопления денег на образование детей Материал редакции

Счёт может принадлежать ребёнку, поэтому деньги нельзя будет изъять по долгам родителей.

6 комментариев
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ЦБ разработал новый тип индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) — он предназначен для накопления и инвестирования денег на образование детей. Концепцию образовательного ИИС регулятор разослал нескольким участникам рынка, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст концепции.

В ЦБ на запрос газеты не ответили. Банк России предлагает освободить новый ИИС от НДФЛ. Кроме того, его можно будет открывать параллельно с ИИС первого или второго типа.

Деньги на образовательном счете могут принадлежать и ребёнку, поэтому их нельзя будет изъять по долгам родителей. Вносить деньги на счёт смогут разные люди.

Тратить эти деньги можно будет только на среднее, высшее или дополнительное образование, а также на сопутствующие расходы: проживание, питание, проезд, стажировки.

Минимальный срок инвестиций в концепции не раскрывается, однако он наверняка будет назначен, говорит источник «Коммерсанта» на фондовом рынке. Максимальный срок — достижение бенефициаром 30 лет. Затем счёт станет ИИС второго типа.

Досрочно снять деньги с образовательного ИИС можно будет в случае «особых жизненных обстоятельств», например, тяжелой болезни или смерти бенефициара. Другой вариант — уплата штрафного налога (ставка НДФЛ увеличивается на 10%).

По словам источника «Коммерсанта», близкого к ЦБ, образовательный ИИС пока существует в виде идеи, и она ни с заинтересованными ведомствами, ни широко с участниками рынка пока не обсуждалась.

Сейчас в России есть два типа ИИС:

  • Первый даёт налоговый вычет в 13% с инвестиций до 400 тысяч рублей в год.
  • Второй освобождает от налога инвестиционного дохода с суммы инвестиций до 1 млн рублей в год.

Иметь можно только один ИИС, а снять деньги без потери налоговых льгот можно только через три года.

#новость #иис

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6 комментариев
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Холден Колфилд

3

Чьих детей то?

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alex twit

3

Еще один сравнительно инвестиционно-инновационный способ отъема денежных средств у населения

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Дима Черепанов

0

Не обсуждалось с "участниками рынка"? То есть всёже бабло заколотить решили? Ну методы всё изящнее.

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A B

0

Не разбираюсь в ИИС,  те, что про налоговый вычет вроде более-менее норм, но ОБРАЗОВАНИЕ?! Оно может сильно поменяться в средне-долгосроке, уйти в онлайн и т д)

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Arthur Niazyan

0

Случайно не Чубайс это придумал? А то он недавно:
Чубайс предложил забрать деньги у пенсионеров для рискованных инвестиций

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Basil

–1

Комментарии пишу. Текст не читаю :)

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