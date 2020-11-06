Счёт может принадлежать ребёнку, поэтому деньги нельзя будет изъять по долгам родителей.

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ЦБ разработал новый тип индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) — он предназначен для накопления и инвестирования денег на образование детей. Концепцию образовательного ИИС регулятор разослал нескольким участникам рынка, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст концепции.

В ЦБ на запрос газеты не ответили. Банк России предлагает освободить новый ИИС от НДФЛ. Кроме того, его можно будет открывать параллельно с ИИС первого или второго типа.

Деньги на образовательном счете могут принадлежать и ребёнку, поэтому их нельзя будет изъять по долгам родителей. Вносить деньги на счёт смогут разные люди.

Тратить эти деньги можно будет только на среднее, высшее или дополнительное образование, а также на сопутствующие расходы: проживание, питание, проезд, стажировки.

Минимальный срок инвестиций в концепции не раскрывается, однако он наверняка будет назначен, говорит источник «Коммерсанта» на фондовом рынке. Максимальный срок — достижение бенефициаром 30 лет. Затем счёт станет ИИС второго типа.

Досрочно снять деньги с образовательного ИИС можно будет в случае «особых жизненных обстоятельств», например, тяжелой болезни или смерти бенефициара. Другой вариант — уплата штрафного налога (ставка НДФЛ увеличивается на 10%).

По словам источника «Коммерсанта», близкого к ЦБ, образовательный ИИС пока существует в виде идеи, и она ни с заинтересованными ведомствами, ни широко с участниками рынка пока не обсуждалась.

Сейчас в России есть два типа ИИС:

Первый даёт налоговый вычет в 13% с инвестиций до 400 тысяч рублей в год.

Второй освобождает от налога инвестиционного дохода с суммы инвестиций до 1 млн рублей в год.