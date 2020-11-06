«Коммерсантъ»: ЦБ разработал концепцию новых инвестиционных счетов для накопления денег на образование детей Материал редакции
Счёт может принадлежать ребёнку, поэтому деньги нельзя будет изъять по долгам родителей.
ЦБ разработал новый тип индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) — он предназначен для накопления и инвестирования денег на образование детей. Концепцию образовательного ИИС регулятор разослал нескольким участникам рынка, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст концепции.
В ЦБ на запрос газеты не ответили. Банк России предлагает освободить новый ИИС от НДФЛ. Кроме того, его можно будет открывать параллельно с ИИС первого или второго типа.
Деньги на образовательном счете могут принадлежать и ребёнку, поэтому их нельзя будет изъять по долгам родителей. Вносить деньги на счёт смогут разные люди.
Тратить эти деньги можно будет только на среднее, высшее или дополнительное образование, а также на сопутствующие расходы: проживание, питание, проезд, стажировки.
Минимальный срок инвестиций в концепции не раскрывается, однако он наверняка будет назначен, говорит источник «Коммерсанта» на фондовом рынке. Максимальный срок — достижение бенефициаром 30 лет. Затем счёт станет ИИС второго типа.
Досрочно снять деньги с образовательного ИИС можно будет в случае «особых жизненных обстоятельств», например, тяжелой болезни или смерти бенефициара. Другой вариант — уплата штрафного налога (ставка НДФЛ увеличивается на 10%).
По словам источника «Коммерсанта», близкого к ЦБ, образовательный ИИС пока существует в виде идеи, и она ни с заинтересованными ведомствами, ни широко с участниками рынка пока не обсуждалась.
Сейчас в России есть два типа ИИС:
- Первый даёт налоговый вычет в 13% с инвестиций до 400 тысяч рублей в год.
- Второй освобождает от налога инвестиционного дохода с суммы инвестиций до 1 млн рублей в год.
Иметь можно только один ИИС, а снять деньги без потери налоговых льгот можно только через три года.
Еще один сравнительно инвестиционно-инновационный способ отъема денежных средств у населения
Не обсуждалось с "участниками рынка"? То есть всёже бабло заколотить решили? Ну методы всё изящнее.
Не разбираюсь в ИИС, те, что про налоговый вычет вроде более-менее норм, но ОБРАЗОВАНИЕ?! Оно может сильно поменяться в средне-долгосроке, уйти в онлайн и т д)
Случайно не Чубайс это придумал? А то он недавно:
Чубайс предложил забрать деньги у пенсионеров для рискованных инвестиций
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