ВТБ: выручка баров Москвы и Петербурга упала на фоне введения QR-кодов и запрета работы по ночам Материал редакции
С введения ограничений по 1 ноября выручка московских ночных заведений упала на 12% год к году, а петербургских — на 58%.
Количество посетителей и выручка баров и клубов Москвы и Санкт-Петербурга уменьшилось на фоне ограничений в связи с пандемией, выяснил ВТБ (исследование есть у vc.ru).
Власти Москвы 19 октября ввели обязательную регистрацию посетителей ночных заведений по QR-кодам. С введения ограничений по 1 ноября выручка баров и кафе в столице упала на 7% к показателям начала месяца и на 12% к тому же периоду 2019 года, сообщил ВТБ.
В ночных заведениях количество транзакций сократилось до 35 тысяч — на 7% меньше по сравнения с началом октября и на 2% по сравнения с аналогичным периодом 2019 года.
С 26 октября власти Санкт-Петербурге полностью остановили работу всех ресторанов и баров в ночное время. За неделю выручка заведений упала на 22% к средним показателям первых двух недель октября и на 58% к тому же периоду прошлого года. Уменьшилось также число транзакций — на 28% по сравнению с началом октября и на 44% год к году.
ВТБ предоставил данные на основе показаний эквайринговых терминалов банка, которые установлены в ночных заведениях Москвы и Санкт- Петербурга.
Руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек сообщил, что традиционно во второй половине осени банк фиксирует рост выручки московских баров и ночных клубов.
Данные ВТБ подтверждают владельцы клубов и баров:
- Владелец сети баров Killfish Дмитрий Евсеев рассказал РБК о падение количества посетителей баров в Москве на 30%, а в Санкт-Петербурге — более чем 50%.
- Количество посетителей московского бара «1929» уменьшилось на треть на фоне введения ограничений, сообщил изданию арт-директор заведения Василий Мурашев.
- В петербургском баре Nebar количество посетителей сократилось на четверть, а средний чек уменьшился в два раза — до 1000 рублей, отметил арт-директор Гордей Деньщиков.
С момента публикации, прошло уже ЦЕЛЫХ 10 минут. Где диванная аналитика ?
Чем москвичам так QR-код мешает?
Всё равно все их перемещения записаны камерами с распознаванием лиц.
Вы у новых москвичей спросите (Оглы и Улу) чем им коды эти мешают...
VC-аналитик: выручка баров Москвы и Петербурга упала на фоне COVID-2019 и выпуска нового поколения видеокарт от NVIDIA
Ага. То есть новые рекорды заражения и смертности не снижают выручку, а QR-коды сразу подрезали.
Представляю ход мышления среднего посетителя бара. Ковид кончено смертелен, но известная штука. А вот QR-код что-то жуткое, лучше дома посижу.
путают причину и следствие. Люди стали меньше ходить, так как, сходив один раз, увидели в кабаках толпы - все было битком. Люди испугались, на фоне 20+ тысяч заразившизся в день и решили "ну его на..". QR коды не при чем
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