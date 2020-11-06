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ВТБ: выручка баров Москвы и Петербурга упала на фоне введения QR-кодов и запрета работы по ночам Материал редакции

С введения ограничений по 1 ноября выручка московских ночных заведений упала на 12% год к году, а петербургских — на 58%.

13 комментариев
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Количество посетителей и выручка баров и клубов Москвы и Санкт-Петербурга уменьшилось на фоне ограничений в связи с пандемией, выяснил ВТБ (исследование есть у vc.ru).

Власти Москвы 19 октября ввели обязательную регистрацию посетителей ночных заведений по QR-кодам. С введения ограничений по 1 ноября выручка баров и кафе в столице упала на 7% к показателям начала месяца и на 12% к тому же периоду 2019 года, сообщил ВТБ.

В ночных заведениях количество транзакций сократилось до 35 тысяч — на 7% меньше по сравнения с началом октября и на 2% по сравнения с аналогичным периодом 2019 года.

С 26 октября власти Санкт-Петербурге полностью остановили работу всех ресторанов и баров в ночное время. За неделю выручка заведений упала на 22% к средним показателям первых двух недель октября и на 58% к тому же периоду прошлого года. Уменьшилось также число транзакций — на 28% по сравнению с началом октября и на 44% год к году.

ВТБ предоставил данные на основе показаний эквайринговых терминалов банка, которые установлены в ночных заведениях Москвы и Санкт- Петербурга.

Руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек сообщил, что традиционно во второй половине осени банк фиксирует рост выручки московских баров и ночных клубов.

Данные ВТБ подтверждают владельцы клубов и баров:

  • Владелец сети баров Killfish Дмитрий Евсеев рассказал РБК о падение количества посетителей баров в Москве на 30%, а в Санкт-Петербурге — более чем 50%.
  • Количество посетителей московского бара «1929» уменьшилось на треть на фоне введения ограничений, сообщил изданию арт-директор заведения Василий Мурашев.
  • В петербургском баре Nebar количество посетителей сократилось на четверть, а средний чек уменьшился в два раза — до 1000 рублей, отметил арт-директор Гордей Деньщиков.

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13 комментариев
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Alexey Bo

3
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Кирилл Кузьмин

0

С момента публикации, прошло уже ЦЕЛЫХ 10 минут. Где диванная аналитика ?

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Sergei Timofeyev

Кирилл
3

В баре сидят, повышают выручку.

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Denis Sibukaev

Кирилл
–1
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Sergey Furtaev

0

Чем москвичам так QR-код мешает?
Всё равно все их перемещения записаны камерами с распознаванием лиц.

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Full Name

Sergey
0

в Москве - москвичей процентов 30 от силы :)

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Александр Медведь

Sergey
0

Вы у новых москвичей спросите (Оглы и Улу) чем им коды эти мешают...

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Valeratal Val

0

Копипаст пресс-релиза с некой достаточно очевидной инфой

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Сергей Исаков

0

VC-аналитик: выручка баров Москвы и Петербурга упала на фоне COVID-2019 и выпуска нового поколения видеокарт от NVIDIA 

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Денис Семенов

0

Ага. То есть новые рекорды заражения и смертности не снижают выручку, а QR-коды сразу подрезали. 
Представляю ход мышления среднего посетителя бара. Ковид кончено смертелен, но известная штука. А вот QR-код что-то жуткое, лучше дома посижу.

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Algirdas Lapė

Денис
0

В России QR-коды действительно страшнее любой болезни

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Антон

0

Просто наличные начали принимать без чеков. Вот тебе и якобы убытки.

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Карл

–2

путают причину и следствие. Люди стали меньше ходить, так как, сходив один раз, увидели в кабаках толпы - все было битком. Люди испугались, на фоне 20+ тысяч заразившизся в день и решили "ну его на..". QR коды не при чем

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