С введения ограничений по 1 ноября выручка московских ночных заведений упала на 12% год к году, а петербургских — на 58%.

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Количество посетителей и выручка баров и клубов Москвы и Санкт-Петербурга уменьшилось на фоне ограничений в связи с пандемией, выяснил ВТБ (исследование есть у vc.ru).

Власти Москвы 19 октября ввели обязательную регистрацию посетителей ночных заведений по QR-кодам. С введения ограничений по 1 ноября выручка баров и кафе в столице упала на 7% к показателям начала месяца и на 12% к тому же периоду 2019 года, сообщил ВТБ.

В ночных заведениях количество транзакций сократилось до 35 тысяч — на 7% меньше по сравнения с началом октября и на 2% по сравнения с аналогичным периодом 2019 года.

С 26 октября власти Санкт-Петербурге полностью остановили работу всех ресторанов и баров в ночное время. За неделю выручка заведений упала на 22% к средним показателям первых двух недель октября и на 58% к тому же периоду прошлого года. Уменьшилось также число транзакций — на 28% по сравнению с началом октября и на 44% год к году.

ВТБ предоставил данные на основе показаний эквайринговых терминалов банка, которые установлены в ночных заведениях Москвы и Санкт- Петербурга.

Руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек сообщил, что традиционно во второй половине осени банк фиксирует рост выручки московских баров и ночных клубов.

Данные ВТБ подтверждают владельцы клубов и баров: