Qiwi стала единственной представительницей от России в топ-100 быстрорастущих компаний по версии Fortune Материал редакции
Компания заняла 85 место в рейтинге с выручкой $633 млн.
Qiwi вошла в рейтинг 100 быстрорастущих компаний по версии журнала Fortune и стала единственной от России в списке 2020 года. В рейтинг она вошла впервые, отмечает ТАСС.
Компания заняла 85 строчку в рейтинге. По информации журнала, выручка Qiwi за год составила $633 млн — на 24% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль — $79 млн, рыночная стоимость компании на 29 сентября 2020 года — $1,091 млрд.
Первое место в рейтинге занял разработчик SaaS-решений для управления недвижимостью AppFolio с выручкой $271 млн (на 161% больше, чем в прошлом году). Чистая прибыль — $35 млн, рыночная стоимость — $4,805 млн. На втором месте — производитель и продавец продуктов для похудения и здорового питания Mediafast с $726 млн выручки. На третьем — земельный фонд Texas Pacific Land Trust с выручкой $395 млн.
Журнал Fortune публикует мировой рейтинг 100 быстрорастущих компаний из разных отраслей ежегодно. В список входят публичные и частные компании, которые подают квартальные отчеты в Комиссию по ценным бумагам и биржам США и торгуются на американских биржах. В 2014 и 2019 годах в список попадал «Яндекс».
Спасибо закладчикам
Возможно скажу дикую вещь, но...
Многие годы(с 2009 года) использую Qiwi по одной единственной причине - виртуальная карта*.
Все платежи за иностранные сервисы(которые не принимают PayPal), покупка товаров, покупка книг все только через виртуальную карту Qiwi.
Поход в магазин и оплата всех товаров, только с виртуальной карты.
Зачем?
Чтобы не светить свою зарплатную карту нигде.
Т.е. просто из-за вопросов безопасности.
Мне не нужны кэшбэки и прочая муть на копейки, когда стоит вопрос банальной безопасности.
* - В пластике
P.S.:
Жду кучу минусов. Но и среди моих знакомых и друзей многие делают также.
Никто не платит в интернете с зарплатных карт, все пользуются виртуальными.
Сейчас многие банки предлагают в личном кабинете выпустить виртуальную карту.
Я с 2009 года пользуюсь и меня все устраивает.
А касательно банков, мне не нужна никакая привязка к моему счету.
Хотя привязка к счёту не сработает. Выпустили карту, перекинули на неё нужную для оплаты сумму, расплатились и уничтожили.
У меня было несколько неприятных историй с банками со счетами. Сделал вывод, что чем топорней и проще, тем лучше.
Никаких предрасудков на счет Qiwi у меня нет, чтобы менять решение.
Дело привычки, в общем то. Я сам некоторое время в одном госбанке выпускал себе карту visa virtual, а потом уже поняв что переплачиваю оформил полное обслуживание, где можно эти карты выпускать в личном кабинете.
Qiwi успешно продали Совесть - один из факторов роста
Комментарий удален
совесть, это карта рассрочки ((
Ага, не очень умелые ростовщики оказались.
@Anton Reut я не написал «Совесть» в кавычках, my bad. Но макать надо 😂
М-да...
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Qiwi стала единственной представительницей от России в топ-100 быстрорастущих компаний по версии Fortune
Not for long 🤣
Блоги компаний
Показать еще