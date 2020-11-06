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Финансы
Евгения Евсеева
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Qiwi стала единственной представительницей от России в топ-100 быстрорастущих компаний по версии Fortune Материал редакции

Компания заняла 85 место в рейтинге с выручкой $633 млн.

15 комментариев
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Qiwi вошла в рейтинг 100 быстрорастущих компаний по версии журнала Fortune и стала единственной от России в списке 2020 года. В рейтинг она вошла впервые, отмечает ТАСС.

Компания заняла 85 строчку в рейтинге. По информации журнала, выручка Qiwi за год составила $633 млн — на 24% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль — $79 млн, рыночная стоимость компании на 29 сентября 2020 года — $1,091 млрд.

Первое место в рейтинге занял разработчик SaaS-решений для управления недвижимостью AppFolio с выручкой $271 млн (на 161% больше, чем в прошлом году). Чистая прибыль — $35 млн, рыночная стоимость — $4,805 млн. На втором месте — производитель и продавец продуктов для похудения и здорового питания Mediafast с $726 млн выручки. На третьем — земельный фонд Texas Pacific Land Trust с выручкой $395 млн.

Топ-10 рейтинга Fortune в 2020 году

Журнал Fortune публикует мировой рейтинг 100 быстрорастущих компаний из разных отраслей ежегодно. В список входят публичные и частные компании, которые подают квартальные отчеты в Комиссию по ценным бумагам и биржам США и торгуются на американских биржах. В 2014 и 2019 годах в список попадал «Яндекс».

#новость #qiwi #fortune

Евгения Евсеева
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15 комментариев
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Андрей

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Спасибо закладчикам

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Mikhail Tatsky

Андрей
0

 Возможно скажу дикую вещь, но...
Многие годы(с 2009 года) использую Qiwi  по одной единственной причине - виртуальная карта*.
Все платежи за иностранные сервисы(которые не принимают PayPal), покупка товаров, покупка книг все только через виртуальную карту Qiwi.

Поход в магазин и оплата всех товаров, только с виртуальной карты.

Зачем?
Чтобы не светить свою зарплатную карту нигде.
Т.е. просто из-за вопросов безопасности.
Мне не нужны кэшбэки и прочая муть на копейки, когда стоит вопрос банальной безопасности.

* -  В пластике

P.S.:
 Жду кучу минусов. Но и среди моих знакомых и друзей многие делают также.
Никто не платит в интернете с зарплатных карт, все пользуются виртуальными. 

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Arthur Niazyan

Mikhail
1

Сейчас многие банки предлагают в личном кабинете выпустить виртуальную карту.

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Mikhail Tatsky

Arthur
1

 Я с 2009 года пользуюсь и меня все устраивает.
А касательно банков, мне не нужна никакая привязка к моему счету.

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Arthur Niazyan

Mikhail
–1

Хотя привязка к счёту не сработает. Выпустили карту, перекинули на неё нужную для оплаты сумму, расплатились и уничтожили.

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Mikhail Tatsky

Arthur
1

 У меня было несколько неприятных историй с банками со счетами. Сделал вывод, что чем топорней и проще, тем лучше.

Никаких предрасудков на счет Qiwi у меня нет, чтобы менять решение.

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Arthur Niazyan

Mikhail
–1

Дело привычки, в общем то. Я сам некоторое время в одном госбанке выпускал себе карту visa virtual, а потом уже поняв что переплачиваю оформил полное обслуживание, где можно эти карты выпускать в личном кабинете.

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Опасный глобус

6

Кошельки дропов делают кассу ))

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Юрий Белоножкин

2

Qiwi успешно продали Совесть - один из факторов роста

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Комментарий удален

Валентин Жетонофф

Anton
0

совесть, это карта рассрочки ((

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Юрий Белоножкин

Валентин
0

Ага, не очень умелые ростовщики оказались.

@Anton Reut я не написал «Совесть» в кавычках, my bad. Но макать надо 😂

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Роман Александров

1

По версии Fortnite

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Arthur Niazyan

0

М-да...

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Комментарий удален

Mike Kosulin

0

Отрицательный рост?

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Леонид Белоус

0

Qiwi стала единственной представительницей от России в топ-100 быстрорастущих компаний по версии Fortune

Not for long 🤣

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