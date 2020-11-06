Qiwi стала единственной представительницей от России в топ-100 быстрорастущих компаний по версии Fortune

Компания заняла 85 место в рейтинге с выручкой $633 млн.

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Qiwi вошла в рейтинг 100 быстрорастущих компаний по версии журнала Fortune и стала единственной от России в списке 2020 года. В рейтинг она вошла впервые, отмечает ТАСС.

Компания заняла 85 строчку в рейтинге. По информации журнала, выручка Qiwi за год составила $633 млн — на 24% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль — $79 млн, рыночная стоимость компании на 29 сентября 2020 года — $1,091 млрд.

Первое место в рейтинге занял разработчик SaaS-решений для управления недвижимостью AppFolio с выручкой $271 млн (на 161% больше, чем в прошлом году). Чистая прибыль — $35 млн, рыночная стоимость — $4,805 млн. На втором месте — производитель и продавец продуктов для похудения и здорового питания Mediafast с $726 млн выручки. На третьем — земельный фонд Texas Pacific Land Trust с выручкой $395 млн.

Топ-10 рейтинга Fortune в 2020 году