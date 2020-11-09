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Финансы
Рая Хачатрян
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Forbes опубликовал рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний России — Auchan впервые уступила лидерство Renault Материал редакции

Общая выручка 50 крупнейших иностранных компаний в России за 2019 год составила 7,1 трлн рублей.

16 комментариев
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Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний России. Список возглавил французский автопроизводитель Renault, выручка которого в России в 2019 году достигла 435,5 млрд рублей.

Французский Auchan оказался на пятом месте рейтинга — компания была лидером с 2016 года, с момента публикации первого рейтинга. В 2019 году выручка Auchan выросла в девяти странах мира, но в России упала на 6,6% — до 306 млрд рублей.

Швейцарский производитель табачной продукции Philip Morris International увеличил выручку на 12,4% до 333,3 млрд рублей. Благодаря этому компания поднялся в российском рейтинге с четвертого на второе место. Третье место занимает Volkswagen Group, выручка которой выросла на 14,4% до 330,9 млрд рублей. На четвертом месте — французская торговая сеть Leroy Merlin, рост выручки которой составил 12,9% — до 311,5 млрд рублей.

В первой пятерке рейтинга оказались три французских компании. Больше всего в списке представителей США и Германии — по девять компаний. В основном крупнейшие иностранные компании в России занимаются автомобилестроением, таких 12 в рейтинге. За ними идут производители продуктов питания (8) и торговые компании (7).

Самыми быстрорастущими иностранными компаниями в России стали американские Google и Mars — выручка компаний выросли на 25,3% и на 25,1% за 2019 год. За ними следуют голландская Royal Dutch Shell (22,2%), немецкая BMW Group (20,2%) и швейцарская Novartis (19,2%).

Общая выручка 50 крупнейших иностранных компаний в России за 2019 год выросла на 3,9% и составила 7,1 трлн рублей. В 2018 году рост выручки был равен 10,2%.

У 15 из 50 компаний рейтинга сократилась выручка. Сильнее всех пострадала японская Nissan — выручка компании упала на 9,7%. На втором месте — американский McDonald’s, который потерял 8,5% выручки, а на третьем — австрийская деревообрабатывающая компания Mondi Group — минус 7,8%.

Forbes также определил компании, российские «дочки» которых занимают большую долю в выручке материнском компании. На первом месте по этому показателю — французская Leroy Merlin (23,6%). Второе место занимает японский табачный гигант Japan Tobacco International (22,3%), а третье — финская энергетическая компания Fortum (19,4%).

За основу оценки выручки Forbes взял сведения, официально предоставленные компаниями, их годовые отчеты с консолидированной выручкой российских активов, а также данные из системы СПАРК.

#новость #forbes

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16 комментариев
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Алексей Аржаков

4

Французы молодцы

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max smirnoff

Алексей
0

Нет, не молодцы

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max smirnoff

2

 Швейцарский производитель табачной продукции Philip Morris International увеличил выручку на 12,4% до 333,3 млрд рублей

Ага, а гонят на вейперов, что они портят окружающую среду и здоровье людей, демонизация идет полным ходом )) 

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IO

max
2

Вообще-то PMI выпускает IQOS :)

Ответить

max smirnoff

IO
0

IQOS это не вейп. 

Ответить

max smirnoff

0

 Общая выручка 50 крупнейших иностранных компаний в России за 2019 год выросла на 3,9 % и составила 7,1 трлн рублей

 В основном крупнейшие иностранные компании в России занимаются автомобилестроением

Ждем-с в комментах нытьё на тему, как обнищало население России. Давайте, братва, не стесняйтесь!

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Pavel Voronkov

max
3

Это данные за 2019 год. Там действительно вслед за положительным 2018 было все неплохо. Но вот пришел 2020, через годик посмотрим, что да как.

Ответить

Wera Ferat

Pavel
0

Кстати, действительно показатели могут кардинально поменяться в период пандемии с учетом мирового кризиса. 

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Шизоидная обезьяна

max
0

Так в кредит покупают же.

Ответить

max smirnoff

Шизоидная
0

Весь мир покупает в кредит. В развитых странах это вообще единственно возможный способ покупки

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Yakut Yakut

max
0

Богатеет. Сейчас поднажмёт Володька и будем со Швейцарией по уровню жизни соревноваться

Ответить

max smirnoff

Yakut
0

Не, Володька щас на пенсию пойдет. Так что кто не успел - тот опоздал ))

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Andrey Arsentyev

0

Не смог Наполеон с французами с помощью пушек и конниц победить Россию. Спустя 200 лет Россию обаял французкий Ашан, Леруа Мерлен и Рено.

Ответить

Andre Kiselev

Andrey
0

почему россию? может англию?

Ответить

Yury Kotov

0

Нужен свой электромобиль, и бросать курить

Ответить

3216q114

0

Forbes также определил компании, российские «дочки» которых занимают большую долю в выручке материнском компании. На первом месте по этому показателю — французская Leroy Merlin (23,6%). Второе место занимает японский табачный гигант Japan Tobacco International (22,3%), а третье — финская энергетическая компания Fortum (19,4%).

Не вижу в списке Яндекса.

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