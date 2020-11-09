Forbes опубликовал рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний России — Auchan впервые уступила лидерство Renault Материал редакции
Общая выручка 50 крупнейших иностранных компаний в России за 2019 год составила 7,1 трлн рублей.
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний России. Список возглавил французский автопроизводитель Renault, выручка которого в России в 2019 году достигла 435,5 млрд рублей.
Французский Auchan оказался на пятом месте рейтинга — компания была лидером с 2016 года, с момента публикации первого рейтинга. В 2019 году выручка Auchan выросла в девяти странах мира, но в России упала на 6,6% — до 306 млрд рублей.
Швейцарский производитель табачной продукции Philip Morris International увеличил выручку на 12,4% до 333,3 млрд рублей. Благодаря этому компания поднялся в российском рейтинге с четвертого на второе место. Третье место занимает Volkswagen Group, выручка которой выросла на 14,4% до 330,9 млрд рублей. На четвертом месте — французская торговая сеть Leroy Merlin, рост выручки которой составил 12,9% — до 311,5 млрд рублей.
В первой пятерке рейтинга оказались три французских компании. Больше всего в списке представителей США и Германии — по девять компаний. В основном крупнейшие иностранные компании в России занимаются автомобилестроением, таких 12 в рейтинге. За ними идут производители продуктов питания (8) и торговые компании (7).
Самыми быстрорастущими иностранными компаниями в России стали американские Google и Mars — выручка компаний выросли на 25,3% и на 25,1% за 2019 год. За ними следуют голландская Royal Dutch Shell (22,2%), немецкая BMW Group (20,2%) и швейцарская Novartis (19,2%).
Общая выручка 50 крупнейших иностранных компаний в России за 2019 год выросла на 3,9% и составила 7,1 трлн рублей. В 2018 году рост выручки был равен 10,2%.
У 15 из 50 компаний рейтинга сократилась выручка. Сильнее всех пострадала японская Nissan — выручка компании упала на 9,7%. На втором месте — американский McDonald’s, который потерял 8,5% выручки, а на третьем — австрийская деревообрабатывающая компания Mondi Group — минус 7,8%.
Forbes также определил компании, российские «дочки» которых занимают большую долю в выручке материнском компании. На первом месте по этому показателю — французская Leroy Merlin (23,6%). Второе место занимает японский табачный гигант Japan Tobacco International (22,3%), а третье — финская энергетическая компания Fortum (19,4%).
За основу оценки выручки Forbes взял сведения, официально предоставленные компаниями, их годовые отчеты с консолидированной выручкой российских активов, а также данные из системы СПАРК.
Французы молодцы
Швейцарский производитель табачной продукции Philip Morris International увеличил выручку на 12,4% до 333,3 млрд рублей
Ага, а гонят на вейперов, что они портят окружающую среду и здоровье людей, демонизация идет полным ходом ))
Общая выручка 50 крупнейших иностранных компаний в России за 2019 год выросла на 3,9 % и составила 7,1 трлн рублей
В основном крупнейшие иностранные компании в России занимаются автомобилестроением
Ждем-с в комментах нытьё на тему, как обнищало население России. Давайте, братва, не стесняйтесь!
Это данные за 2019 год. Там действительно вслед за положительным 2018 было все неплохо. Но вот пришел 2020, через годик посмотрим, что да как.
Кстати, действительно показатели могут кардинально поменяться в период пандемии с учетом мирового кризиса.
Так в кредит покупают же.
Весь мир покупает в кредит. В развитых странах это вообще единственно возможный способ покупки
Богатеет. Сейчас поднажмёт Володька и будем со Швейцарией по уровню жизни соревноваться
Не, Володька щас на пенсию пойдет. Так что кто не успел - тот опоздал ))
Не смог Наполеон с французами с помощью пушек и конниц победить Россию. Спустя 200 лет Россию обаял французкий Ашан, Леруа Мерлен и Рено.
Forbes также определил компании, российские «дочки» которых занимают большую долю в выручке материнском компании. На первом месте по этому показателю — французская Leroy Merlin (23,6%). Второе место занимает японский табачный гигант Japan Tobacco International (22,3%), а третье — финская энергетическая компания Fortum (19,4%).
Не вижу в списке Яндекса.
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