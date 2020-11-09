К проекту присоединились «Сбербанк», «Райффайзенбанк», «Тинькофф» и другие банки, сообщили в НСФР.

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Российские банки планируют в тестовом режиме открывать счета новым клиентам без необходимости посещать отделения — с помощью видеосвязи, пишет РБК со ссылкой на председателя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина.

Для этого совет направил заявку в Банк России на пилотирование технологии в его регуляторной «песочнице», который используется для тестирования новых технологий банками без риска нарушить закон. НСФР уже получил предварительное одобрение, сказал Емелин. Банк России не ответил на запрос РБК.

К проекту присоединились «Сбербанк», «Райффайзенбанк», «Тинькофф», «Промсвязьбанк», «Открытие», «Совкомбанк», Qiwi, «БКС Банк», «Делобанк», «Зенит» и другие. Всего систему тестировать будут в 18 банках, пишет издание.

На первом этапе такие счета откроют для людей с ограниченными возможностями, а также для получения зарплат и социальных выплат. Остаток по счетам будет не больше 100 тысяч рублей, а ежемесячный объем операций — 60 тысяч рублей.

В дальнейшем технологию с использованием видеосвязи можно использовать для открытия счетов для оплаты услуг ЖКХ, связи, для проверки клиентов при заключении договоров обслуживания, для проверки пользователей краудфандинговых платформ, марткеплейсов и другого, уточнил Емелин.

Если после тестирования проект масштабируют, необходимо внести изменения в антиотмывочное законодательство, говорил глава НСФР. Это значит, что нужно официально разрешить банкам использовать видеосвязь в качестве инструмента подтверждения личности.

В России с 2018 года действует Единая биометрическая система, которая позволяет идентифицировать новых клиентов удаленно. Систему запустил «Ростелеком», по данным на август 2020 года к ней уже подключилось 150 тысяч человек.