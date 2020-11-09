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ICT Group запланировала инвестировать $400 млн за три года в стартапы в сфере логистики, транспорта и других Материал редакции
Деньги смогут получить и компании с российскими корнями — от $2 млн до $20 млн.
- Инвестиционный холдинг ICT Group планирует инвестировать $400 млн в компании с венчурным капиталом, рассказали vc.ru в пресс-службе компании.
- Приоритетные области инвестиций — строительство, здравоохранение и здоровое питание, логистика, транспорт. Выбирать, в какие компании вложить деньги, ICT Group будет с учётом использования в стартапах машинного обучения, робототехники, искусственного интеллекта и других технологий.
- ICT Group планирует инвестировать в компании на стадии роста и более поздних стадиях в течение трёх лет. Сумма инвестиций будет варьироваться от $2 млн для инвестиций раунда А до $20 млн для стадий B и выше, условия инвестиций в компании не раскрывают.
- Компания нацелена на развитые рынки Европы, Азии и тихоокеанского региона. Особенно её интересуют технологические стартапы с российскими корнями, которые имеют потенциал и стратегию выхода на мировой рынок.
- ICT Group — группа инвесторов, которая известна прямыми вложениями в горнодобывающую промышленность, транспорт, недвижимость и промышленные разработки. Штаб-квартира компании находится в Москве, основатель — Александр Несис.
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В сбер.логистику, например. Чем не стартап 😂