Разработчик потратил деньги на дом на берегу озера за $1,6 млн и автомобиль Tesla за $160 тысяч.

В закладки

Суд в Сиэтле приговорил бывшего разработчика Microsoft к девяти годам тюремного заключения — он продавал подарочные цифровые сертификаты компании в интернете дешевле обычных и нанес ущерб на сумму более $10 млн, говорится в заявлении прокуратуры США.

Владимир Квашук из Украины, проживающий в американском городе Рентон, штат Вашингтон, был осужден по 18 пунктам, пять из которых — мошенничество с использованием электронных средств связи, шесть — отмывание денег, два — кража личных данных при отягчающих обстоятельствах и другие.

Квашук был сотрудником Microsoft в 2016-2018 годах. Он работал над онлайн-магазином компании, в том числе тестировал проведение платежей. Для этого он мог проводить транзакции по несуществующим кредитным картам.

В результате на несуществующие деньги он покупал цифровые сертификаты, которые перепродавал в интернете дешевле обычных. Чтобы отвести подозрения от себя, он начал использовать аккаунты своих коллег, имевших аналогичный доступ к платежным системам.

Этим он занимался семь месяцев и в результате перевел на свои счета около $2,8 млн в биткойнах, задекларировав их как подарок от родственника. За эти сертификаты Microsoft могла получить $10 млн, если бы продавала их по обычной цене. Деньги Квашук потратил на дом на берегу озера за $1,6 млн и автомобиль Tesla за $160 тысяч, добавила прокуратура.

Дело раскрыли в мае 2018 года, в июне разработчика уволили. Программист заявил, что не намеревался обмануть Microsoft, и работал над «специальным проектом в интересах компании», сообщила прокуратура США.

Он также должен выплатить более $8,3 млн в качестве возмещения ущерба, а по окончании тюремного заключения его могут депортировать на родину, говорится в сообщении.