Киберполигон
на The Standoff
Битва начнётся через:
01
:
21
:
51
:
26
Интересно
Финансы
Рая Хачатрян
605

Экс-сотрудник украл у Microsoft подарочные цифровые сертификаты и заработал $2 млн — его посадили в тюрьму на 9 лет Материал редакции

Разработчик потратил деньги на дом на берегу озера за $1,6 млн и автомобиль Tesla за $160 тысяч.

5 комментариев
В закладки

Суд в Сиэтле приговорил бывшего разработчика Microsoft к девяти годам тюремного заключения — он продавал подарочные цифровые сертификаты компании в интернете дешевле обычных и нанес ущерб на сумму более $10 млн, говорится в заявлении прокуратуры США.

Владимир Квашук из Украины, проживающий в американском городе Рентон, штат Вашингтон, был осужден по 18 пунктам, пять из которых — мошенничество с использованием электронных средств связи, шесть — отмывание денег, два — кража личных данных при отягчающих обстоятельствах и другие.

Квашук был сотрудником Microsoft в 2016-2018 годах. Он работал над онлайн-магазином компании, в том числе тестировал проведение платежей. Для этого он мог проводить транзакции по несуществующим кредитным картам.

В результате на несуществующие деньги он покупал цифровые сертификаты, которые перепродавал в интернете дешевле обычных. Чтобы отвести подозрения от себя, он начал использовать аккаунты своих коллег, имевших аналогичный доступ к платежным системам.

Этим он занимался семь месяцев и в результате перевел на свои счета около $2,8 млн в биткойнах, задекларировав их как подарок от родственника. За эти сертификаты Microsoft могла получить $10 млн, если бы продавала их по обычной цене. Деньги Квашук потратил на дом на берегу озера за $1,6 млн и автомобиль Tesla за $160 тысяч, добавила прокуратура.

Дело раскрыли в мае 2018 года, в июне разработчика уволили. Программист заявил, что не намеревался обмануть Microsoft, и работал над «специальным проектом в интересах компании», сообщила прокуратура США.

Он также должен выплатить более $8,3 млн в качестве возмещения ущерба, а по окончании тюремного заключения его могут депортировать на родину, говорится в сообщении.

Специальный агент расследования Райан Корнер отметил, что это первое киберпреступление, связанное с биткойном, где существует налоговая декларация. Агент добавил, что нельзя украсть деньги через интернет и ожидать, что биткойн поможет избежать наказания.

#новость

Рая Хачатрян PLUS
+4457
4
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 5, "likes": 2, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 175359, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 10 Nov 2020 13:55:54 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Новый локдаун. Что делать бизнесу?
17 бизнесов: 5 умерли, 7 стабильны, 5 озолотились на Covid — в ЖЖ Темы Лебедева
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Алексей К

1

Один из первых комментариев будет про пацанчика, который шел к успеху.

Ответить

Make Luv

1

"Один мой знакомый" работал на радио, которое разыгрывало билеты на рейвы. В день рейва забирал оставшиеся билеты и продавал перед входом на мероприятие. Хватало на утоление жажды, препараты и даже оставалось немного. Идеальное преступление.
А новости сто лет в обед, несколько лет назад читал.

Ответить

Холден Колфилд

0

Глупый, кому же нужны сертификаты
Есть же kms auto

Ответить

Холден Колфилд

0

Владимир « я ваша кашу квашу»Квашу из Украины

Ответить

Холден Колфилд

0

А ключи которые перепродаются на Амазоне - с ними что?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Positive Technologies
Подписан
Отписаться
Взломать город без последствий: что такое киберполигон The Standoff и как он устроен
Владимир Назаров, руководитель отдела безопасности промышленных систем управления Positive Technologies
0
Устойчивые города: Москва
Подписан
Отписаться
Можно ли подкармливать белок в парках?
В зимнее время можно подкармливать белок орехами, сухофруктами и семенами подсолнуха. Эти продукты должны быть нежарены…
0
6nomads
Подписан
Отписаться
Как разработчику из Молдавии устроиться в калифорнийский стартап за две недели?
Сооснователь 6nomads рассказывает о кейсе трудоустройства удаленного Фронт-энд разработчика в стартап Кремниевой Долины.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Филипп Ильин-Адаев
за день
Нет, мы останемся в "этой стране". Нам в России хорошо. 
Основатель «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев и его семья продали свои доли в компании после конфликта с инвестором
Mr. Burns
за неделю
Три билборда на границе Тольятти, Самарская область.
«У коллег сочиняет рифмы король»: «Яндекс Go», «Ситимобил» и Uber ответили на билборды друг друга в Тольятти

Комментарии

Ivan Boldyrev

Российский сервис для…

A G

«ИИ может злиться и скучать…

Andre Kiselev

Tesla построит новую гигантскую…

Vlad Limbo

Самозанятость или теневой…

Егор Ярко

«Зачем делать длинную песню…

Денис Демидов

Случайность на миллион: как…

Папа Римский

Reuters: Huawei планирует…

Valery Kuryshev

Wildberries заблокировал…

Холден Колфилд

Экс-сотрудник украл у Microsoft…

Kelerius

ТАСС: российские власти…

Make Luv

Экс-сотрудник украл у Microsoft…

Dias001 Rrn

Reuters: Huawei планирует…

Денис Демидов

Как я перезапустил свою…

Холден Колфилд

Экс-сотрудник украл у Microsoft…

Gleb Khineev

«У коллег сочиняет рифмы…

Margarita…

Wildberries заблокировал…

Сергей Багрецов

Что делать, когда у твоего…

Mikhail Sedov

«У коллег сочиняет рифмы…

Холден Колфилд

Экс-сотрудник украл у Microsoft…

Alexander Kolosovsky

«Зачем делать длинную песню…
null