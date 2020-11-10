Онлайн-кинотеатр — единственный сервис в группе, который можно «хорошо монетизировать», пишет издание.

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В конце октября «Сбер» объявил о покупке 45% Rambler Group у Александра Мамута в дополнение к уже имеющимся 55% — банк станет единственным владельцем группы.

«Сбер» покупает весь холдинг только ради онлайн-кинотеатра Okko — Мамут не хотел продавать его отдельно, рассказали источники Forbes.

Точную сумму сделки стороны не называли, но отметили, что платёж проведут траншами: первый на 3 млрд рублей будет выплачен сразу после закрытия сделки. Сумму второго определят позднее.

По словам источника Forbes, близкого к Okko, сумма в 3 млрд рублей пока «ни о чем не говорит»: это очень много за 1% акций и очень мало за 45%. «Нужно смотреть, каким будет второй транш», — добавил он.

По словам собеседника издания, «Сбер» скупает все «интересные» активы в сфере развлечений, такси и еды, чтобы выстроить собственную экосистему. Другой источник Forbes, близкий к Rambler, подтвердил, что банк интересовал только Okko, потому что это единственный сервис, который можно хорошо монетизировать.

«Мамут с самого начала покупал Okko для того, чтобы это была вишенка на не очень вкусном торте, так как Rambler без Okko продать бы не получилось. Другие активы — "Лента.ру", "Газета.ру", "Чемпионат" — "Сберу" не нужны», — добавил источник, близкий к Okko.

Однако в начале ноября «Сбер» попросил администрацию президента оценить возможные модели покупки Rambler Group и принадлежащих ей СМИ, сообщали источники РБК. Стороны не могут закрыть сделку из-за закона «О СМИ», согласно которому иностранцам нельзя владеть более 20% в компаниях-учредителях российских СМИ. А в акционерном капитале «Сбербанка» 43,5% принадлежит юрлицам-нерезидентам России.

Доля Okko на рынке

По данным TelecomDaily на 2019 год, объём российского рынка онлайн-кинотеатров составил более 27 млрд рублей. Лидером рынка был ivi с долей в 23%, у Okko — 12%. За первые шесть месяцев 2020 года оборот рынка достиг 18,6 млрд рублей, ivi уменьшил свою долю до 21%, а Okko — до 11%.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков прогнозирует выручку Okko по итогам 2020 года в размере около 4,5 млрд рублей без НДС. Весь сервис, по его оценке, стоит не более, чем 7-8 млрд рублей.

Что касается оценки компании — внутри нее сейчас много статей доходов, которые не будут там постоянно — например, вознаграждение от букмекерских контор за сотрудничество по трансляции Английской премьер-лиги. Поэтому мультипликатор не должен быть большим: дальнейшее развитие рынка онлайн-видео нацелено на создание собственного контента, а это всегда очень большие затраты. Денис Кусков гендиректор TelecomDaily

Мамут приобрёл Okko в марте 2018 года у Era Capital Екатерины Лапшиной в обмен на миноритарную долю в Rambler Group. Тогда размер доли не раскрывался, но в 2019 году составил 7%, напоминает Forbes.

Сервис уже тогда был одним из крупнейших российских онлайн-кинотеатров. По итогам 2017 года выручка сервиса удвоилась и достигла 1,4 млрд рублей, а аудитория составила 1,5 млн пользователей в месяц.

Как «Сбер» скупал холдинг

В августе 2019 года «Сбер» впервые приобрёл долю в Rambler Group: 46,5% онлайн-бизнеса. Сумма сделки официально не раскрывалась, но источники «Коммерсанта» и РБК говорили об 11 млрд рублей.

В частности, в Rambler Group входят онлайн-кинотеатр Okko, поисковик и почтовый сервис Rambler.ru, издания «Газета.ru», «Лента.ру», информационное агентство RNS, развлекательное издание «Афиша», спортивное издание «Чемпионат.com», сервис по онлайн-продаже билетов «Рамблер/Касса» и другие. Но контроль над СМИ Мамут тогда сохранил.