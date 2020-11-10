Киберполигон
на The Standoff
Битва начнётся через:
01
:
20
:
21
:
53
Интересно
Финансы
Лиана Липанова
2955

Forbes: «Сбер» покупает Rambler Group только ради Okko Материал редакции

Онлайн-кинотеатр — единственный сервис в группе, который можно «хорошо монетизировать», но Александр Мамут не хотел продавать его отдельно, пишет издание.

14 комментариев
В закладки
Слушать

В конце октября «Сбер» объявил о покупке 45% Rambler Group у Александра Мамута в дополнение к уже имеющимся 55% — банк станет единственным владельцем группы.

«Сбер» покупает весь холдинг только ради онлайн-кинотеатра Okko — Мамут не хотел продавать его отдельно, рассказали источники Forbes.

Точную сумму сделки стороны не называли, но отметили, что платёж проведут траншами: первый на 3 млрд рублей будет выплачен сразу после закрытия сделки. Сумму второго определят позднее.

По словам источника Forbes, близкого к Okko, сумма в 3 млрд рублей пока «ни о чем не говорит»: это очень много за 1% акций и очень мало за 45%. «Нужно смотреть, каким будет второй транш», — добавил он.

По словам собеседника издания, «Сбер» скупает все «интересные» активы в сфере развлечений, такси и еды, чтобы выстроить собственную экосистему. Другой источник Forbes, близкий к Rambler, подтвердил, что банк интересовал только Okko, потому что это единственный сервис, который можно хорошо монетизировать.

«Мамут с самого начала покупал Okko для того, чтобы это была вишенка на не очень вкусном торте, так как Rambler без Okko продать бы не получилось. Другие активы — "Лента.ру", "Газета.ру", "Чемпионат" — "Сберу" не нужны», — добавил источник, близкий к Okko.

Однако в начале ноября «Сбер» попросил администрацию президента оценить возможные модели покупки Rambler Group и принадлежащих ей СМИ, сообщали источники РБК. Стороны не могут закрыть сделку из-за закона «О СМИ», согласно которому иностранцам нельзя владеть более 20% в компаниях-учредителях российских СМИ. А в акционерном капитале «Сбербанка» 43,5% принадлежит юрлицам-нерезидентам России.

Доля Okko на рынке

По данным TelecomDaily на 2019 год, объём российского рынка онлайн-кинотеатров составил более 27 млрд рублей. Лидером рынка был ivi с долей в 23%, у Okko — 12%. За первые шесть месяцев 2020 года оборот рынка достиг 18,6 млрд рублей, ivi уменьшил свою долю до 21%, а Okko — до 11%.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков прогнозирует выручку Okko по итогам 2020 года в размере около 4,5 млрд рублей без НДС. Весь сервис, по его оценке, стоит не более, чем 7-8 млрд рублей.

Что касается оценки компании — внутри нее сейчас много статей доходов, которые не будут там постоянно — например, вознаграждение от букмекерских контор за сотрудничество по трансляции Английской премьер-лиги. Поэтому мультипликатор не должен быть большим: дальнейшее развитие рынка онлайн-видео нацелено на создание собственного контента, а это всегда очень большие затраты.

Денис Кусков
гендиректор TelecomDaily

Мамут приобрёл Okko в марте 2018 года у Era Capital Екатерины Лапшиной в обмен на миноритарную долю в Rambler Group. Тогда размер доли не раскрывался, но в 2019 году составил 7%, напоминает Forbes.

Сервис уже тогда был одним из крупнейших российских онлайн-кинотеатров. По итогам 2017 года выручка сервиса удвоилась и достигла 1,4 млрд рублей, а аудитория составила 1,5 млн пользователей в месяц.

Как «Сбер» скупал холдинг

В августе 2019 года «Сбер» впервые приобрёл долю в Rambler Group: 46,5% онлайн-бизнеса. Сумма сделки официально не раскрывалась, но источники «Коммерсанта» и РБК говорили об 11 млрд рублей.

В частности, в Rambler Group входят онлайн-кинотеатр Okko, поисковик и почтовый сервис Rambler.ru, издания «Газета.ru», «Лента.ру», информационное агентство RNS, развлекательное издание «Афиша», спортивное издание «Чемпионат.com», сервис по онлайн-продаже билетов «Рамблер/Касса» и другие. Но контроль над СМИ Мамут тогда сохранил.

В июле 2020 года «Сбер» инвестировал ещё 2 млрд рублей в холдинг и увеличил свою долю до 55%.

#новость #ramblergroup #сбер

Лиана Липанова PLUS
+32 404
9
16
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0431\u0435\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ramblergroup"], "comments": 14, "likes": 16, "favorites": 9, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 175370, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 10 Nov 2020 14:04:56 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Право
Товарные знаки для тех, кто ведёт бизнес в интернете: защищаем домен, управляем отзывами и контролируем конкурентов
Казалось бы, регистрация брендов в Роспатенте — это история про заводы и предприятия: вот наша одежда, еда или…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Олег Михайлов

8

СберПанк 2077

Ответить

Rifat Kayumov

5

Осталось дождаться, когда сбер скупит вообще все - другие банки, поисковики, новостные порталы... и будет все это СберРаша

Ответить

Антон Гранд

Rifat
4

Так и банком станут.

Ответить

Ilya Brin

3

Греф не разобрался как оплатить подписку и купил сервис целиком. Добавят SberID и можно будет досмотреть любимый сериал. Зима близко.

Ответить

Дмитрий Теплов

1

Однажды этот гигант ( сбер ) лопнет от своих амбиций.

Ответить

Балкон.Ру

0

Вот еще очень нужная вещь в сбере появится:

Ответить

Дима Басин

Балкон.Ру
2

Этот парень был из тех кто просто любит жизнь

Ответить

Балкон.Ру

Дима
0

Выходит как-то один парень из бара на парковку, а там...

Ответить

Alexander A

Балкон.Ру
0

обычный советский...

Ответить

Ваня

1

Это было очевидно

Ответить

Georgy Boronoev

0

Часть про СМИ же уже можно дополнить. Или выпустить отдельную новость.
https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/11/2020/5faa70869a7947608d52e480?from=from_main_5

Новым владельцем Lenta.ru стал бывший…
Сбербанк нашел способ, как оформить входящие в группу Rambler интернет-издания и не нарушить закон…
www.rbc.ru
Ответить

Дмитрий Иванов

0

Норм. А лента,чемп и газета реально помойка. 

Ответить

Johnny Vorony

0

Точную сумму сделки стороны не называли, но отметили, что платёж проведут траншами: первый на 3 млрд рублей будет выплачен сразу после закрытия сделки. Сумму второго определят позднее.

Главное, чтобы счета не заблокировали после перевода ...)

Ответить

Степан Марципан

0

Ну и дно эти кинотеатры российские с их эксклюзивами..

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Ozon
Подписан
Отписаться
Ozon запустил платформу с данными о поисках товаров — она поможет продавцам искать новые ниши
Positive Technologies
Подписан
Отписаться
Взломать город без последствий: что такое киберполигон The Standoff и как он устроен
Владимир Назаров, руководитель отдела безопасности промышленных систем управления Positive Technologies
0
Устойчивые города: Москва
Подписан
Отписаться
Можно ли подкармливать белок в парках?
В зимнее время можно подкармливать белок орехами, сухофруктами и семенами подсолнуха. Эти продукты должны быть нежарены…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Pavel Loginov
за день
Я думаю это нативка от скайэнг 
Как я перезапустил свою программистскую жизнь за 2 года, борясь с детскими страхами
Mr. Burns
за неделю
Три билборда на границе Тольятти, Самарская область.
«У коллег сочиняет рифмы король»: «Яндекс Go», «Ситимобил» и Uber ответили на билборды друг друга в Тольятти

Комментарии

Тинькофф

«Тинькофф» запустил подписку с…

Тинькофф

«Тинькофф» запустил подписку с…

Greatsteve

Как мы доставили лекарства из…

Степан Марципан

Forbes: «Сбер» покупает Rambler…

Vasiliy Gorin

Grow Food — пять лет спустя: от…

Алексей Башук

Разработчикам софта: как на…

Карфаген должен…

«Тинькофф» запустил подписку с…

Alex Crown

Власти Москвы с 13 ноября…

Карфаген должен…

«Тинькофф» запустил подписку с…

Уоррен Баффет

Samsung продал мне неисправный…

Юрий Белоножкин

Экс-сотрудник украл у Microsoft…

Vasiliy Gorin

Grow Food — пять лет спустя: от…

lakoros

«Тинькофф» запустил подписку с…

Карфаген должен…

«Тинькофф» запустил подписку с…

Антон Штадлер

«Тинькофф» запустил подписку с…

Alexander A

Forbes: «Сбер» покупает Rambler…

lindex

Delivery Club запустит доставку…

sasha supertouch

«Тинькофф» запустил подписку с…

Глеб Котенко

Власти Москвы с 13 ноября…

Евгений Васильков

Власти Москвы с 13 ноября…
null