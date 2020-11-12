Отчёт «Тинькофф» за квартал: чистая прибыль выросла на 30% — до 12,6 млрд рублей, количество клиентов достигло 12 млн Материал редакции
TCS Group Holding PLC представила финансовые результаты за июль-сентябрь 2020 года.
- Чистая прибыль компании выросла до 12,6 млрд рублей — на 30% больше, чем за аналогичный период 2019 года (9,7 млрд рублей).
- Совокупные активы компании выросли на 25,2% и составили 725,6 млрд рублей. Объём собственных средства компании увеличился на 21% на конец первых девяти месяцев и составил 116,5 млрд рублей.
- К концу третьего квартала 2020 года «Тинькофф» обслуживал текущие счета более 10,7 млн клиентов, общий объем средств на них составлял 302,2 млрд рублей. Число клиентов в сфере малого и среднего бизнеса — больше 595 тысяч, остаток средств на их расчётных счетах — 69,9 млрд рублей.
- По данным компании, доля на российском рынке кредитных карт по состоянию на 1 октября 2020 года достигла 13,5%. Общий объём кредитов вырос на 5,2% и составил 346,3 млрд рублей после вычета резервов.
По данным на 1 октября, приложение «Тинькофф» установили больше 25 млн раз, количество активных пользователей достигло 7,6 млн в месяц и 2,4 млн в день. Количество клиентов «Тинькофф» увеличилось до 12 млн человек.
- В компании скорректировали прогноз по прибыли на 2020 финансовый год — ожидают не меньше 42 млрд рублей вместо заявленных ранее 30-35 млрд рублей.
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Yury Kotov
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ahshit here wego again
Надеюсь не зря я к ним переметнулся. Раньше очень плохо относился к Т из-за тех кемеровских блогеров, однако сейчас кардинально поменял к ним отношения и если бы не зарплатный проект и кредит в сбере, закрыл бы там всё давным давно. Наслаждаюсь прям приложениями.
Антон Грандahshit
Биполярность
ahshit here wego againАнтон
Уай?
Алексей Болдурев
Это иллюзия что Т лучше Сбера
Alex IllarionovАлексей
Ебать аргументированно!
Владислав ЕгоровАлексей
в сравнении со Сбером то уж точно не иллюзия, единственный плюс сбера это для некоторых подписка может небесполезной оказаться, тинькофф совсем уж позорную и бесполезную выкатили
Andrei Smirnovsky
Ну и где там те комментаторы которые писали, что сделка с яндексом не состоялась из за дыры в тиньке?)
Александр ЯкунинAndrei
Тут.
Marat Ahiar
С каждого клиента 1000 рублей чистыми?)
Артем Богданов
Хорошие новости. У Сбера в целом говенный отчет.
Хозяин
Я уже 9 лет довольный клиент Тинькова. Не могу нарадоваться. Лучший банк в Европе.
Artem ZabrodskiiХозяин
Олег Юрьевич,а мы вас и не узнали
ХозяинArtem
Олегу здоровья, всем процветания.
Aleksey Murashko
Бабло и маркетинг решают, можно все! Кидать малый бизнес на деньги на расчётных счетах, у убытки тинькоф инвестиции выставлять на инвесторов, продавать кредиты под 60% годовых как МФО, травить клиентов коллектора ми, можно все что угодно, потому что все вышесказанное приносит столько денег чтобы заглушить любые вопли недовольных из создать отобраз конфеты в которую обернуто дерьмо. Берите на ус предприниматели :)
John TinkoAleksey
Леха, завязывать наличить бабки, и не будешь ругаться на банки. Или ты транзитишь?😂😂 МФО это же законно? в чем проблема? И да, а че сам такое не замутишь-бабло и маркетинг-и вперед😉