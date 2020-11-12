Стартап-разработчик ПО для управления продажами в ходе сделки оценили в $1,5 млрд, говорят источники.

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Фонд TMT Investments вышел капитала эстонского стартапа-разработчика CRM-системы Pipedrive, сообщил сооснователь фонда Герман Каплун на своей странице Facebook. ТMT investments получит «чуть больше $41 млн», что даст увеличение инвестиций 2012 и 2013 годов приблизительно в 51 раз, добавил он.

Pipedrive продал контрольный пакет акций американской инвестиционной компании Vista Equity Partners. По сведениям источников TechCrunch, знакомых со сделкой, Pipedrive оценили в $1,5 млрд. Такая оценка даёт компании статус «единорога» — в официальном пресс-релизе компания подтвердила, что получила этот статус.

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Герман Каплун отметил, что продажа Pipedrive — «это самый большой выход в истории фонда. У Pipedrive впереди новая история жизни, следующий этап, многие крупные фонды остаются в компании. Но они пришли позже, а для нас, тех кто был почти с самого начала, цикл закончен, и мы решили, что нам правильнее переложиться в более ранние проекты».

Приложение Pipedrive

TMT Investments инвестировал в Pipedrive несколько раз. В 2012 году фонд вложил в стартап $325 тысяч и еще $450 тысяч в 2013 году.

Pipedrive основан в 2010 году, компания специализируется на программном обеспечении для управления продажами.

Система использует искусственный интеллект, позволяя пользователям автоматизировать повторяющиеся задачи, отслеживать контакты, управлять лидами и сделками. Программное обеспечение Pipedrive поддерживает более чем 100 приложений для бизнеса, в том числе Google Apps, Trello, Zapier, Mailchimp и другими.