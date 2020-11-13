Финансы
Рая Хачатрян
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ЦБ обязал системно значимые банки подключить сервис оплаты товаров по QR-коду через СБП с октября 2021 года Материал редакции

Свой сервис оплаты по QR-кодам есть у «Сбербанка», который долго не хотел подключаться к СБП и получил штраф от регулятора.

8 комментариев
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Центробанк обязал банки внедрить систему оплаты товаров и услуг по QR-кодам через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом регулятор сообщил в документе «О платежной системе Банка России», который уже зарегистрировал Минюст.

С 1 октября 2021 года функцию должны подключить все системно значимые банки. К ним относятся «Сбербанк», ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Райффайзенбанк», «Юникредит», «Совкомбанк», «Московский кредитный банк», «Открытие», «Росбанк», «Промсвязьбанк» и «Россельхозбанк». Все остальные должны обеспечить оплату по QR-кодам с 1 апреля 2022 года.

К аналогичным срокам банки должны обеспечить и другие операции через СБП — денежных переводов между физлицами по инициативе получателя и переводов от компаний физлицам. Последнюю функцию уже протестировали ВТБ, «Райффайзенбанк» и другие.

Клиенты смогут оплачивать товары по QR-кодам через приложение Национальной системы платежных карт, на базе которой была создана СБП, говорится в документе. Также без ограничений можно использовать подобные приложения банков.

В феврале 2020 года платёжные агрегаторы предложили магазинам подключиться к системе платежей ЦБ без банков. Об этом заявили PayMaster, Robokassa, RBK Money и Platron.

Центробанк запустил СБП в России в начале 2019 года. Система позволяет клиентам подключённых к ней банков переводить друг другу деньги по номеру телефона и оплачивать покупки в магазинах по QR-кодам.

  • 1 октября 2019 года системно значимые банки подключили переводы по номеру телефона через СБП. «Сбербанк» оставался единственным крупным банком, который не успел подключиться в установленный срок, из-за чего он получил штраф от регулятора.
  • Глава «Сбербанка» Герман Греф выступил против обязательного подключения к СБП. По его словам, у банка есть собственная система денежных переводов по номеру телефона и QR-платежей.

  • «Сбербанк» подключился к Системе быстрых платежей ЦБ в апреле 2020 года после штрафа — ее точная сумма неизвестна. За такое нарушение предусмотрен штраф до 10 млн рублей.

#новость #сбп #банки

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8 комментариев
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Алексей Болдурев

5

Быстрее бы, крутая штука для предпринимателей и для людей тоже🔥

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Юрий Беликов

Алексей
1

В Китае подобной штукой все пользуется

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ilia

1

СБП - одна из немногих вещей, которые "люди наверху" ввели и реально стало удобнее и проще рядовому пользователю, пусть и ввели насильно по отношению к банкам. Вот QR не встречал еще ни на одном терминале оплаты..

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Zzz Zub

ilia
0

Оплата по QR на кассах настраивается, например, пока это только набирает оборот. 

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Pietro Maximoff

0

Ну что-то долго целый год прям. Достаточно было бы пары месяцев.

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Zzz Zub

Pietro
1

Может у вас и ТЗ готовое с решением по реализации есть))))?

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Ян Зовём

Zzz
0

Да вообще-то и реализации уже есть. 

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Антон Штадлер

0

ЦБ сам превратил банки в закрытые системы, а теперь пытается что-то от них требовать) но банки сейчас не этим заняты, они "спасают" бюджет РФ по разнарядке Минфина🙃

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