ЦБ обязал системно значимые банки подключить сервис оплаты товаров по QR-коду через СБП с октября 2021 года Материал редакции
Свой сервис оплаты по QR-кодам есть у «Сбербанка», который долго не хотел подключаться к СБП и получил штраф от регулятора.
Центробанк обязал банки внедрить систему оплаты товаров и услуг по QR-кодам через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом регулятор сообщил в документе «О платежной системе Банка России», который уже зарегистрировал Минюст.
С 1 октября 2021 года функцию должны подключить все системно значимые банки. К ним относятся «Сбербанк», ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Райффайзенбанк», «Юникредит», «Совкомбанк», «Московский кредитный банк», «Открытие», «Росбанк», «Промсвязьбанк» и «Россельхозбанк». Все остальные должны обеспечить оплату по QR-кодам с 1 апреля 2022 года.
К аналогичным срокам банки должны обеспечить и другие операции через СБП — денежных переводов между физлицами по инициативе получателя и переводов от компаний физлицам. Последнюю функцию уже протестировали ВТБ, «Райффайзенбанк» и другие.
Клиенты смогут оплачивать товары по QR-кодам через приложение Национальной системы платежных карт, на базе которой была создана СБП, говорится в документе. Также без ограничений можно использовать подобные приложения банков.
В феврале 2020 года платёжные агрегаторы предложили магазинам подключиться к системе платежей ЦБ без банков. Об этом заявили PayMaster, Robokassa, RBK Money и Platron.
Центробанк запустил СБП в России в начале 2019 года. Система позволяет клиентам подключённых к ней банков переводить друг другу деньги по номеру телефона и оплачивать покупки в магазинах по QR-кодам.
- 1 октября 2019 года системно значимые банки подключили переводы по номеру телефона через СБП. «Сбербанк» оставался единственным крупным банком, который не успел подключиться в установленный срок, из-за чего он получил штраф от регулятора.
- Глава «Сбербанка» Герман Греф выступил против обязательного подключения к СБП. По его словам, у банка есть собственная система денежных переводов по номеру телефона и QR-платежей.
«Сбербанк» подключился к Системе быстрых платежей ЦБ в апреле 2020 года после штрафа — ее точная сумма неизвестна. За такое нарушение предусмотрен штраф до 10 млн рублей.
Быстрее бы, крутая штука для предпринимателей и для людей тоже🔥
СБП - одна из немногих вещей, которые "люди наверху" ввели и реально стало удобнее и проще рядовому пользователю, пусть и ввели насильно по отношению к банкам. Вот QR не встречал еще ни на одном терминале оплаты..
Ну что-то долго целый год прям. Достаточно было бы пары месяцев.
ЦБ сам превратил банки в закрытые системы, а теперь пытается что-то от них требовать) но банки сейчас не этим заняты, они "спасают" бюджет РФ по разнарядке Минфина🙃
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