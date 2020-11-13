Свой сервис оплаты по QR-кодам есть у «Сбербанка», который долго не хотел подключаться к СБП и получил штраф от регулятора.

В закладки

Центробанк обязал банки внедрить систему оплаты товаров и услуг по QR-кодам через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом регулятор сообщил в документе «О платежной системе Банка России», который уже зарегистрировал Минюст.

С 1 октября 2021 года функцию должны подключить все системно значимые банки. К ним относятся «Сбербанк», ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Райффайзенбанк», «Юникредит», «Совкомбанк», «Московский кредитный банк», «Открытие», «Росбанк», «Промсвязьбанк» и «Россельхозбанк». Все остальные должны обеспечить оплату по QR-кодам с 1 апреля 2022 года.

К аналогичным срокам банки должны обеспечить и другие операции через СБП — денежных переводов между физлицами по инициативе получателя и переводов от компаний физлицам. Последнюю функцию уже протестировали ВТБ, «Райффайзенбанк» и другие.

Клиенты смогут оплачивать товары по QR-кодам через приложение Национальной системы платежных карт, на базе которой была создана СБП, говорится в документе. Также без ограничений можно использовать подобные приложения банков.

В феврале 2020 года платёжные агрегаторы предложили магазинам подключиться к системе платежей ЦБ без банков. Об этом заявили PayMaster, Robokassa, RBK Money и Platron.

Центробанк запустил СБП в России в начале 2019 года. Система позволяет клиентам подключённых к ней банков переводить друг другу деньги по номеру телефона и оплачивать покупки в магазинах по QR-кодам.