Оценка ритейлера может составить от $4 до $12 млрд, пишет издание.

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Первичное публичное размещения акций Ozon может произойти 25 ноября, пишет Forbes со ссылкой на два источника, которые рассматривают возможность участия в IPO. Вероятно, организаторы начнут сбор заявок от участников 18 ноября.

Благодаря IPO компания может привлечь больше $750 млн, рассказали изданию три источника, знакомые с подготовкой к размещению Ozon.

Forbes также узнал, что по оценкам организаторов оценка Ozon может составить от $4 до $12 млрд: Sberbank CIB оценивает компанию в $4-8,5 млрд, «ВТБ Капитал» — в $4,7-7,1 млрд, Goldman Sachs — в $6-12 млрд, «Ренессанс Капитал» — в $5,9-7,3 млрд.

В начале ноября Ozon подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на проведение IPO на Nasdaq. Банками-организаторами выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, Sberbank CIB и другие.