Forbes: торги акциями Ozon на Nasdaq могут начаться 25 ноября Материал редакции
Оценка ритейлера может составить от $4 до $12 млрд, пишет издание.
Первичное публичное размещения акций Ozon может произойти 25 ноября, пишет Forbes со ссылкой на два источника, которые рассматривают возможность участия в IPO. Вероятно, организаторы начнут сбор заявок от участников 18 ноября.
Благодаря IPO компания может привлечь больше $750 млн, рассказали изданию три источника, знакомые с подготовкой к размещению Ozon.
Forbes также узнал, что по оценкам организаторов оценка Ozon может составить от $4 до $12 млрд: Sberbank CIB оценивает компанию в $4-8,5 млрд, «ВТБ Капитал» — в $4,7-7,1 млрд, Goldman Sachs — в $6-12 млрд, «Ренессанс Капитал» — в $5,9-7,3 млрд.
В начале ноября Ozon подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на проведение IPO на Nasdaq. Банками-организаторами выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, Sberbank CIB и другие.
В проспекте к IPO компания раскрыла финансовые показатели: выручка Ozon за 9 месяцев 2020 года составила 66,59 млрд рублей против 35,15 млрд рублей годом ранее, убыток — 12,85 млрд рублей против 13,03 млрд рублей годом ранее.
После провальных IPO "Самолета" и "Софкомфлота", что-то мне подсказывает что особого интереса не будет
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