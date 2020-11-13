Финансы
Рая Хачатрян
232

Forbes: торги акциями Ozon на Nasdaq могут начаться 25 ноября Материал редакции

Оценка ритейлера может составить от $4 до $12 млрд, пишет издание.

2 комментария
В закладки

Первичное публичное размещения акций Ozon может произойти 25 ноября, пишет Forbes со ссылкой на два источника, которые рассматривают возможность участия в IPO. Вероятно, организаторы начнут сбор заявок от участников 18 ноября.

Благодаря IPO компания может привлечь больше $750 млн, рассказали изданию три источника, знакомые с подготовкой к размещению Ozon.

Forbes также узнал, что по оценкам организаторов оценка Ozon может составить от $4 до $12 млрд: Sberbank CIB оценивает компанию в $4-8,5 млрд, «ВТБ Капитал» — в $4,7-7,1 млрд, Goldman Sachs — в $6-12 млрд, «Ренессанс Капитал» — в $5,9-7,3 млрд.

В начале ноября Ozon подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на проведение IPO на Nasdaq. Банками-организаторами выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, Sberbank CIB и другие.

В проспекте к IPO компания раскрыла финансовые показатели: выручка Ozon за 9 месяцев 2020 года составила 66,59 млрд рублей против 35,15 млрд рублей годом ранее, убыток — 12,85 млрд рублей против 13,03 млрд рублей годом ранее.

#новость #ozon

Рая Хачатрян PLUS
+4715
1
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ozon"], "comments": 2, "likes": 0, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 176684, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 13 Nov 2020 15:13:59 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Страна, где тайна вклада работает
И никто не знает о ваших деньгах и недвижимости. Ответ — в ЖЖ Артемия Лебедева
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Александр Зимарин

0

После провальных  IPO "Самолета" и "Софкомфлота", что-то мне подсказывает что особого интереса не будет 

Ответить

Eugene Smirnov

0

Интересно, так: от 4-х до 12-ти млрд, как на рынке Армянин сдачу простил.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Bang Bang Education
Подписан
Отписаться
Как дизайнеру переехать в США
Арт-директор Bang Bang Education и основатель студии Electric Red Свят Вишняков — о том, как он получил визу и переехал…
1
Selectel
Подписан
Отписаться
Кейс Samsonite: как готовиться к «черной пятнице»
Конец ноября — стрессовый период для большинства интернет-магазинов из-за распродаж в рамках акции Black Friday. В прош…
0
Redmadrobot
Подписан
Отписаться
Дизайн-джем #20: инструменты, гайды и полезные статьи на тему работы с AR и австралийские сайты с мощным UX/UI
В перекати-полевом дайджесте от Futura by Redmadrobot.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Чех в чешках
за день
Яндекс со своей рекламой уже с катушек слетел. Днища пробиваются раз за разом. Скоро в Австралии появятся.
«Яндекс.Браузер» добавил рекламу на страницу с вкладками в мобильной версии — пользователи приняли её за открытый сайт
Mr. Burns
за неделю
Три билборда на границе Тольятти, Самарская область.
«У коллег сочиняет рифмы король»: «Яндекс Go», «Ситимобил» и Uber ответили на билборды друг друга в Тольятти

Комментарии

From Siberia to…

Идеальный воркейшн: как…

Александр Лёгкий

«Умный» помощник по поиску…

Александр Крофт

Alphabet запустила в Кении…

Денис Демидов

«Яндекс.Браузер» добавил…

Lena *

За 2 месяца попробовать 4 ниши…

Eugene Smirnov

Forbes: торги акциями Ozon на…

Александр Антипов

«2ГИС» добавил поддержку…

Anton Ilabanau

Нет поддержки внешних…

Anton Medvedev

Обзор Honor 10X Lite…

Ol Ka

За 2 месяца попробовать 4 ниши…

Чех в чешках

«Яндекс.Браузер» добавил…

Александр Зимарин

Forbes: торги акциями Ozon на…

Шизоидная обезьяна

Big Sur: краткий обзор нового…

Я не скажу свое…

Forbes: организаторы оценили…

WebCanape

Список доступов для передачи…

Александр Антипов

Стартап, знай себе цену! Почему…

Денис Демидов

«Яндекс.Браузер» добавил…

Ol Ka

Накрутка рейтинга товаров в…

Александр Антипов

«Ситимобил» безосновательно…

Vladislav Tsyplukhin

«Умный» помощник по поиску…
null