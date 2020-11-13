Disney отчиталась о $2,8 млрд убытка за год на фоне пандемии против $10,4 млрд прибыли годом ранее Материал редакции
Несмотря на результаты отчётности, акции Disney стали расти после её публикации — показатели превзошли ожидания аналитиков.
Американская Walt Disney опубликовала отчётность за четвёртый квартал и финансовый год, закончившийся 3 октября 2020 года:
- Компания получила чистый убыток за год в размере $2,8 млрд против чистой прибыли $10,4 млрд в 2019 году.
- Убытки за квартал составили $710 млн против прибыли $777 млн годом ранее.
- Выручка компании за год снизилась на 6%, до $65,4 млрд. В четвертом квартале 2020 финансового года выручка Disney упала на 23% и составила $14,7 млрд.
- Выручка подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также занимающегося выпуском потребительских товаров и видеоигр, в четвертом квартале упала на 61% — до $2,58 млрд.
- Операционный убыток подразделения составил $1,098 млрд против прибыли в $1,381 млрд годом ранее.
- Выручка медиаподразделения, включая National Geographic и ESPN, увеличились на 11% — до $7,213 млрд, операционная прибыль — на 5%, до $1,864 млрд.
- По состоянию на конец четвертого квартала, аудитория видеосервиса Disney+ превысила 73 млн платных подписчиков против 57,5 млн к концу третьего квартала. «Это намного превзошло наши ожидания от первого года работы», — добавил глава компании Боб Чапек.
- Выручка киностудии упала на 52%, до $1,595 млрд, операционная прибыль — на 61%, до $419 млн.
Компания терпит убытки по результатам второго квартала подряд. Disney не получала квартальных убытков с 2001 года, писало The Wall Street Journal. По данным FactSet, компания не фиксировала годовой убыток за все время ведения расчетов с 1980 года, передаёт MarketWatch.
На результаты квартала и финансового года отрицательно повлиял коронавирус, говорится в отчёте компании. Самое существенное влияние заметно в категориях «Парки», «Развлечения» и «Продукты». Парки и курорты компании были закрыты со второго квартала или работали «на сильно сокращённых мощностях».
Несмотря на результаты отчётности, акции Disney стали расти после её публикации. Это связано с тем, что компания превзошла ожидания аналитиков, которые в среднем оценивали скорректированный убыток на уровне 71 цент на акцию при выручке в $14,15 млрд, напоминает «Интерфакс».
Не отметили, что показатели падения выручки лучше, чем ожидалось. Поэтому и рост акций.
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