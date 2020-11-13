Финансы
Лиана Липанова
423

Disney отчиталась о $2,8 млрд убытка за год на фоне пандемии против $10,4 млрд прибыли годом ранее Материал редакции

Несмотря на результаты отчётности, акции Disney стали расти после её публикации — показатели превзошли ожидания аналитиков.

1 комментарий
В закладки

Американская Walt Disney опубликовала отчётность за четвёртый квартал и финансовый год, закончившийся 3 октября 2020 года:

  • Компания получила чистый убыток за год в размере $2,8 млрд против чистой прибыли $10,4 млрд в 2019 году.
  • Убытки за квартал составили $710 млн против прибыли $777 млн годом ранее.
  • Выручка компании за год снизилась на 6%, до $65,4 млрд. В четвертом квартале 2020 финансового года выручка Disney упала на 23% и составила $14,7 млрд.
  • Выручка подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также занимающегося выпуском потребительских товаров и видеоигр, в четвертом квартале упала на 61% — до $2,58 млрд.
  • Операционный убыток подразделения составил $1,098 млрд против прибыли в $1,381 млрд годом ранее.
  • Выручка медиаподразделения, включая National Geographic и ESPN, увеличились на 11% — до $7,213 млрд, операционная прибыль — на 5%, до $1,864 млрд.
  • По состоянию на конец четвертого квартала, аудитория видеосервиса Disney+ превысила 73 млн платных подписчиков против 57,5 млн к концу третьего квартала. «Это намного превзошло наши ожидания от первого года работы», — добавил глава компании Боб Чапек.
  • Выручка киностудии упала на 52%, до $1,595 млрд, операционная прибыль — на 61%, до $419 млн.
CNBC

Компания терпит убытки по результатам второго квартала подряд. Disney не получала квартальных убытков с 2001 года, писало The Wall Street Journal. По данным FactSet, компания не фиксировала годовой убыток за все время ведения расчетов с 1980 года, передаёт MarketWatch.

На результаты квартала и финансового года отрицательно повлиял коронавирус, говорится в отчёте компании. Самое существенное влияние заметно в категориях «Парки», «Развлечения» и «Продукты». Парки и курорты компании были закрыты со второго квартала или работали «на сильно сокращённых мощностях».

Несмотря на результаты отчётности, акции Disney стали расти после её публикации. Это связано с тем, что компания превзошла ожидания аналитиков, которые в среднем оценивали скорректированный убыток на уровне 71 цент на акцию при выручке в $14,15 млрд, напоминает «Интерфакс».

#новость #disney #отчётность

Лиана Липанова PLUS
+32 608
1
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u0442\u0447\u0451\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","disney"], "comments": 1, "likes": 3, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 176709, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 13 Nov 2020 16:34:41 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Сергей Макеев

1

Не отметили, что показатели падения выручки лучше, чем ожидалось. Поэтому и рост акций.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Bang Bang Education
Подписан
Отписаться
Как дизайнеру переехать в США
Арт-директор Bang Bang Education и основатель студии Electric Red Свят Вишняков — о том, как он получил визу и переехал…
4
Selectel
Подписан
Отписаться
Кейс Samsonite: как готовиться к «черной пятнице»
Конец ноября — стрессовый период для большинства интернет-магазинов из-за распродаж в рамках акции Black Friday. В прош…
0
Redmadrobot
Подписан
Отписаться
Дизайн-джем #20: инструменты, гайды и полезные статьи на тему работы с AR и австралийские сайты с мощным UX/UI
В перекати-полевом дайджесте от Futura by Redmadrobot.
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Чех в чешках
за день
Яндекс со своей рекламой уже с катушек слетел. Днища пробиваются раз за разом. Скоро в Австралии появятся.
«Яндекс.Браузер» добавил рекламу на страницу с вкладками в мобильной версии — пользователи приняли её за открытый сайт
Valentin Dombrovsky
за неделю
Заблокировал для себя Wildberries.
Wildberries заблокировал магазин, владелец которого публично рассказал о принудительных скидках на маркетплейсе

Комментарии

Сергей Тарасов

Не смог в МТС за кэшбек купить…

Анна Григорьева

РБК: Минфин предложил лишать…

NYC GUIDED

За 2 месяца попробовать 4 ниши…

Valentin Dombrovsky

Wildberries заблокировал…

Anastasia Milutina

Почему важно тестировать…

Andy Lenty

Пользователи Mac пожаловались…

Mike Kosulin

Что нового в macOS Big Sur…

Роман Николаев

За 2 месяца попробовать 4 ниши…

Lev Klebanov

«Умный» помощник по поиску…

Роман Николаев

За 2 месяца попробовать 4 ниши…

Sergey Khohlachev

Продукты "Халяль" становятся…

Денис Демидов

ЦБ обязал системно значимые…

Артём Палённый

4 млрд рублей в первый час…

Bang Bang Education

Как дизайнеру переехать в США

Денис Демидов

ЦБ обязал системно значимые…

Вася Пражкин

Forbes: торги акциями Ozon на…

Lev Klebanov

«Умный» помощник по поиску…

Вася Пражкин

Forbes: торги акциями Ozon на…

Аркадий Рутман

Сервис для виртуальных…

Pavel Chernikov

Почему важно тестировать…
null