Финансы
Лера Михайлова
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«Сбербанк» приостановит работу платформы для инвестиций в малый бизнес «СберКредо» Материал редакции

Она проработала почти год.

10 комментариев
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«Сбербанк» приостановит работу своей платформы «СберКредо». Об этом пишут ТАСС и РБК.

С помощью «СберКредо» физлица могли выдавать займы малому и микробизнесу, который не может получить кредит в банке. Сервис запустили в декабре 2019 года, он проработал почти год.

В «Сбербанке» рассказали, что уже зарегистрированные инвесторы смогут вывести деньги с платформы. Компания также продолжит обслуживать действующие займы. При этом регистрация новых пользователей и финансирование новых займов будут недоступны.

По данным РБК, инвестировать через платформу нельзя уже сейчас.

«Сбербанк» принял решение приостановить работу платформы «СберКредо». В настоящее время мы изучаем изменившуюся рыночную ситуацию и перспективы развития этого направления.

пресс-служба «Сбербанка»

По мнению управляющего партнера инвестплатформы «Поток» Юрия Попова, краудфинансирование востребовано у бизнеса, но делать такие продукты сложно. Исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл Косминский считает, что проект не закрылся окончательно, а взял паузу. Она нужна, чтобы банк мог оценить первые результаты работы, рассказал он РБК.

При этом есть вероятность, что «Сбербанк» улучшил свой сервис по онлайн-выдаче кредитов малому и среднему бизнесу, поэтому краудлендинг перестал быть ему нужным, говорит Косминский.

#новости #сберкредо #сбербанк #краудлендинг

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10 комментариев
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From Siberia to London

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Что сложного-то? Скоринг свой у Сбера есть, коллекторы тоже. Выставил процент побольше, за повышенный риск, и кредитуешь.
Только вот зачем тебе мелкие частные инвесторы если ты - Сбер и проблем с ликвидностью нет и не будет :)

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Вася Пражкин

From
1

Ну и что коллекторы насобирают с ООО, который в глубоком минусе по всем фронтам? Стол, стул и старый комп?

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Igor Filippov

Вася
0

Органы?

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Ольга Хошвагт

0

Сбербанк-Кредо
Сбер-Кред
Сбер-Кр
Сб-К

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Сергей Милосердов

Ольга
3

СК забыли

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Денис Файзулин

0
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Балкон.Ру

Денис
–1

Кредо Грефа

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Hexen Sage

0

Жаль. Красивая тема.

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Лев Щенин

0

Жаль, что в статье нет никакой статистики, особенно главной цифры-
процента невозвратов по выданным кредитам.
Скорее всего, хипстеры-стартаперы не рассчитав силы, набрали кредитов
"у простого народа" и обанкротились.
А Сбербанк за других заёмщиков выплачивать кредиты не будет!
Так что саму бизнес-схему нужно "доработать напильником".
Успехов тебе, Сбербанк !

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Незнакомый Никита

0

Правой рукой банк не даёт кредиты, а левая под столом выдаёт -) 

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