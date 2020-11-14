Она проработала почти год.

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«Сбербанк» приостановит работу своей платформы «СберКредо». Об этом пишут ТАСС и РБК.

С помощью «СберКредо» физлица могли выдавать займы малому и микробизнесу, который не может получить кредит в банке. Сервис запустили в декабре 2019 года, он проработал почти год.

В «Сбербанке» рассказали, что уже зарегистрированные инвесторы смогут вывести деньги с платформы. Компания также продолжит обслуживать действующие займы. При этом регистрация новых пользователей и финансирование новых займов будут недоступны.

По данным РБК, инвестировать через платформу нельзя уже сейчас.

«Сбербанк» принял решение приостановить работу платформы «СберКредо». В настоящее время мы изучаем изменившуюся рыночную ситуацию и перспективы развития этого направления. пресс-служба «Сбербанка»

По мнению управляющего партнера инвестплатформы «Поток» Юрия Попова, краудфинансирование востребовано у бизнеса, но делать такие продукты сложно. Исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл Косминский считает, что проект не закрылся окончательно, а взял паузу. Она нужна, чтобы банк мог оценить первые результаты работы, рассказал он РБК.