Сервис онлайн-тренировок Motify бывших топ-менеджеров Mail.ru Group привлёк $3 млн от Grishin Robotics и других Материал редакции
Деньги направят на маркетинг и развитие сервиса.
Сервис с видеоуроками для онлайн-занятий фитнесом Motify привлёк первые внешние инвестиции: $3 млн в посевном раунде от Grishin Robotics сооснователя Mail.ru Group Дмитрия Гришина и группы инвесторов, сообщил vc.ru сооснователь сервиса Руслан Гафуров.
Как рассказали в Motify, основная часть денег пойдет на масштабирование маркетинга и развитие сервиса. Условия инвестирования и оценку компании в сервисе не раскрывают.
Инвесторы смогут дать Motify экспертизу по широкому спектру вопросов: масштабирование и рост компании на любых стадиях, выход и укрепление на международных рынках, общение с глобальными фондами, считает гендиректор и сооснователь Motify Андрей Цыценко.
Дмитрий Гришин в беседе с vc.ru уточнил, что это первый сервис для фонда, который будет специально адаптирован под российский рынок, но многие продукты других стартапов также доступны для пользователей из России. Он добавил, что в Motify «сильная команда и большие планы по развитию бизнеса в США и Европе». Кроме того, стартап поможет «миллионам людей заниматься спортом, делая его более доступным», отметил Гришин.
Motify запустили бывшие топ-менеджеры Mail.ru Group Руслан Гафуров, Андрей Цыценко и Сергей Цыценко в начале апреля 2020 года. Они вложили в проект более $1 млн собственных средств. Motify самостоятельно снимает видеоуроки, тренеры получают вознаграждение в зависимости от количества просмотренных секунд их программ.
В начале октября 2020 года сервис запустил персональные занятия с тренерами. В компании изменили цены, теперь один час такой тренировки будет стоить от 449 рублей.
С сервисом сотрудничают более 1500 тренеров, из них 350 уже подключились к персональным занятиям. В компании не раскрывают количество пользователей сервиса, но в октябре отмечали, что с начала пандемии оно выросло в четыре раза.
В августе 2020 года венчурный фонд Grishin Robotics привлёк $100 млн в свой новый фонд Grishin Robotics Fund II. Второй фонд планировал вкладывать деньги в онлайн-игры и развлечения, фудтех, сервисы для личной продуктивности и командной работы, сферы онлайн-образования и фитнеса.
Если учесть, что упражнений не так много и они идентичны в основном, то главный вопрос - в чём отличие тренеров, если они дают примерно одинаковую базу?
Зачем 1500 тренеров?
К каждому человеку нужен свой подход. И вариаций упражнений очень много. Кто-то сможет вас тренировать только в зале, а кто-то и в домашних условиях скажет, Что и как делать.
У меня было так, что я занимался с тренером в зале. После 4 тренировки он сказал: "Тааак, я понял, ты теряешь интерес к занятиям. Больше у нас не будет одинаковых тренировок" - и ведь не было. Я думал позаниматься с ним пару месяцев и дальше сам, а прозанимался год и потом переехал в другую страну. Так бы до сих пор занимался.
Юра каждый раз ставил такие задачи и такие упражнения показывал, что мне было интересно "А смогу ли я?". Мы потом дошли до того, что он говорил, что делать со словами "Я этого сделать не смогу, но ты точно сможешь. Давай попробуем".
Но Юра профессиональный тренер, обучался этому, горит делом.
До вас ведь с первого раза не доходит, а так - каждый раз новый повторит. :)
В начале октября 2020 года сервис запустил персональные занятия с тренерами. В компании изменили цены, теперь один час такой тренировки будет стоить от 449 рублей.
Я правильно понимаю, что стоимость работы тренера индивидуально с человеком не больше, чем стоимость часа работы таксиста? Ведь и компании с того нужно поиметь гешефт.
Думаю таксист за час поболее зарабатывает
Нет, обычно не более 300 рублей в час с вычетом всего и вся. Чаще значительно меньше.
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