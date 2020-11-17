Деньги направят на маркетинг и развитие сервиса.

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Сервис с видеоуроками для онлайн-занятий фитнесом Motify привлёк первые внешние инвестиции: $3 млн в посевном раунде от Grishin Robotics сооснователя Mail.ru Group Дмитрия Гришина и группы инвесторов, сообщил vc.ru сооснователь сервиса Руслан Гафуров.

Как рассказали в Motify, основная часть денег пойдет на масштабирование маркетинга и развитие сервиса. Условия инвестирования и оценку компании в сервисе не раскрывают.

Инвесторы смогут дать Motify экспертизу по широкому спектру вопросов: масштабирование и рост компании на любых стадиях, выход и укрепление на международных рынках, общение с глобальными фондами, считает гендиректор и сооснователь Motify Андрей Цыценко.

Дмитрий Гришин в беседе с vc.ru уточнил, что это первый сервис для фонда, который будет специально адаптирован под российский рынок, но многие продукты других стартапов также доступны для пользователей из России. Он добавил, что в Motify «сильная команда и большие планы по развитию бизнеса в США и Европе». Кроме того, стартап поможет «миллионам людей заниматься спортом, делая его более доступным», отметил Гришин.

Motify запустили бывшие топ-менеджеры Mail.ru Group Руслан Гафуров, Андрей Цыценко и Сергей Цыценко в начале апреля 2020 года. Они вложили в проект более $1 млн собственных средств. Motify самостоятельно снимает видеоуроки, тренеры получают вознаграждение в зависимости от количества просмотренных секунд их программ.

В начале октября 2020 года сервис запустил персональные занятия с тренерами. В компании изменили цены, теперь один час такой тренировки будет стоить от 449 рублей.

С сервисом сотрудничают более 1500 тренеров, из них 350 уже подключились к персональным занятиям. В компании не раскрывают количество пользователей сервиса, но в октябре отмечали, что с начала пандемии оно выросло в четыре раза.