Финансы
Лиана Липанова
597

Сервис для бегунов и велосипедистов Strava привлёк $110 млн и увеличил аудиторию на 2 млн пользователей — до 70 млн Материал редакции

Оценка при этом не раскрывается, но в октябре источники Bloomberg говорили, что Strava планирует привлечь до $400 млн при оценке свыше $1 млрд.

12 комментариев
В закладки

Компания-разработчик приложения для бегунов и велосипедистов Strava привлекла $110 млн в раунде серии F, сообщает TechCrunch. Оценка стартапа не раскрывается.

Раунд возглавили TCV и Sequoia. Среди других инвесторов — Dragoneer, Madrone Capital Partners, Jackson Square Ventures и Go4it Capital.

Компания планирует направить привлечённые инвестиции на развитие новых функций и расширение сферы деятельности для охвата большего числа пользователей.

Strava основана в 2009 году. Сервис помогает пользователям отслеживать и анализировать показатели физической активности: бега, езды на велосипеде, прогулок, а также делиться результатами и соревноваться с другими пользователями.

В августе 2019 года The Wall Street Journal писала о более чем 44 млн аккаунтов Strava. В начале октября Bloomberg сообщал о 68 млн зарегистрированных в Strava пользователей.

Сама компания утверждает, что аудитория сервиса выросла на более чем 2 млн новых «спортсменов» (так компания называет своих пользователей) за месяц и достигла 70 млн пользователей в 195 странах.

В октябре источники Bloomberg говорили, что Strava наняла консультанта для привлечения от $150 млн до $400 млн при оценке свыше $1 млрд.

#новость #strava #инвестиции

Лиана Липанова PLUS
+32 672
4
Репост
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438","strava"], "comments": 12, "likes": 1, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 177627, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 16 Nov 2020 22:08:53 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Alexandr Dlutskih
20 полезных сайтов для инвестора в акции США
Привет, друзья, сегодня я (автор Telegram-канала @paradoxe2) опубликовал список сайтов, которыми сам лично пользуется…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Николай

–6

Страва это для тех, кому важно не бегать, а ПОКАЗЫВАТЬ ДРУГИМ, что они бегают. Не более чем очередная ярмарка тщеславия. Сам я отлично бегаю 2-3 раза в неделю по 12-14 км и без всяких страв.

Ответить

Kent Paul

Николай
17

Они там выебываются, ты тут, все ок)

Ответить

Сергей Макаров

Николай
2

Не пробовал, но осуждаю. Понятно))

Человек хочет видеть свои тренировки за месяц, год, все время. Страва неплохо показывает анализ тренировки. А ещё она имеет офигенную опцию постройки маршрутов по заданному километражу и типу покрытия. Но тебе же все равно, да?

Ответить

Николай

Сергей
–3

Ну всё, убедил, качаю страву и бегаю теперь только с ней (нет)

Ответить

Сергей Макаров

Николай
1

Обязательно держи нас в курсе (нет)

Ответить

Andrew Martynov

2

😱😱😱На $110 млн можно бегунов в космос запускать на Space Dragon

Ответить

Deniss Karpak

2

Верниите датчики.... Strava!!!

Ответить

Vitaliy Bazalyuk

0

Хмм, ждём теперь приложение для домохозяек где будут делится рецептами, которое привлекло 500 млн.
Соц.сеть для котов с оценкой в 5.5 млрд.
И аналог Инстаграма и Тик тока только с гифками с оценкой в 10 млрд. и инвестициями в 3 млрд.

Почему так много полезных и уникальных в своем роде стартапов без финансирования, и так много соц.сетей и скопированных приложений с оценками в несколько миллионов?

Ответить

Николай

Vitaliy
2

Там пару месяцев назад мелькала соцсеть, где можно трекать сексуальную активность, делиться своими достижениями, а также смотреть результаты других участников. Не знаю, взлетело у них или нет, но в ту же обойму можно добавить соцсеть для походов в туалет, чесаний спины и и переворачивания оладушков при жарке. Любая дичь поднимает лярды баксов на изи, найдите только команду гениальных маркетологов, продажников и менеджеров по работе с лидерами мнений.

Ответить

Салават Юлаев

Vitaliy
1

Это типа обучения языкам, они вам говорят, что люди знающие 2-3 языка успешные. Я как трилингв, который говорит на молдавском, башкирском и русском от рождения могу сказать, что в моем мире все от подзаборных пьяниц до доктора наук говорят на двух языках, одной или другой комбинации с русским, у доктора наук английский в активе, но он не в счет потому что приобретенный. Тут главное найти тех, кто поверит, они и будут приносить деньги.

Ответить

Сергей Макаров

Vitaliy
0

Ну Страва имеет платную подписку и на неё подсадили очень много народа. Не знаю раскрывали они эти данные или нет.

Ответить

badResistor

0

Вот только не понятно что они еще хотят сделать с деньгами?
Могу предположить что запилить нормальный сервис для онлайн тренировки, по типу звифта итп, но для такого у них и текущая версия сайта лаговая.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

IPQuorum
Подписан
Отписаться
Бесконтактная реальность: как промышленный дизайн справляется с последствиями пандемии
Рыночный потенциал сферы промышленного дизайна в России оценивается от нескольких сотен миллионов рублей до нескольких…
0
Checkaso
Подписан
Отписаться
Как получить больше трафика из рекомендаций похожих приложений?
Давид Маргарян, руководитель отдела ASO, рассказал о закономерностях в подборе похожих приложений в App Store и Google…
0
vc.ru
Подписан
Отписаться
Новый эпизод подкаста vc.ru «Черный ящик» — про инфобизнесменов
Мы поговорили с маркетологом, бизнес-преподавателем из РАНХиГС и Youtube-продюсером о том, откуда взялись инфобизнесмен…
12

Показать еще

Лучшие комментарии
Kelerius
за день
Не зря Роскосмос переориентируется на музыкальные проекты
SpaceX отправила к МКС первую регулярную миссию Crew Dragon с экипажем из четырёх человек
Zaba Zuza
за неделю
Сделать бизнес на одном товаре и продавать его 60 лет: история универсальной смазки WD-40

Комментарии

Николай Филимонов

«Коммерсантъ»: МВД планирует…

Valeratal Val

Сброс веса — это факен изи

Василина Леушина

Циклы развития рынков - в какой…

Василина Леушина

Циклы развития рынков - в какой…

Николай Филимонов

«Коммерсантъ»: МВД планирует…

Alexandre Svergoun

SpaceX отправила к МКС первую…

Илья Политов

Купил телевизор LG, он оказался…

Valeratal Val

«Мы — не семья, мы — команда…

Николай Филимонов

«Коммерсантъ»: МВД планирует…

Николай Филимонов

«Коммерсантъ»: МВД планирует…

Hexen Sage

Циклы развития рынков - в какой…

Артём Сергеевич

Новый эпизод подкаста vc.ru…

Valeratal Val

Московские власти одобрили…

Николай Филимонов

«Коммерсантъ»: МВД планирует…

Alexandre Svergoun

SpaceX отправила к МКС первую…

Василина Леушина

Циклы развития рынков - в какой…

Николай

Сервис для бегунов и…

Тинькофф Инвестиции

Отчёт «Тинькофф» за квартал…

Ivan Susanin

«Яндекс.Драйв» начнёт…
null