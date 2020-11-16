Оценка при этом не раскрывается, но в октябре источники Bloomberg говорили, что Strava планирует привлечь до $400 млн при оценке свыше $1 млрд.

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Компания-разработчик приложения для бегунов и велосипедистов Strava привлекла $110 млн в раунде серии F, сообщает TechCrunch. Оценка стартапа не раскрывается.

Раунд возглавили TCV и Sequoia. Среди других инвесторов — Dragoneer, Madrone Capital Partners, Jackson Square Ventures и Go4it Capital.

Компания планирует направить привлечённые инвестиции на развитие новых функций и расширение сферы деятельности для охвата большего числа пользователей.

Strava основана в 2009 году. Сервис помогает пользователям отслеживать и анализировать показатели физической активности: бега, езды на велосипеде, прогулок, а также делиться результатами и соревноваться с другими пользователями.

В августе 2019 года The Wall Street Journal писала о более чем 44 млн аккаунтов Strava. В начале октября Bloomberg сообщал о 68 млн зарегистрированных в Strava пользователей.

Сама компания утверждает, что аудитория сервиса выросла на более чем 2 млн новых «спортсменов» (так компания называет своих пользователей) за месяц и достигла 70 млн пользователей в 195 странах.