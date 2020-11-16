Сервис для бегунов и велосипедистов Strava привлёк $110 млн и увеличил аудиторию на 2 млн пользователей — до 70 млн Материал редакции
Оценка при этом не раскрывается, но в октябре источники Bloomberg говорили, что Strava планирует привлечь до $400 млн при оценке свыше $1 млрд.
Компания-разработчик приложения для бегунов и велосипедистов Strava привлекла $110 млн в раунде серии F, сообщает TechCrunch. Оценка стартапа не раскрывается.
Раунд возглавили TCV и Sequoia. Среди других инвесторов — Dragoneer, Madrone Capital Partners, Jackson Square Ventures и Go4it Capital.
Компания планирует направить привлечённые инвестиции на развитие новых функций и расширение сферы деятельности для охвата большего числа пользователей.
Strava основана в 2009 году. Сервис помогает пользователям отслеживать и анализировать показатели физической активности: бега, езды на велосипеде, прогулок, а также делиться результатами и соревноваться с другими пользователями.
В августе 2019 года The Wall Street Journal писала о более чем 44 млн аккаунтов Strava. В начале октября Bloomberg сообщал о 68 млн зарегистрированных в Strava пользователей.
Сама компания утверждает, что аудитория сервиса выросла на более чем 2 млн новых «спортсменов» (так компания называет своих пользователей) за месяц и достигла 70 млн пользователей в 195 странах.
В октябре источники Bloomberg говорили, что Strava наняла консультанта для привлечения от $150 млн до $400 млн при оценке свыше $1 млрд.
Страва это для тех, кому важно не бегать, а ПОКАЗЫВАТЬ ДРУГИМ, что они бегают. Не более чем очередная ярмарка тщеславия. Сам я отлично бегаю 2-3 раза в неделю по 12-14 км и без всяких страв.
Не пробовал, но осуждаю. Понятно))
Человек хочет видеть свои тренировки за месяц, год, все время. Страва неплохо показывает анализ тренировки. А ещё она имеет офигенную опцию постройки маршрутов по заданному километражу и типу покрытия. Но тебе же все равно, да?
Хмм, ждём теперь приложение для домохозяек где будут делится рецептами, которое привлекло 500 млн.
Соц.сеть для котов с оценкой в 5.5 млрд.
И аналог Инстаграма и Тик тока только с гифками с оценкой в 10 млрд. и инвестициями в 3 млрд.
Почему так много полезных и уникальных в своем роде стартапов без финансирования, и так много соц.сетей и скопированных приложений с оценками в несколько миллионов?
Там пару месяцев назад мелькала соцсеть, где можно трекать сексуальную активность, делиться своими достижениями, а также смотреть результаты других участников. Не знаю, взлетело у них или нет, но в ту же обойму можно добавить соцсеть для походов в туалет, чесаний спины и и переворачивания оладушков при жарке. Любая дичь поднимает лярды баксов на изи, найдите только команду гениальных маркетологов, продажников и менеджеров по работе с лидерами мнений.
Это типа обучения языкам, они вам говорят, что люди знающие 2-3 языка успешные. Я как трилингв, который говорит на молдавском, башкирском и русском от рождения могу сказать, что в моем мире все от подзаборных пьяниц до доктора наук говорят на двух языках, одной или другой комбинации с русским, у доктора наук английский в активе, но он не в счет потому что приобретенный. Тут главное найти тех, кто поверит, они и будут приносить деньги.
Ну Страва имеет платную подписку и на неё подсадили очень много народа. Не знаю раскрывали они эти данные или нет.
Вот только не понятно что они еще хотят сделать с деньгами?
Могу предположить что запилить нормальный сервис для онлайн тренировки, по типу звифта итп, но для такого у них и текущая версия сайта лаговая.
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