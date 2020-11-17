Финансы
Andrei Apanasik
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Airbnb подала заявку на IPO: сервис запланировал привлечь до $1 млрд на Nasdaq Материал редакции

В третьем квартале 2020 года компания улучшила финансовые показатели и добилась прибыльности.

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Airbnb подала заявку на IPO на Nasdaq и опубликовала проспект. Компания планирует привлечь до $1 млрд, но это предварительная сумма и может изменится до IPO.

Airbnb сообщила о выручке в $2,5 млрд за первые девять месяцев 2020 года, что на 32% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, и чистом убытке в размере $696,9 млн за тот же период.

На фоне пандемии компания уволила 25% штата, привлекла дополнительных $2 млрд и снизила оценку почти на 50% до $18 млрд, поскольку выручка во втором квартале снизилась на 60%, пишет Reuters.

Третий квартал 2020 года оказался лучше второго: выручка упала только на 18%, до $1,34 млрд по сравнению с годом ранее. Чистая прибыль составила около $219 млн благодарю сокращению расходов на маркетинг.

Airbnb не получала годовой прибыли с момента запуска в 2008 году — эта тенденция сохранится и в 2020 году, несмотря на прибыльность в третьем квартале, сообщила компания. Сервис также ожидает снижения количества бронирований в четвертом квартале.

Airbnb планирует провести листинг на Nasdaq под тикером ABNB. Из документов следует, что у компании сложная структура акций, включающая четыре класса: класс A, класс B, класс C и класс H. Держатели акций класса A получат один голос за акцию, класса B — 20 голосов за акцию. У держателей акций класса C и H не будет права голоса.

Среди конкурентов компания называет Booking Holdings, Expedia Group, Google, TripAdvisor, Trivago, Craigslist, а также сети отелей Marriott , Hilton и другие.

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#airbnb #ipo #новость

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Egor Komarov

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надо же чем то платить Джони Иву 😆

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Vladislav Tsyplukhin

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Ты и здесь!

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Импульс Импульс

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И когда ipo?

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