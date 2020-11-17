Компания прибыльна пять кварталов подряд.

В закладки

C 21 декабря Tesla будет включена в расчет фондового индекса S&P 500 — крупнейших публичных компаний США. Акции Tesla подскочили более чем на 13% до $461,92 после закрытия торгов на фоне этой новости.

«Это вишенка на вершине очень успешного года для Маска», — сказал The Wall Street Journal аналитик Bernstein Research Тони Сакконаги. Включение в рейтинг он назвал «символическим доказательством» достижений Tesla в 2020 году.

Исполнительный директор инвестиционной исследовательской компании New Constructs Дэвид Трейнер считает, что S&P «совершает большую ошибку» и «увеличивает риск падения индекса». Он заявил, что на фоне включения Tesla в S&P 500 многие крупные инвесторы сбросят акции и получат прибыль.

Ожидалось, что S&P 500 включит Tesla в индекс еще в сентябре, после того как компания показала четыре прибыльных квартала подряд, пишет Bloomberg. В октябре Tesla отчиталась о пятом прибыльном квартале подряд и рекордной выручке — $8,77 млрд.

Рыночная капитализация Tesla составляет $385 млрд, ее доля в суммарной капитализации всего индекса (около $28 трлн) больше 1,3%, сообщает Bloomberg. По размеру Tesla можно сравнить с Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson и Procter & Gamble.

S&P Dow Jones Indices заявил, что пока пытается понять, следует ли добавлять Tesla в индекс сразу или двумя отдельными частями. Tesla заменит одну из 500 компаний списка — какую, пока неизвестно.