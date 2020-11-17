«Вишенка на вершине очень успешного года»: акции Tesla войдут в индекс S&P 500 в декабре Материал редакции
Компания прибыльна пять кварталов подряд.
C 21 декабря Tesla будет включена в расчет фондового индекса S&P 500 — крупнейших публичных компаний США. Акции Tesla подскочили более чем на 13% до $461,92 после закрытия торгов на фоне этой новости.
«Это вишенка на вершине очень успешного года для Маска», — сказал The Wall Street Journal аналитик Bernstein Research Тони Сакконаги. Включение в рейтинг он назвал «символическим доказательством» достижений Tesla в 2020 году.
Исполнительный директор инвестиционной исследовательской компании New Constructs Дэвид Трейнер считает, что S&P «совершает большую ошибку» и «увеличивает риск падения индекса». Он заявил, что на фоне включения Tesla в S&P 500 многие крупные инвесторы сбросят акции и получат прибыль.
Ожидалось, что S&P 500 включит Tesla в индекс еще в сентябре, после того как компания показала четыре прибыльных квартала подряд, пишет Bloomberg. В октябре Tesla отчиталась о пятом прибыльном квартале подряд и рекордной выручке — $8,77 млрд.
Рыночная капитализация Tesla составляет $385 млрд, ее доля в суммарной капитализации всего индекса (около $28 трлн) больше 1,3%, сообщает Bloomberg. По размеру Tesla можно сравнить с Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson и Procter & Gamble.
S&P Dow Jones Indices заявил, что пока пытается понять, следует ли добавлять Tesla в индекс сразу или двумя отдельными частями. Tesla заменит одну из 500 компаний списка — какую, пока неизвестно.
Компания получила $331 млн чистой прибыли за июль-сентябрь 2020 года — Илон Маск назвал квартал «лучшим в истории Tesla». В 2020 году акции компании выросли в четыре раза. Компания стала крупнейшим производителем автомобилей в мире, несмотря на то, что произвела меньше автомобилей, чем Toyota Motor и Volkswagen.
По России 24 пять лет идут передачи с экспертами что Маск и тесла это лохотрон, пирамида, и уже давно обанкротилось все. Видимо S&P в сговоре с ними.
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