Финансы
Лиана Липанова
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CNBC: американский стартап Relativity Space по 3D-печати и запуску ракет привлёк $500 млн при оценке в $2,3 млрд Материал редакции

Relativity Space пытается снизить стоимость и производить ракеты в течение нескольких дней или недель, а не лет.

  • Американский стартап Relativity Space привлёк $500 млн при оценке в $2,3 млрд, сообщает CNBC со ссылкой на источники. Собеседники TechCrunch, знакомые с этим вопросом, подтвердили информацию.
  • Раунд возглавит Tiger Global Management, в нём также примет участие Fidelity. Привлечённые деньги компания направит на масштабирование операций, увеличение персонала, а также закупку материалов, транспорта и другое, пишут издания.
  • Relativity Space с помощью 3D-печати, машинного обучения и автоматизации пытается снизить стоимость и ускорить сборку ракет-носителей в течение нескольких дней или недель, а не лет.
  • Компания пока не совершила ни одного запуска ракеты, но планирует запустить свою первую миссию в конце 2021 году.
  • В предыдущем раунде компания привлекла $140 млн на строительство фабрики 3D-печати ракет. Это помогло ей закончить работу над Terran-1, напоминает TechCrunch.
  • Relativity Space заключила контракты на коммерческие запуски с четырьмя крупными операторами спутниковой связи и государственный контракт с NASA-Lockheed.
Хотят печатать ракеты на 3D-принтере за 60 дней…
Компания получила $185,7 млн инвестиций и заключила контракты с NASA и крупными компаниями, ещё не…
vc.ru

#новость #relativityspace

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7 комментариев
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Алекс Видео

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Скоро напечатанные ракеты будут летать, а потом ответит Роскосмос и попросит бабла на разработку принтеров для печати ракет )

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Bobo Momo

Алекс
1

уже не смешно

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Bobo Momo

2

C промышленным дизайном у них все ОК

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Евгений Остриков

Bobo
0
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NNM ASSN

Bobo
0
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Ольга Хошвагт

1

Ответ Илону Маску....

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Bogdan Sevryukov

0

На ют будут? #ut

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