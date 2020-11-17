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CNBC: американский стартап Relativity Space по 3D-печати и запуску ракет привлёк $500 млн при оценке в $2,3 млрд Материал редакции
Relativity Space пытается снизить стоимость и производить ракеты в течение нескольких дней или недель, а не лет.
- Американский стартап Relativity Space привлёк $500 млн при оценке в $2,3 млрд, сообщает CNBC со ссылкой на источники. Собеседники TechCrunch, знакомые с этим вопросом, подтвердили информацию.
- Раунд возглавит Tiger Global Management, в нём также примет участие Fidelity. Привлечённые деньги компания направит на масштабирование операций, увеличение персонала, а также закупку материалов, транспорта и другое, пишут издания.
- Relativity Space с помощью 3D-печати, машинного обучения и автоматизации пытается снизить стоимость и ускорить сборку ракет-носителей в течение нескольких дней или недель, а не лет.
- Компания пока не совершила ни одного запуска ракеты, но планирует запустить свою первую миссию в конце 2021 году.
- В предыдущем раунде компания привлекла $140 млн на строительство фабрики 3D-печати ракет. Это помогло ей закончить работу над Terran-1, напоминает TechCrunch.
- Relativity Space заключила контракты на коммерческие запуски с четырьмя крупными операторами спутниковой связи и государственный контракт с NASA-Lockheed.
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Алекс Видео
Скоро напечатанные ракеты будут летать, а потом ответит Роскосмос и попросит бабла на разработку принтеров для печати ракет )
Bobo MomoАлекс
уже не смешно
Bobo Momo
C промышленным дизайном у них все ОК
Евгений ОстриковBobo
NNM ASSNBobo
Ольга Хошвагт
Ответ Илону Маску....
Bogdan Sevryukov
На ют будут? #ut