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Ozon представил новый проспект для IPO на Nasdaq: компания планирует привлечь до $948 млн Материал редакции
Ozon выплатил «Сберу» компенсацию в размере 1 млрд рублей по спору из-за разрыва соглашения о намерениях.
- Ozon подал новую версию проспекта для IPO по форме F1 в Комиссию по ценным бумагам США (SEC). В нем говорится, что всего компания планирует привлечь до $948 млн.
- В ходе IPO ритейлер планирует разместить 34,5 млн акций, сообщается в проспекте эмиссии. Цена за акцию может составить от $22,5 до $27,5.
- От действующих инвесторов Baring Vostok и АФК «Система» Ozon планирует получить $135 млн, написано в проспекте. 4,5 млн акций могут получить банки-организаторы IPO, если реализуют свой опцион.
- В новом проспекте IPO Ozon сообщил, что выплатил «Сберу» компенсацию в размере 1 млрд рублей по спору из-за разрыва соглашения о намерениях. Тем не менее, компания так и не признала свою вину.
- Forbes сообщил, что по оценкам организаторов оценка Ozon может составить от $4 до $12 млрд: Sberbank CIB оценивает компанию в $4-8,5 млрд, «ВТБ Капитал» — в $4,7-7,1 млрд, Goldman Sachs — в $6-12 млрд, «Ренессанс Капитал» — в $5,9-7,3 млрд.
- По информации источников Forbes, первичное публичное размещения акций Ozon может произойти 25 ноября, а сбор заявок начнут 18 ноября.
- В изначальном проспекте к IPO раскрывались финансовые показатели маркетплейса за девять месяцев 2020 года: оборот от продаж товаров и услуг компании (без учета Ozon.Travel) составил 121,6 млрд рублей (+142% год к году). Количество заказов выросло на 130% (до 44,3 млн), а число активных продавцов — более чем в четыре раза (до 18,1 тысяч).
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Бауыржан Макин
Очень интересное развитие событий) будем наблюдать) учитывая успешный опыт ceo в участие в ipo, думаю хорошо взлетит. Показатели компании в росте