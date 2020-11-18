Финансы
Рая Хачатрян
2190

Ozon представил новый проспект IPO на Nasdaq: компания планирует привлечь до $948 млн Материал редакции

Ozon выплатил «Сберу» компенсацию в размере 1 млрд рублей по спору из-за разрыва соглашения о намерениях.

  • Ozon подал новую версию проспекта для IPO по форме F1 в Комиссию по ценным бумагам США (SEC). В нем говорится, что всего компания планирует привлечь до $948 млн.
  • В ходе IPO ритейлер планирует разместить 34,5 млн акций, сообщается в проспекте эмиссии. Цена за акцию может составить от $22,5 до $27,5.
  • От действующих инвесторов, Baring Vostok и АФК «Система», Ozon планирует получить $135 млн, написано в проспекте. 4,5 млн акций могут получить банки-организаторы IPO, если реализуют свои опционы.
  • В новом проспекте IPO Ozon сообщил, что выплатил «Сберу» компенсацию в размере 1 млрд рублей по спору из-за разрыва соглашения о намерениях. Тем не менее, компания так и не признала свою вину.
  • Forbes сообщил, что по оценкам организаторов оценка Ozon может составить от $4 до $12 млрд: Sberbank CIB оценивает компанию в $4-8,5 млрд, «ВТБ Капитал» — в $4,7-7,1 млрд, Goldman Sachs — в $6-12 млрд, «Ренессанс Капитал» — в $5,9-7,3 млрд.
  • По информации источников Forbes, первичное публичное размещения акций Ozon может произойти 25 ноября, а сбор заявок начнут 18 ноября.
  • В изначальном проспекте к IPO раскрывались финансовые показатели маркетплейса за девять месяцев 2020 года: оборот от продаж товаров и услуг компании (без учета Ozon.Travel) составил 121,6 млрд рублей (+142% год к году). Количество заказов выросло на 130% (до 44,3 млн), а число активных продавцов — более чем в четыре раза (до 18,1 тысяч).
«В ближайшей перспективе мы продолжим нести…
Ключевые финансовые показатели, сильные стороны и основные риски.
vc.ru

#новость #ozon

Рая Хачатрян PLUS
+4944
5
1
15
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ozon"], "comments": 14, "likes": 15, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 178134, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 18 Nov 2020 07:46:11 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
SEO
План идеального SEO-аудита: часть первая
Если вы все еще думаете, что хороший SEO-аудит — это «проверка сайта с целью выявить ошибки и получить рекомендации по…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Бауыржан Макин

5

Очень интересное развитие событий) будем наблюдать) учитывая успешный опыт ceo в участие в ipo, думаю хорошо взлетит. Показатели компании в росте

Ответить

Николай Черных

1

Ну все...судя по всему "система" избавилась от ограничителя и  готова взлетать) может вранье обычное. Но смотря на их портфель, где единственный серьёзный бизнес-это МТС, который уже невозможно отжимать "до капли" и нужно искать серьёзный новый актив, решение выглядит логичным.

Ответить

Full Name

Николай
0

в проспектах и due diligence  я бы не стал врать, чесслово

Ответить

onrafire

0

Блин, теперь Спасибо не принимают :(

Ответить

Full Name

onrafire
0

Кажется Сберу нужно пересматривать Спасибы, они вообще бессмысленными стали. Они их даже сами почти нигде не принимают (хотя казалось бы)

Ответить

Для Сохранения

Full
0

Хотя бы за обслуживане карты и смс информирование брали своими спасибами.
Отказался от этой помойки.
Теперь у меня кэшбек и возврат по остатку.

Ответить

Ilya Kolmogorov

0

Оценка в половину Airbnb это смешно 🤣 

Ответить

Full Name

Ilya
0

ну да. Живой, растущий еком, против мёртвого гиганта на пикирующем рынке

Ответить

IO

0

Чем вообще интересен Ozon? Доставки адекватной нет, ценник в среднем выше чем у других, сервис тут постоянно хуесосят.

Ответить

Ivan Jlekapb

IO
0

А что лучше?

Ответить

IO

Ivan
0

Wildberries?

Ответить

lakoros

IO
0

Магазин одежды? И ещё поиск с группами там ужасный.

Ответить

Full Name

IO
0

А вы правда инвестор?

Ответить

Олег Кравченко

0

Молодцы! 👍

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Делобанк
Подписан
Отписаться
Страховые взносы к уплате: четыре законных способа их снизить
Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
Делистинг: как умирают акции компаний-банкротов и почему Chesapeake Energy и Hertz все еще могут возродиться
В этом году обанкротилось максимальное количество публичных компаний за последние десять лет. Владельцы акций, как прав…
0
Boomstarter
Подписан
Отписаться
Краудфандинг для бизнеса: как это работает
Boomstarter объясняет, что представляет из себя российский бизнес-краудфандинг сегодня и нужен ли он вашему бизнесу.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Илья Плотников
за день
Не надо нам зубы заговаривать. На какой машине ездишь?
Основатель «Цукерберг позвонит» и vc.ru Андрей Загоруйко — о том, как жил десять лет среди стартапов и не сошёл с ума
Zaba Zuza
за неделю
Сделать бизнес на одном товаре и продавать его 60 лет: история универсальной смазки WD-40

Комментарии

Александр…

Российские банки предложили ЦБ…

Scott Freak

Решение конфликтов, эмпатия и…

Для Сохранения

Ozon представил новый проспект…

Евгений Черепанов

Как грамотно распорядиться…

Full Name

Ozon представил новый проспект…

Full Name

Ozon представил новый проспект…

Scott Freak

Решение конфликтов, эмпатия и…

Georgy Vachnadze

"Братья Черепановы": инвестиции…

Full Name

Ozon представил новый проспект…

Full Name

Ozon представил новый проспект…

Алексей Родин

Как грамотно распорядиться…

Pavel Nekhaev

Украли товар отправленный…

Алексей Родин

Как грамотно распорядиться…

Blackrock

Связанная с Нурмагомедовым…

Алексей Родин

Как грамотно распорядиться…

Blackrock

Связанная с Нурмагомедовым…

Виктор Петров

Связанная с Нурмагомедовым…

Blackrock

Связанная с Нурмагомедовым…

Олег Кравченко

Ozon представил новый проспект…

Алексей Родин

Пассивное инвестирование в…
null