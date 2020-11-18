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Ozon представил новый проспект IPO на Nasdaq: компания планирует привлечь до $948 млн Материал редакции
Ozon выплатил «Сберу» компенсацию в размере 1 млрд рублей по спору из-за разрыва соглашения о намерениях.
- Ozon подал новую версию проспекта для IPO по форме F1 в Комиссию по ценным бумагам США (SEC). В нем говорится, что всего компания планирует привлечь до $948 млн.
- В ходе IPO ритейлер планирует разместить 34,5 млн акций, сообщается в проспекте эмиссии. Цена за акцию может составить от $22,5 до $27,5.
- От действующих инвесторов, Baring Vostok и АФК «Система», Ozon планирует получить $135 млн, написано в проспекте. 4,5 млн акций могут получить банки-организаторы IPO, если реализуют свои опционы.
- В новом проспекте IPO Ozon сообщил, что выплатил «Сберу» компенсацию в размере 1 млрд рублей по спору из-за разрыва соглашения о намерениях. Тем не менее, компания так и не признала свою вину.
- Forbes сообщил, что по оценкам организаторов оценка Ozon может составить от $4 до $12 млрд: Sberbank CIB оценивает компанию в $4-8,5 млрд, «ВТБ Капитал» — в $4,7-7,1 млрд, Goldman Sachs — в $6-12 млрд, «Ренессанс Капитал» — в $5,9-7,3 млрд.
- По информации источников Forbes, первичное публичное размещения акций Ozon может произойти 25 ноября, а сбор заявок начнут 18 ноября.
- В изначальном проспекте к IPO раскрывались финансовые показатели маркетплейса за девять месяцев 2020 года: оборот от продаж товаров и услуг компании (без учета Ozon.Travel) составил 121,6 млрд рублей (+142% год к году). Количество заказов выросло на 130% (до 44,3 млн), а число активных продавцов — более чем в четыре раза (до 18,1 тысяч).
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Бауыржан Макин
Очень интересное развитие событий) будем наблюдать) учитывая успешный опыт ceo в участие в ipo, думаю хорошо взлетит. Показатели компании в росте
Николай Черных
Ну все...судя по всему "система" избавилась от ограничителя и готова взлетать) может вранье обычное. Но смотря на их портфель, где единственный серьёзный бизнес-это МТС, который уже невозможно отжимать "до капли" и нужно искать серьёзный новый актив, решение выглядит логичным.
Full NameНиколай
в проспектах и due diligence я бы не стал врать, чесслово
onrafire
Блин, теперь Спасибо не принимают :(
Full Nameonrafire
Кажется Сберу нужно пересматривать Спасибы, они вообще бессмысленными стали. Они их даже сами почти нигде не принимают (хотя казалось бы)
Для СохраненияFull
Хотя бы за обслуживане карты и смс информирование брали своими спасибами.
Отказался от этой помойки.
Теперь у меня кэшбек и возврат по остатку.
Ilya Kolmogorov
Оценка в половину Airbnb это смешно 🤣
Full NameIlya
ну да. Живой, растущий еком, против мёртвого гиганта на пикирующем рынке
IO
Чем вообще интересен Ozon? Доставки адекватной нет, ценник в среднем выше чем у других, сервис тут постоянно хуесосят.
Ivan JlekapbIO
А что лучше?
IOIvan
Wildberries?
lakorosIO
Магазин одежды? И ещё поиск с группами там ужасный.
Full NameIO
А вы правда инвестор?
Олег Кравченко
Молодцы! 👍