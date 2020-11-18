Финансы
Рая Хачатрян
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Российские банки предложили ЦБ блокировать сомнительные переводы с карт на 25 дней Материал редакции

Законопроект позволит вернуть 15–30% от общего количества похищенных денег, считают авторы. В первой половине 2020 года этот показатель составил 12,1%, согласно данным ЦБ.

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Ассоциация банков «Россия» представила законопроект, где предложила блокировать операции по карте на 25 дней, если клиент подозревает получателя средств в мошенничестве. Об этом пишет РБК со ссылкой на законопроект, подлинность которого подтвердил вице-президент ассоциации Алексей Войлуков.

Ассоциация планирует отправить эти предложения в ЦБ. Там уже знают о новых предложениях АБР и считают, что они требуют серьезной проработки, сказал РБК представитель регулятора.

Речь в законопроекте об операциях по карте, которые проводятся без согласия клиента. Он должен сообщить о них не позднее следующего дня после того, как банк получил уведомление о совершении транзакции. Сейчас клиенты могут оспорить операции только до зачисления средств на счет получателя.

Авторы предлагают блокировать операции и до получения средств: они поясняют, что в 50% случаев мошенники снимают полученные деньги со счета в течение первого часа, в 47% случаев — в течение двух-трех часов, в 3% — в течение суток после перевода.

В документе говорится, что законопроект позволит вернуть 15–30% от общего количества похищенных денежных средств. По данным ЦБ, которые приводит издание, за первое полугодие 2020 года мошенники украли у банковских клиентов примерно 4 млрд рублей, банки вернули около 485 млн рублей — 12,1% средств.

Работа с подозрительной транзакцией занимает 25 дней, говорит Войлуков. В записке говорится, что этот срок зависит от того, где были денежные средства, когда банк получил уведомление об оспаривании:

  • Если деньги не поступили на счет получателя, то транзакция приостанавливается.
  • Если деньги уже на счету получателя, то блокируются все расходные операции по карте или сумма, которая равна сумме оспариваемой операции.
  • Если остаток счета получателя средств меньше оспариваемой суммы, то блокируются все имеющиеся средства и дальнейшие зачисления, пока они не будут равны подозрительной транзакции.

У получателя средств пять дней, чтобы подтвердить транзакцию, говорится в записке. Если он не сможет предоставить нужные документы и доказать правомерность операции, то деньги будут вернут отправителю. В обратном случае он получит деньги после истечения 25 дней с момента блокировки.

Отправитель получит от банка документы, подтверждающие транзакцию, а также личные данные, адрес места регистрации получателя средств для обращения в суд. Если получателем является юрлицо, то отправителю сообщат адрес места нахождения и основной государственный регистрационный номер компании.

#новость #банки #мошенничество

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