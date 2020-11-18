Законопроект позволит вернуть 15–30% от общего количества похищенных денег, считают авторы. В первой половине 2020 года этот показатель составил 12,1%, согласно данным ЦБ.

В закладки

Ассоциация банков «Россия» представила законопроект, где предложила блокировать операции по карте на 25 дней, если клиент подозревает получателя средств в мошенничестве. Об этом пишет РБК со ссылкой на законопроект, подлинность которого подтвердил вице-президент ассоциации Алексей Войлуков.

Ассоциация планирует отправить эти предложения в ЦБ. Там уже знают о новых предложениях АБР и считают, что они требуют серьезной проработки, сказал РБК представитель регулятора.

Речь в законопроекте об операциях по карте, которые проводятся без согласия клиента. Он должен сообщить о них не позднее следующего дня после того, как банк получил уведомление о совершении транзакции. Сейчас клиенты могут оспорить операции только до зачисления средств на счет получателя.

Авторы предлагают блокировать операции и до получения средств: они поясняют, что в 50% случаев мошенники снимают полученные деньги со счета в течение первого часа, в 47% случаев — в течение двух-трех часов, в 3% — в течение суток после перевода.

В документе говорится, что законопроект позволит вернуть 15–30% от общего количества похищенных денежных средств. По данным ЦБ, которые приводит издание, за первое полугодие 2020 года мошенники украли у банковских клиентов примерно 4 млрд рублей, банки вернули около 485 млн рублей — 12,1% средств.

Работа с подозрительной транзакцией занимает 25 дней, говорит Войлуков. В записке говорится, что этот срок зависит от того, где были денежные средства, когда банк получил уведомление об оспаривании:

Если деньги не поступили на счет получателя, то транзакция приостанавливается.

Если деньги уже на счету получателя, то блокируются все расходные операции по карте или сумма, которая равна сумме оспариваемой операции.

Если остаток счета получателя средств меньше оспариваемой суммы, то блокируются все имеющиеся средства и дальнейшие зачисления, пока они не будут равны подозрительной транзакции.



У получателя средств пять дней, чтобы подтвердить транзакцию, говорится в записке. Если он не сможет предоставить нужные документы и доказать правомерность операции, то деньги будут вернут отправителю. В обратном случае он получит деньги после истечения 25 дней с момента блокировки.