Компания рассчитывает на оценку в $6 млрд, говорят источнки.

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Российская сеть магазинов фиксированных цен Fix Price задумалась о проведении IPO в первой половине 2021 года после того, как в 2020 году получила поддержку Goldman Sachs, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

Оценка компании при первичном размещении акций может составить $6 млрд (457,5 млрд рублей по курсу ЦБ на 18 ноября 2020 года), пишет издание. В качестве площадки рассматриваются Московская и Лондонская биржи.

IPO — один из стратегических вариантов развития ритейлера, заявил изданию основатель Fix Price Сергей Ломакин. По его словам, в 2020 году вместе с другим основателем Артёмом Хачатряном они продали менее 10% сети Goldman Sachs. От других подробностей Ломакин отказался. Пресс-секретарь Goldman Sachs в России отказался от комментариев.