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Финансы
Лиана Липанова
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Bloomberg: российская сеть магазинов фиксированных цен Fix Price задумалась о выходе на биржу в начале 2021 года Материал редакции

Компания рассчитывает на оценку в $6 млрд, говорят источнки.

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Российская сеть магазинов фиксированных цен Fix Price задумалась о проведении IPO в первой половине 2021 года после того, как в 2020 году получила поддержку Goldman Sachs, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

Оценка компании при первичном размещении акций может составить $6 млрд (457,5 млрд рублей по курсу ЦБ на 18 ноября 2020 года), пишет издание. В качестве площадки рассматриваются Московская и Лондонская биржи.

IPO — один из стратегических вариантов развития ритейлера, заявил изданию основатель Fix Price Сергей Ломакин. По его словам, в 2020 году вместе с другим основателем Артёмом Хачатряном они продали менее 10% сети Goldman Sachs. От других подробностей Ломакин отказался. Пресс-секретарь Goldman Sachs в России отказался от комментариев.

Ранее Fix Price сообщила о 16%-ом росте продаж в магазинах за первые девять месяцев 2020 года и о двузначном росте за 15 кварталов подряд. Согласно индексу Bloomberg Billionaires, 40% акций Ломакина могут стоить не менее $800 млн. Сеть продаёт товары по цене от 50 рублей до 199 рублей, напоминает издание. В 2019 году выручка Fix Price составила 142,9 млрд рублей, чистая прибыль — 13,2 млрд рублей.

#новость #fixprice

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Dmitry Ryzhov

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фи
геть

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Sergey L.

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Молодцы, это хорошее начинание, и бизнес обелят и даже, не побоюсь предположить, что отгородятся от всякой шушеры которая теперь лишний раз к ним не полезет в бизнес 🚨

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Sergey
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Сергей Александрович, на зачем вы так, нормально же общались !

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