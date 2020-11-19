Сервис быстрой оплаты товаров и услуг станет универсальным финансовым приложением.

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Google Pay в США выпустила обновление, в котором значительно расширила функции приложения. В новой версии приложения пользователи смогут заказать еду, получить отчет о расходах и персонализированные скидки.

Обновление уже доступно на Android и iOS, про его запуск в других странах компания пока не рассказала.

Pay

Это основная вкладка сервиса: сюда пользователи раньше могли добавить карты, расплачиваться ими, а также переводить деньги по номеру телефона.

В новой версии Google добавила чаты, в которых можно увидеть историю переводов и просить деньги у друзей — отправлять запросы. Кроме личных чатов есть и групповые: эта функция полезна, когда, например, группа друзей разделила счет в ресторане. В чате можно отслеживать, кто не заплатил и напомнить ему об этом.

Есть чаты и с компаниями: в них можно посмотреть историю покупок, привязать бонусную карту к счету и получить информацию об акциях от продавцов.

Во вкладке появилась возможность оплатить бензин или заказать еду: с системой сотрудничают более 100 тысяч ресторанов и 30 тысяч АЗС.

Explore

По умолчанию в этой вкладке отображается информация об акциях и предложениях от компаний, но пользователи смогут разрешить алгоритмам Google анализировать транзакции и сделать предложения персонифицированными.

Google добавила, что не будет делиться данными с продавцами. Сервис предложит трехмесячную «пробную» версию услуги, в которой будет напоминать пользователям о сборе данных. По истечении пробного периода, напоминание исчезнет.

Во вкладке Explore также появился сканер QR- и штрихкода. Его можно использовать в магазине, чтобы отсканировать продукт и посмотреть его цену в других местах. Пользователи Google Pay также смогут перевести деньги друг другу с помощью личных штрих-кодов без необходимости обменяться контактными данными.

Insights

Во вкладке Insights сервис покажет пользователям отчет о расходах и сбережениях на основе транзакций. Пользователи могут разрешить Google Pay доступ к Gmail и Google «Фото»: сервис просканирует фотографии и документы с чеками и квитанциями.

В приложение добавили поиск по транзакциям: например, если ввести слово «Еда», появятся все рестораны и магазины, где пользователь потратил деньги.

В Google Pay также появятся аналог «Историй»: в них будет краткая сводка финансовой информации, например, о крупных транзакциях или об общей сумме, которую пользователь перевел друзьям за прошлый месяц.

Plex

В 2021 году в Google Pay компания запустит банковский сервис Plex, пишет издание. Google напрямую не предлагает банковские услуги — она позволит некоторым банкам использовать Google Pay в качестве своего приложения. Компания уже сотрудничает с 11 банками и кредитными организациями.