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Финансы
Евгения Евсеева
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Финансовый маркетплейс «Сравни.ру» запланировал выйти на биржу до 2025 года Материал редакции

Для этого компании придётся расширять направления деятельности и заняться личными финансами в «широком смысле», считает эксперт.

8 комментариев
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Финансовый маркетплейс «Сравни.ру» планирует выйти на биржу до 2025 года, сообщил Forbes гендиректор компании Сергей Леонидов.

Для подготовки к IPO «Сравни.ру» перешла на международный стандарт финансовой отчётности и сейчас проходит аудит у международной аудиторской компании Ernst & Young, пишет издание.

Леонидов в разговоре с Forbes отметил, что пока преждевременно называть оценку компании и площадки, на которых она планирует разместиться.

По мнению ведущего аналитика «Финам» Леонида Делицына, чтобы выйти на IPO, выручка компании должна составить 2,5-3 млрд рублей в год. Для этого «Сравни.ру» должна расширить сферу деятельности: заниматься не только кредитами, но и анализом акций, IPO, новых финансовых инструментов.

«С одними кредитами выйти на биржу нельзя. Это должен быть вопрос управления личными финансами в широком смысле. То есть, нужно расширять сферу деятельности. Это компания может сделать, в том числе, за счет поглощения других игроков в смежных областях», — считает Леонид Делицын.

Согласно «Контур.Фокусу», выручка ООО «Сравни.ру» в 2019 году составила 1,2 млрд рублей, чистая прибыль — 6,9 млн рублей. С такой выручкой Леонид Делицын оценивает компанию в 4-5 млрд рублей. С выручкой 2,5-3 млрд рублей ее можно будет оценить в 12 млрд рублей, считает аналитик. Он также отметил, что шансы на успешное IPO у сервиса высоки.

«Сравни.ру» в 2009 году основал Альберт Попков. В 2014 году проект привлёк инвестиции от Tinkoff Digital, среди владельцев которой — основатель «Тинькофф» Олег Тиньков и Goldman Sachs.

В октябре 2020 года фонды Baring Vostok и Goldman Sachs увеличили свою долю в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру», выкупив долю Тинькова. Сумма сделки и доли акционеров не раскрывались.

Леонидов рассказал Forbes, что «Сравни.ру» вел переговоры о слиянии с маркетплейсом финансовых услуг «Банки.ру», основатели которого в ноябре продали свои доли в компании. «На данный момент такого диалога нет», — сказал он. Гендиректор «Банки.ру» Динара Юнусова подтвердила Forbes, что объединение не планируется.

«Сравни.ру» помогает сравнивать предложения банков и страховых компаний — условия по кредиткам, ипотеке и другим финансовым продуктам. По данным SimilarWeb, сайт проекта в октябре 2020 года посетили 6,16 млн пользователей. Сервис зарабатывает на комиссиях от продаж полисов и банковских продуктов.

#новость #сравниру

Евгения Евсеева
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8 комментариев
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Pasha Kislova

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Я тоже запланировал выйти на биржу в 2030 году. А до этого мне придётся создать компанию, начать вести хозяйственную деятельность и вывести её на приличные обороты.
Уверен, у меня все получится!
ПС. Готов рассмотреть предложения потенциальных инвесторов. 

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Юрий Белоножкин

0

Давайте уже, Комитет, выходите на биржу

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Vladislav Tsyplukhin

Юрий
0

Прикупите пакет?

Ответить

Павел Родюков

0

Ахха. Короткий какой горизонт планирования )

Ответить

ivan krapivin

Павел
0

И тот завален

Ответить

Vlad Romanchenko

0

https://youtu.be/6_5BxMcu-ow?t=78

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Максим Терещенко

0

Что за биржевая эпидемия, каждый день новости то один туда собрался то другой. Новый тренд?) Биржевирус))

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Карфаген должен быть разрушен

0

Хз, как они планируют наращивать обороты, когда при последней волне телефонного спама я попросил отключить меня от него, а мне сказали, что без удаления аккаунта нельзя.
А я через них несколько раз уже страховку покупал, больше не получится ¯\_(ツ)_/¯

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