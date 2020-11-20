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Рая Хачатрян
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Глава ФНС не поддержал снижение налогов для самозанятых в регионах до 1% Материал редакции

«Ниже быть уже не может», сказал он.

44 комментария
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Глава ФНС Даниил Егоров не поддержал предложение Торгово-промышленной палаты снизить ставку налога для самозанятых до 1% в регионах, пишет РБК. Это и так «самый льготный режим налогообложения», сказал он.

«Когда мы создавали этот режим, то представляли себе, что ниже [ставка] быть уже не может», — сказал глава ФНС. По его словам, налоговый режим для самозанятых — это «скорее социальный проект», чтобы они смогли работать легально без лишних трудностей.

Егоров отметил, что при регистрации самозанятые получают налоговый вычет в 10 тысяч рублей, а из-за пандемии служба ввела дополнительный вычет в 12,13 тысяч рублей, что «в принципе обнуляет этот налог».

19 ноября ТПП предложила снизить налог для самозанятых, чтобы смягчить для них последствия пандемии. Так регионы могли получить возможность в «ручном режиме» развивать те отрасли микробизнеса, в которых существует наибольшая потребность.

Разная ставка в регионах и сферах деятельности приведет к тому, что налог будет сложнее администрировать, подчеркнул глава ФНС. Сейчас ставка единая для всех — 4% при оказании услуг физлицам и 6% при работе с юрлицами и ИП. «Если ставка нейтральна, налоговой все равно, где зарегистрирован самозанятый», — сказал Егоров.

Налоговый режим действует во всех регионах страны. В России зарегистрировано 1,3 млн самозанятых, их суммарный доход — 190 млрд рублей.

#новость #фнс #самозаятые

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44 комментария
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Артём Палённый

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От главы ФНС другого ожидать было бы странно.

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Дмитрий Теплов

7

зачем грести меньше, когда можно грести больше

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Elena N.Kirilyuk

–6

А с какой стати ниже делать для них? Надо для всех равные условия, и для ИП, и для предприятий, кроме недр.. тогда справедливо, а то самозанятые кроме себя никого не содержат, получают льготы, соц.гарантии (медицина, образование) и ещё им преференции.. зачем тогда работать остальным? Которые налоги платят больше самозанятых?

Ответить

Lyonich

Elena
6

Хотя бы, потому что эти люди решили не сидеть на шее у государства и вышли из серой зоны...

И кстати никаких дополнительных социальных гарантий не имеют.

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Elena N.Kirilyuk

Lyonich
1

Гарантированная медицина для них и их детей. Гарантированное дошкольное образование детям (кстати они забирают места в дет.садах у официально работающих мам, чаще которые зарабатывают значительно меньше самозанятых!). Гарантированное школьное образование. Это денег стОит... нам, другим налогоплательщикам.

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Andre Kiselev

Elena
1

а чё не написали БЯСПЛАТНАЯ медицина, образование?
настоящий совок с карлом марксом

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Артур

Andre
1

Лол, ну так при 1% налогов для самозянятых это действительно будет все для них бесплатным, мы будем обеспечивать все это им из нашего бюджета, из наших налогов

Ответить

Andre Kiselev

Артур
3

а куда вся нефть девается? налог на НДПИ, таможенные сборы? акцизы бензин, алкоголь, табак?
сколько безграмотного народа незнающих налогового кодекса!!
УЖОС

Ответить

Alexander

Andre
2

Они до сих пор думают, что платят налоги только с зарплаты, наивность она такая

Ответить

Andre Kiselev

Alexand…
0

оне даже наверное про НДС не знают!! самый грабительский налог!!!

Ответить

Артур

Andre
–2

Ну и как наличие других налогов противоречит тому, что я написал? Если в стране наберется хоть 1 млн. самозянятых, платящих 1% налогов, то это уже существенная дыра в поступлениях в бюджет

Ответить

Andre Kiselev

Артур
0

какая дыра? будет меньше яхт в монако?

Ответить

Alexander

Артур
0

А если 1 млн. никогда не плативших? Ах да, сколько лет так жили и никакой дыры, просто меньше яхт и виноградников купили определённые люди

Ответить

Максим

Артур
2

Вам напомнить про НДС, налог на землю, имущество, авто и херову гору других налогов и поборов?

Ответить

Andre Kiselev

Elena
0

в свинарнике то же хлев бесплатно и ветеринар

Ответить

Elena N.Kirilyuk

Andre
–2

Мы с вами походу в разных местах живём.. не могу свой город и дом свинарником назвать.. знаете ли человек созидает место вокруг себя, а не наоборот..

Ответить

Andre Kiselev

Elena
0

называйте как хотите, от этого суть не изменится

Ответить

Максим Швецов

Elena
0

Вам лично, получается, не дали бесплатного дошкольного образования, как я понимаю? Заставили за него заплатить?

Ответить

Elena N.Kirilyuk

Lyonich
–2

Так может ордена раздать?.. вышли из сумрака..))).. тогда работающим ИП, создающим продукт и рабочие места следует раздать звания Героев России..

Ответить

Andre Kiselev

Elena
0

перейдут все в самозанятые!
и это хорошо!!
чем меньше платим налогов и поборов, тем меньше дармоедов и воров
это вдвойне хорошо

Ответить

Андрей Кириллов

Andre
1

Тогда самозанятым просто увеличат налоги и всё. Чтобы меньше воровали, надо больше расстреливать и конфисковывать имущество. Но вот одна загвоздка - у нас конфискаторы сами в пушку.

Ответить

Andre Kiselev

Андрей
0

вас первого конфискуют и расстреляют
достаточно налога НДПИ и 5% с продаж
остальные налоги отменить ваабще
убрать "БЯСПЛАТНУЮ" медицину, образование и еще чего там "БЯСПЛАТНО"

Ответить

Андрей Кириллов

Andre
0

То есть, вы за то, чтобы долларовые миллиардеры, получившие эти самые ПИ даром, тоже платили только НДПИ и 5% с продаж?

Ответить

Andre Kiselev

Андрей
0

вы никак их не обложите
- они умнее вас в 100 раз
- у них штат юристов и бухов
- они сами лобируют и пишут законы
- весь этот треск отобрать и поделить дешевая лапша на уши коммуняк

Ответить

Andre Kiselev

Андрей
0

и таки да
они знают какие и сколько налогов платят, в отличие от вас

Ответить

Lyonich

Elena
0

Причём тут ордена? Что ИП, что самозанятые, работают ради собственной выгоды.

Ответить

evilnw

Elena
0

Почему нет? Сейчас звание Героя России раздают всем подряд. Так почему бы не выдать его людям, которые создают малый бизнес?

Ответить

Андрей Кириллов

Lyonich
0

Однако пенсию они получат государственную и ОМС им никто не отменял, насколько я понимаю.

Ответить

Дмитрий Теплов

Андрей
3

в России пенсия - это что ты успел отложить в накопления за свои годы. Не стоит надеяться на псевдогосударство, чтоб потом не удивляться почему тебя в очередной раз наебали.

Ответить

Andre Kiselev

Дмитрий
2

не было еще поколения пенсионеров которых не наебали и не ограбили

Ответить

Андрей Кириллов

Дмитрий
0

Под 3-5 процентов годовых, реальную инфляцию и регулярные дефолты с крымнашами много не накопишь.

Ответить

Alexander

Андрей
0

Прикинь, копишь в долларах и евро, а ещё вместо вкладов покупаешь облигации, как актив с самой высокой надёжностью. Примерно 3-4%% годовых в валюте, что ох как отличается от рублёвых 3-4%% годовых

Ответить

Andre Kiselev

Андрей
0

дык может не надо пенсии от госюдарства?
можно отказатся и не платить в пенсионный?!

Ответить

Andre Kiselev

Андрей
1

какая пенсия? какая госюдарственная?
откеда эти люди?

Ответить

Lyonich

Андрей
0

На равных с остальными людьми. Даже с безработными.

Ответить

Артур

Lyonich
0

решили не сидеть на шее у государства

То есть они не пользуются инфраструктурой своего города, не ходят в больницу и не будут получать пеньсию в старости?

Ответить

Максим Абдрахманов

Артур
1

Вы из общины верующих в пенсию в старости?)

Ответить

Andre Kiselev

Elena
3

какие льготы? какие соц. гарантии?
окститесь
меньше чинуши украдут и все дела

Ответить

Президентский Артем

Elena
1

Самозанятые никого, кроме себя, не содержат... Им, кстати, не запрещено плодиться и размножаться 

Ответить

Anastasia Light

2

...И... тогда они говорят: "Вы хоть для регионов снизьте ставку..."🤣🤣😭

Ответить

Константин Полухтин

1

Ну, 4-6% от 190 миллиардов рублей дохода самозанятых в год лучше, чем 1%. Логично.

Ответить

Alexander Tereschenko

–1

Можно ниже, просто не регистрируешься как самозанятый и всё. 0%. Правда не получишь... Ах да, так и так за наши налоги мы ничего не получаем

Ответить

Андрей Кириллов

Alexander
–1

Так-то да. Однако знаю немало самозанятых, которые не регистрируются, но получают пенсию, имеют ОМС (даже если часть процедур проходят платно), пользуются общественным транспортом, дорогами и зданиями. Мне понятна позиция "не плачу, чтобы хоть что-то спасти от такого государства", но я не хочу спонсировать их пенсию и прочие блага (какие уж есть).

Ответить

Alexander Tereschenko

Андрей
0

В общественном транспорте ты платишь за проезд, за дороги платят дорожные сборы и транспортный налог, здания обслуживают их владельцы, а не гос-во. И про какую пенсию идёт речь, если нужно набрать определённое количество трудовых баллов чтобы на неё выйти?
Про ОМС ничего не говорю, хреновая с исключениями медицина за 80% от фул прайса, лучше бы убрали сбор и дали мне возможность самостоятельно страховаться, ой, так же пиздить не получится, не хорошо то как

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