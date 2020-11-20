«Ниже быть уже не может», сказал он.

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Глава ФНС Даниил Егоров не поддержал предложение Торгово-промышленной палаты снизить ставку налога для самозанятых до 1% в регионах, пишет РБК. Это и так «самый льготный режим налогообложения», сказал он.

«Когда мы создавали этот режим, то представляли себе, что ниже [ставка] быть уже не может», — сказал глава ФНС. По его словам, налоговый режим для самозанятых — это «скорее социальный проект», чтобы они смогли работать легально без лишних трудностей.

Егоров отметил, что при регистрации самозанятые получают налоговый вычет в 10 тысяч рублей, а из-за пандемии служба ввела дополнительный вычет в 12,13 тысяч рублей, что «в принципе обнуляет этот налог».

19 ноября ТПП предложила снизить налог для самозанятых, чтобы смягчить для них последствия пандемии. Так регионы могли получить возможность в «ручном режиме» развивать те отрасли микробизнеса, в которых существует наибольшая потребность.

Разная ставка в регионах и сферах деятельности приведет к тому, что налог будет сложнее администрировать, подчеркнул глава ФНС. Сейчас ставка единая для всех — 4% при оказании услуг физлицам и 6% при работе с юрлицами и ИП. «Если ставка нейтральна, налоговой все равно, где зарегистрирован самозанятый», — сказал Егоров.