Глава ФНС не поддержал снижение налогов для самозанятых в регионах до 1% Материал редакции
«Ниже быть уже не может», сказал он.
Глава ФНС Даниил Егоров не поддержал предложение Торгово-промышленной палаты снизить ставку налога для самозанятых до 1% в регионах, пишет РБК. Это и так «самый льготный режим налогообложения», сказал он.
«Когда мы создавали этот режим, то представляли себе, что ниже [ставка] быть уже не может», — сказал глава ФНС. По его словам, налоговый режим для самозанятых — это «скорее социальный проект», чтобы они смогли работать легально без лишних трудностей.
Егоров отметил, что при регистрации самозанятые получают налоговый вычет в 10 тысяч рублей, а из-за пандемии служба ввела дополнительный вычет в 12,13 тысяч рублей, что «в принципе обнуляет этот налог».
19 ноября ТПП предложила снизить налог для самозанятых, чтобы смягчить для них последствия пандемии. Так регионы могли получить возможность в «ручном режиме» развивать те отрасли микробизнеса, в которых существует наибольшая потребность.
Разная ставка в регионах и сферах деятельности приведет к тому, что налог будет сложнее администрировать, подчеркнул глава ФНС. Сейчас ставка единая для всех — 4% при оказании услуг физлицам и 6% при работе с юрлицами и ИП. «Если ставка нейтральна, налоговой все равно, где зарегистрирован самозанятый», — сказал Егоров.
Налоговый режим действует во всех регионах страны. В России зарегистрировано 1,3 млн самозанятых, их суммарный доход — 190 млрд рублей.
А с какой стати ниже делать для них? Надо для всех равные условия, и для ИП, и для предприятий, кроме недр.. тогда справедливо, а то самозанятые кроме себя никого не содержат, получают льготы, соц.гарантии (медицина, образование) и ещё им преференции.. зачем тогда работать остальным? Которые налоги платят больше самозанятых?
Гарантированная медицина для них и их детей. Гарантированное дошкольное образование детям (кстати они забирают места в дет.садах у официально работающих мам, чаще которые зарабатывают значительно меньше самозанятых!). Гарантированное школьное образование. Это денег стОит... нам, другим налогоплательщикам.
а чё не написали БЯСПЛАТНАЯ медицина, образование?
настоящий совок с карлом марксом
а куда вся нефть девается? налог на НДПИ, таможенные сборы? акцизы бензин, алкоголь, табак?
сколько безграмотного народа незнающих налогового кодекса!!
УЖОС
в свинарнике то же хлев бесплатно и ветеринар
Мы с вами походу в разных местах живём.. не могу свой город и дом свинарником назвать.. знаете ли человек созидает место вокруг себя, а не наоборот..
Вам лично, получается, не дали бесплатного дошкольного образования, как я понимаю? Заставили за него заплатить?
Так может ордена раздать?.. вышли из сумрака..))).. тогда работающим ИП, создающим продукт и рабочие места следует раздать звания Героев России..
перейдут все в самозанятые!
и это хорошо!!
чем меньше платим налогов и поборов, тем меньше дармоедов и воров
это вдвойне хорошо
Тогда самозанятым просто увеличат налоги и всё. Чтобы меньше воровали, надо больше расстреливать и конфисковывать имущество. Но вот одна загвоздка - у нас конфискаторы сами в пушку.
вас первого конфискуют и расстреляют
достаточно налога НДПИ и 5% с продаж
остальные налоги отменить ваабще
убрать "БЯСПЛАТНУЮ" медицину, образование и еще чего там "БЯСПЛАТНО"
То есть, вы за то, чтобы долларовые миллиардеры, получившие эти самые ПИ даром, тоже платили только НДПИ и 5% с продаж?
вы никак их не обложите
- они умнее вас в 100 раз
- у них штат юристов и бухов
- они сами лобируют и пишут законы
- весь этот треск отобрать и поделить дешевая лапша на уши коммуняк
и таки да
они знают какие и сколько налогов платят, в отличие от вас
Однако пенсию они получат государственную и ОМС им никто не отменял, насколько я понимаю.
в России пенсия - это что ты успел отложить в накопления за свои годы. Не стоит надеяться на псевдогосударство, чтоб потом не удивляться почему тебя в очередной раз наебали.
Под 3-5 процентов годовых, реальную инфляцию и регулярные дефолты с крымнашами много не накопишь.
дык может не надо пенсии от госюдарства?
можно отказатся и не платить в пенсионный?!
какие льготы? какие соц. гарантии?
окститесь
меньше чинуши украдут и все дела
Президентский Артем
Самозанятые никого, кроме себя, не содержат... Им, кстати, не запрещено плодиться и размножаться
Ну, 4-6% от 190 миллиардов рублей дохода самозанятых в год лучше, чем 1%. Логично.
Можно ниже, просто не регистрируешься как самозанятый и всё. 0%. Правда не получишь... Ах да, так и так за наши налоги мы ничего не получаем
Так-то да. Однако знаю немало самозанятых, которые не регистрируются, но получают пенсию, имеют ОМС (даже если часть процедур проходят платно), пользуются общественным транспортом, дорогами и зданиями. Мне понятна позиция "не плачу, чтобы хоть что-то спасти от такого государства", но я не хочу спонсировать их пенсию и прочие блага (какие уж есть).
В общественном транспорте ты платишь за проезд, за дороги платят дорожные сборы и транспортный налог, здания обслуживают их владельцы, а не гос-во. И про какую пенсию идёт речь, если нужно набрать определённое количество трудовых баллов чтобы на неё выйти?
Про ОМС ничего не говорю, хреновая с исключениями медицина за 80% от фул прайса, лучше бы убрали сбор и дали мне возможность самостоятельно страховаться, ой, так же пиздить не получится, не хорошо то как
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