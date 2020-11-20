Союз сообщил, что банки считают права на интеллектуальную собственность залогом низкого качества. «Сложилась странная ситуация: мы стремимся к инновационной и креативной экономике, несырьевому экспорту, а ликвидным залогом продолжаем считать недвижимость, здания торговых и бизнес-центров», — добавил глава комитета РСПП по интеллектуальной собственности Андрей Кричевский.