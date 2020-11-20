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Рая Хачатрян
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РСПП попросил Минэкономики поддержать кредиты под залог интеллектуальной собственности — прав на кино и музыку Материал редакции

Союз предлагает протестировать новые условия кредитования в «песочнице» ЦБ и разработать стандарты оценки таких залогов.

  • Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) отправил письмо в Минэкономики с просьбой создать условия для кредитования под залог интеллектуальной собственности — патентов и прав на кино, музыку и другое, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо.

  • Союз сообщил, что банки считают права на интеллектуальную собственность залогом низкого качества. «Сложилась странная ситуация: мы стремимся к инновационной и креативной экономике, несырьевому экспорту, а ликвидным залогом продолжаем считать недвижимость, здания торговых и бизнес-центров», — добавил глава комитета РСПП по интеллектуальной собственности Андрей Кричевский.

  • РСПП предлагает протестировать новые условия кредитования в «песочнице» ЦБ. В результате эксперимента можно будет разработать стандарты оценки таких залогов и механизмы ликвидности, считает Кричевский. В Минэкономики не прокомментировали инициативу.
  • В сентябре СМИ сообщили, что «МСП банк» впервые в России выдал кредит в размере 4,3 млн рублей под залог интеллектуальной собственности — патентов на изобретения «Энергоэлемента». Однако позднее глава Роспатента Григорий Ивлиев сказал «Ведомостям», что это произошло не впервые.
  • В «Промсвязьбанке сообщили «Коммерсанту», что такое происходит «в единичных случаях» из-за отсутствия стандартов оценки объектов интеллектуальной собственности.
  • В РСПП также сообщили, что в России менее 0,1% инвестиций в экономику со стороны государства нацелены на творческое предпринимательство, доля банковских денег в создании нематериальных активов составляет менее 0,5%.

#новость #кредиты

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