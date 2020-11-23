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Рая Хачатрян
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Салоны красоты в России потеряли до 70% выручки за июнь-сентябрь из-за ограничений на фоне пандемии Материал редакции

Сильнее всех пострадали салоны красоты в Нижегородской области, которые открылись на полтора месяца позже, чем в других регионах.

  • Российские салоны красоты сократили выручку от 30% до 70% за июнь-сентябрь 2020 года на фоне ограничений из-за пандемии. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Ассоциации предпринимателей индустрии красоты.

  • Сильнее всех пострадали салоны красоты в Нижегородской области — они потеряли 70% выручки. В Нижнем Новгороде заведения открылись на полтора месяца позже, чем в других регионах, говорит вице-президент АПИК и соучредитель сети салонов «Пальчики» Нина Литвинова.

  • В мае 2020 года губернатор региона Глеб Никитин обязал салоны установить камеры в помещениях и подключиться к системе, которая будет фиксировать нарушения санитарных правил. Стоимость подключения — от 100 тысяч рублей, заявили источники «Коммерсанта».

  • Легче всего карантин перенесли в Пермском крае — там выручка упала на 30%. Москва и Санкт-Петербург потеряли 40% выручки, сообщили в АПИК.
  • Если власти не введут новые ограничения, то к концу 2020 года падение совокупной выручки компаний индустрии красоты составит 45%, в обратном случае — минимум 50%, рассказал изданию гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.
  • Он добавил, что ситуация для рынка стабилизировалась в сентябре, однако в октябре она снова начала ухудшаться на фоне второй волны пандемии.
  • Большинству салонов красоты не удалось сохранить 90% персонала, как этого требует законодательство: в Москве сохранили персонал только 44% заведений, в Санкт-Петербурге — 39%, говорится в исследовании АПИК. Уволенные сотрудники оформились как самозанятые: их работу никто не регулирует, поэтому они могут не соблюдать санитарные нормы, говорит Литвинова.

#новость #бизнеснакарантине

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Артём Сергеевич

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сети салонов «Пальчики»
Могли бы просто перепрофилировать на время, идей миллион

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Перси Джексон

Артём
0

Какие, например? Фистинг-клуб?

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Азат Салихов

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Ilya Mogilevtsev

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Когда вводишь ограничения и заставляешь устанавливать систему за 100к, а бизнес не может держать всех сотрудников и сотрудники увольняются, и не соблюдают санитарные нормы

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selecadm

0

Я думаю, 65% пандемия и 5% мыльный пузырь. Этих салонов красоты по несколько штук в каждом доме.

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Вадим Швальняк

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Читаем заголовок - стало на 30-70% больше естественной женской красоты. 

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