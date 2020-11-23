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Финансы
Лиана Липанова
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ЦБ закрыл проект по созданию единой базы компьютеров и смартфонов юрлиц для отслеживания подозрительных операций Материал редакции

Банки тестировали сервис анализа устройств в 2019 году — он нужен был для борьбы с отмыванием денег.

  • ЦБ закрыл проект по разработке единой базы компьютеров и смартфонов корпоративных клиентов банков, сообщает РБК со ссылкой на представителя регулятора.
  • «По результатам апробации прототипа сервиса "Анализ технических устройств" на площадке ассоциации "Финтех" была признана нецелесообразность его реализации», — заявили в ЦБ. Других подробностей в ЦБ не раскрыли.
  • Банки тестировали сервис летом 2019 года на площадке ассоциации «Финтех», но «без особого энтузиазма», говорил источник издания на финансовом рынке. В декабре ЦБ решил перезапустить проект и стать оператором платформы.
  • Планировалось, что устройствам, с помощью которых клиенты переводят деньги, будет присвоен идентификатор. Например, если у разных клиентов номера совпадают, банк относит их к особо рискованным. Так ЦБ хотел собрать единую базу, присвоить клиентам уровни риска и делиться частью сведений со всеми банками.

#новость

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6 комментариев
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Sergei Timofeyev

4

Судя по новостям: либо сегодня день здравого смысла, либо не знают как это монетизировать с людей (бюджет проеден и денег нет).

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ЯжПрограммист

3

Выяснилось что отмывать деньги станет слишком сложно, вот и свернули. 

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Григорий Крутеев

1

😮 а был такой проект?

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ЯжПрограммист

Григорий
3

ЦБ он как гугл, о большинстве проектов можно будет узнать только после закрытия.

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Doppel Bock

1

Правильно что свернули👍👍👍

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Vyacheslav Anzhiganov

0

интересно, сколько юриков посадили за время тестирования?

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