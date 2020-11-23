776
ЦБ закрыл проект по созданию единой базы компьютеров и смартфонов юрлиц для отслеживания подозрительных операций Материал редакции
Банки тестировали сервис анализа устройств в 2019 году — он нужен был для борьбы с отмыванием денег.
- ЦБ закрыл проект по разработке единой базы компьютеров и смартфонов корпоративных клиентов банков, сообщает РБК со ссылкой на представителя регулятора.
- «По результатам апробации прототипа сервиса "Анализ технических устройств" на площадке ассоциации "Финтех" была признана нецелесообразность его реализации», — заявили в ЦБ. Других подробностей в ЦБ не раскрыли.
- Банки тестировали сервис летом 2019 года на площадке ассоциации «Финтех», но «без особого энтузиазма», говорил источник издания на финансовом рынке. В декабре ЦБ решил перезапустить проект и стать оператором платформы.
- Планировалось, что устройствам, с помощью которых клиенты переводят деньги, будет присвоен идентификатор. Например, если у разных клиентов номера совпадают, банк относит их к особо рискованным. Так ЦБ хотел собрать единую базу, присвоить клиентам уровни риска и делиться частью сведений со всеми банками.
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 6, "likes": 4, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 179845, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 23 Nov 2020 11:05:27 +0300", "is_special": false }
Блоги компаний
Оставайтесь с нами: как работать с сотрудниками, чтобы сохранить экспертизу компании
От «носимых эффекторов» до «перспективного такси»: как в лаборатории СССР разработали умные вещи
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Что не так с поисковым…
Салоны красоты в России…
Google запустила в Индии аналог…
Как обучиться программированию
Правительство ликвидирует…
Что не так с поисковым…
Салоны красоты в России…
О скрытых проблемах в…
«YouTube игрового мира»: как…
Правительство ликвидирует…
Правительство ликвидирует…
Сеть закусочных Prime Аркадия…
Сеть закусочных Prime Аркадия…
Правительство ликвидирует…
Sergei Timofeyev
Судя по новостям: либо сегодня день здравого смысла, либо не знают как это монетизировать с людей (бюджет проеден и денег нет).
ЯжПрограммист
Выяснилось что отмывать деньги станет слишком сложно, вот и свернули.
Григорий Крутеев
😮 а был такой проект?
ЯжПрограммистГригорий
ЦБ он как гугл, о большинстве проектов можно будет узнать только после закрытия.
Doppel Bock
Правильно что свернули👍👍👍
Vyacheslav Anzhiganov
интересно, сколько юриков посадили за время тестирования?