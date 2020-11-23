Подсчитал сооснователь Qiwi и «Эвотора» Андрей Романенко.

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Недавно видел новость по исследованию Boston Consulting Group (BCG), что на Россию приходится всего около 3% от общего числа технологических компаний, созданных в развивающихся странах за последние годы. Ожидаемо, отмечалось, что при сделках наши компании подвергаются страновому дисконту. В топ-100 списка BCG вошли только 6 российских представителей: «Яндекс», Mail.ru Group, 1C, «Тинькофф», Wildberries и Playrix.

Я люблю цифры, решил посмотреть сделки российского рынка ИТ за последние годы (2013 — 2020) больше $100 млн (операторов связи не учитывал, хотя там были сделки Yota, Tele2, «Мегафона»). Брал только официально объявленные, возможно, кого-то пропустил, но вряд ли это критично может повлиять на картину.

Картина получилась не самая вдохновляющая, даже хуже, чем ожидал.

За 8 лет насчитал всего 28 сделок, из них 5 IPO (Ozon посчитал нужным учесть). Участники повторяются, стратеги всем известны.

Получается без учёта IPO: в среднем 2,8 сделки в год, общий объём сделок примерно $10,854 млрд, средняя сделка около $472 млн. И это весь рынок ИТ!

Для визуализации разделил сделки на четыре группы:

Финансовая (инвестор рассматривает сделку исключительно как заработок) — всего 7 сделок, общий объём примерно $4,68 млрд, средняя сделка около $669 млн, в среднем 0,875 сделки в год. Привлечение финансирования в проект — всего 7 сделок, общий объём примерно $884 млн, средняя сделка около $126 млн, в среднем менее одной сделки в год. M&A — всего 9 сделок, общий объём примерно $5,322 млрд, средняя сделка около $591 млн, в среднем 1,125 сделки в год. IPO — 5 сделок общим объёмом примерно $9,809 млрд, в среднем менее одной сделки в год, средняя сделка около $1,962 млрд.

Самые активные — 2019 и 2020 годы по 7 сделок, да и 2020 год ещё не закончился, а тенденция к увеличению есть, хотя не яркая.

Самые активные покупатели: «Яндекс», Mail.ru Group, Baring Vostok. Последние годы стали подключаться к сделкам МТС и «Сбер», выстраивая свои экосистемы (это демонстрирует увеличение M&A-сделок в общем объёме).

Несмотря на небольшое количество крупных сделок на российском рынке в последние годы, рынок развивается, количество и размер сделок растут.

Возвращаясь к исследованию BCG — четыре из шести топовых российских ИТ-компаний ярко присутствуют в моём срезе.