За восемь лет всего 28 крупных сделок, из них пять IPO: анализ российского ИТ-рынка Материал редакции
Подсчитал сооснователь Qiwi и «Эвотора» Андрей Романенко.
Недавно видел новость по исследованию Boston Consulting Group (BCG), что на Россию приходится всего около 3% от общего числа технологических компаний, созданных в развивающихся странах за последние годы. Ожидаемо, отмечалось, что при сделках наши компании подвергаются страновому дисконту. В топ-100 списка BCG вошли только 6 российских представителей: «Яндекс», Mail.ru Group, 1C, «Тинькофф», Wildberries и Playrix.
Я люблю цифры, решил посмотреть сделки российского рынка ИТ за последние годы (2013 — 2020) больше $100 млн (операторов связи не учитывал, хотя там были сделки Yota, Tele2, «Мегафона»). Брал только официально объявленные, возможно, кого-то пропустил, но вряд ли это критично может повлиять на картину.
Картина получилась не самая вдохновляющая, даже хуже, чем ожидал.
За 8 лет насчитал всего 28 сделок, из них 5 IPO (Ozon посчитал нужным учесть). Участники повторяются, стратеги всем известны.
Для визуализации разделил сделки на четыре группы:
- Финансовая (инвестор рассматривает сделку исключительно как заработок) — всего 7 сделок, общий объём примерно $4,68 млрд, средняя сделка около $669 млн, в среднем 0,875 сделки в год.
- Привлечение финансирования в проект — всего 7 сделок, общий объём примерно $884 млн, средняя сделка около $126 млн, в среднем менее одной сделки в год.
- M&A — всего 9 сделок, общий объём примерно $5,322 млрд, средняя сделка около $591 млн, в среднем 1,125 сделки в год.
- IPO — 5 сделок общим объёмом примерно $9,809 млрд, в среднем менее одной сделки в год, средняя сделка около $1,962 млрд.
Самые активные — 2019 и 2020 годы по 7 сделок, да и 2020 год ещё не закончился, а тенденция к увеличению есть, хотя не яркая.
Самые активные покупатели: «Яндекс», Mail.ru Group, Baring Vostok. Последние годы стали подключаться к сделкам МТС и «Сбер», выстраивая свои экосистемы (это демонстрирует увеличение M&A-сделок в общем объёме).
Несмотря на небольшое количество крупных сделок на российском рынке в последние годы, рынок развивается, количество и размер сделок растут.
Возвращаясь к исследованию BCG — четыре из шести топовых российских ИТ-компаний ярко присутствуют в моём срезе.
Ниже прилагаю графики, показывающие ситуацию на российском рынке.
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