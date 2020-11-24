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Таня Боброва
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Ozon начал торги на Nasdaq — акции выросли на 40% Материал редакции

Запланированная цена размещения — $30 за штуку.

19 комментариев
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Российский интернет-магазин Ozon провёл первое публичное размещение (IPO) на Nasdaq. Ритейлер начал торги под тикером «OZON».

На 21:13 мск акции Ozon подорожали на 42,9% и стоят $42,85 за штуку.

Запланированная цена размещения — $30 за штуку. Первоначально Ozon хотел продавать бумаги по $22,5-27,5 за штуку, но 23 ноября пересмотрел цену в сторону повышения. Компания рассчитывает привлечь $990 млн.

Вечером 24 ноября торги бумагами Ozon также начались на Московской бирже: на старте торгов акции стоили 2674 рубля за штуку, а максимально — 3192 рубля. Мосбиржа открыла торги раньше, а торги на Nasdaq были отложены на несколько часов.

Ведущие организаторы IPO Morgan Stanley и Goldman Sachs, среди других организаторов также «Ренессанс Капитал», Citigroup, UBS, Sberbank CIB и «ВТБ Капитал». У андеррайтеров будет 30-дневный опцион на покупку до 4,95 млн дополнительных акций по цене размещения и со скидками.

Знакомый с ходом сделки источник vc.ru оценивал рыночную капитализацию компании в $6,2 млрд с учётом изменений цены акции, увеличения объёма, конвертируемых займов и опционов.

Основные акционеры Ozon — АФК «Система» с 45,2% акций после конвертации и фонды Baring Vostok с 45,1% акций, сообщала компания в проспекте к IPO.

В АФК «Система» уточнили, что после завершения размещения общая доля владения компании в ритейлере составит 33,1%.

«За 21 год с момента нашей инвестиции Ozon прошёл долгий путь от маленького онлайн-книжного с большими амбициями до ведущего игрока на рынке электронной коммерции в России», — прокомментировали в Baring Vostok, который впервые инвестировал в компанию в 1999 году.

Что известно про Ozon

Основанный в 1998 году Ozon — один из лидеров рынка интернет-торговли в России, размер которого составил 2 трлн рублей в 2019 году и 1,65 трлн рублей за шесть месяцев 2020 года, по оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли и «Сбербанка».

По собственным данным, за январь-сентябрь 2020 года оборот Ozon достиг 121,56 млрд рублей — это на 142% больше, чем годом ранее. Количество активных покупателей — 11,4 млн, а продавцов — более 18 тысяч на конец сентября.

Помимо маркетплейса компания развивает сервисы: карту Ozon.Card с кэшбеком (ритейлер выдал 175 тысяч карт на конец второго квартала 2020 года), подписку Ozon.Premium (300 тысяч подписчиков на ноябрь 2019 года), сервис бронирования билетов Ozon.Travel.

Компания также раскрыла ключевые финансовые показатели:

  • Выручка за полгода 2020 года — 66,59 млрд рублей против 35,15 млрд рублей годом ранее.
  • Убыток — 12,85 млрд рублей против 13,03 млрд рублей годом ранее.

Основной конкурент Ozon в России — Wildberries (оборот 285,6 млрд рублей за январь-сентябрь, 34 млн зарегистрированных пользователей).

«В ближайшей перспективе мы продолжим нести…
Ключевые финансовые показатели, сильные стороны и основные риски.
vc.ru

#новость #ozon #ipo

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19 комментариев
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Даниил Пискурёв

15

Думаю будет актуально)

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semen matrasov

Даниил
0

Закупился на хаях, прокатился на уях)

Ответить

BearStrikesBack

5

*Дам комментам настояться*

Ответить

Dmitriy Blazhennov

0

Ага, уже 41.75))) все кто по 30 взял уже фиксируют прибыль

Ответить

Pavel Voronkov

Dmitriy
2

По $30 их никто не брал, они стартовали по $42.49

Ответить

Sergey Burmistrov

Pavel
2

Зачем вы пишете, если совершенно не разбираетесь в вопросе? Тому кто подавал заявку на ipo им достались по 30.

Ответить

BearStrikesBack

Sergey
0

Фонды, получившие их по подписке, не могут их сейчас же продать по 42. Там есть определенный лок в соглашении. Толку от того, что им по 30 начислили?

Ответить

Sergey Burmistrov

BearStrikesBack
0

К вам такой же вопрос, зачем вы пишете, если не разбираетесь? Не уверен насчёт фондов (но предполагаю, что вы тоже тут не правы), но физ. лица также могли участвовать в ipo, они уже получили свои акции и могут их свободно продать.

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Pavel Voronkov

Sergey
0

В свободном обращении их не было по цене в 30.  Ниже все написали, поэтому никто там +40% не фиксирует. Так понятно?

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Артем Павлючук

Dmitriy
0

Вижу очень интересно смотреть на рост акций, когда в этом нихера не понимаешь и не участвуешь. Фиксируют прибыль... лол..

Ответить

Никита Красюк

1

Втб как обычно.

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Кирилл Макеев

0

OZON на ММВБ уже торгуется
https://www.moex.com/n31305/?nt=106
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=OZON

25-го это торжественная церемония

Ответить

Jack Sparrow

0

+38% на NASDAQ

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Sergey Burmistrov

0

Он уже торгуется на мосбирже и прибывали почти 50% к цене размещения.

Ответить

Niko

0

Отказался от озона в сторону wb, когда первый начал чудить, введя комиссию за выдачу товара в пунктах выдачи.

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Nikolay Safronov

Niko
0

А что, где-то можно приходить просто так и забирать заказ не платя за него?

Ответить

Niko

Nikolay
0

доп. плата к сумме товара
https://vc.ru/trade/57495-ozon-otmenil-besplatnuyu-dostavku-dlya-vseh-i-perenes-ee-v-platnuyu-podpisku-ozon-premium-za-1599-rubley-na-polgoda

Ответить

Владимир Федин

0

Дивный мир, в котором прибыль полностью перестала интересовать инвесторов. Убыточная компания продаётся за хуллиарды долларов. В "Силиконовой долине" есть отличный фрагмент на эту тему:

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Артем Богданов

0

Исторически IPO в США, если продавать их в первый же день, дают двузначную доходность. Но хаотичная аллокация не позволяет на этом зарабатывать. А на горизонте 3-5 лет бумаги, взятые на IPO, проигрывают рынку.

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