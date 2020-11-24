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Финансы
Рая Хачатрян
1903

Ozon повысил цену размещения до $30 за бумагу и запланировал IPO 24 ноября Материал редакции

В проспекте IPO компания указывала, что цена за акцию может составить от $22,5 до $27,5.

  • Ozon объявил, что в ходе IPO на Nasdaq разместит 33 млн акций по $30 за штуку. Компания рассчитывает привлечь $990 млн.
  • Компания ожидает, что первичное публичное размещение под тикером OZON состоится 24 ноября 2020 года, предложение продлится до 27 ноября, сообщила компания. У андеррайтеров будет 30-дневный опцион на покупку до 4,95 млн дополнительных акций по цене первоначального публичного размещения и со скидками.
  • Ведущими организаторами IPO станут банки Morgan Stanley и Goldman Sachs. Среди других организаторов также Renaissance Securities, Citigroup, UBS, Sberbank CIB и VTB Capital.
  • Знакомый с ходом сделки источник vc.ru рассказал, что с учётом изменений цены акции и увеличения объёма размещения, а также конвертируемых займов и опционов, рыночная капитализация компании составила около $6,2 млрд.
  • От действующих инвесторов, Baring Vostok и АФК «Система», Ozon планирует получить $135 млн, сообщила компания 18 ноября в проспекте IPO.
  • Одновременно или сразу после IPO на Nasdaq Ozon разместит акции также на Московской бирже. Организатором IPO на MOEX станет «Ренессанс Капитал».
  • В изначальном проспекте к IPO 3 ноября компания сообщила, что за девять месяцев 2020 года выручка компании выросла до 66,59 млрд рублей по сравнению с 35,15 млрд рублей годом ранее. Убыток компании составил 12,85 млрд рублей против 13,03 млрд рублей годом ранее.
«В ближайшей перспективе мы продолжим нести…
Ключевые финансовые показатели, сильные стороны и основные риски.
vc.ru

#новость #ozon

Рая Хачатрян PLUS
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24 комментария
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Anton Kuzmichev

1

Наверно, глупый вопрос несведущего, но как маркетплейс может быть убыточен в период резко возросших онлайн-продаж? 

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Anton Chernykh

Anton
11

Мы вкладываем в развитие (с) 20-летняя шарманка убыточного маркета 

Ответить

Denis Krivonosov

Anton
–1

Ну они растут активно. Если б не открывали новых точек, не нанимали штат и т.д. - были бы в плюсе.

Ответить

Владимир Кролико

Denis
3

Новые точки все франшизные.

Ответить

Alexander Zinovkin

Denis
1

Wildberries растёт ещё активнее, но он прибыльный
¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Юрий Белоножкин

Alexander
0

Каковая структура собственников ВБ? Могут ли они с ней расчитывать на ИПО?

Ответить

Pavel Voronkov

Anton
0

Элементарно. Отсутствие нормальных бизнес процессов.
Хотя с поставщиков они деньги стерегут хорошо. На круг может быть больше 30%.

Ответить

Алексей Попков

Pavel
0

Именно поэтому они и не рухнут, потому что умеют "стричь".

Ответить

Alexander Zinovkin

2

Уверен, что цена обвалится после IPO. 

Ответить

Cash Machine

Alexander
3

В чём выражается Ваша уверенность - на что готовы поспорить публично?

Ответить

Alexander Zinovkin

Cash
1

У них нет киллер-фичи, их стратегия неясна обычному покупателю. Озон - далеко не топ компания РФ. Тот же Wildberries намного перспективнее и растёт быстрее. На сугубо личный взгляд, озон стоит на месте. Его конкуренты - тот же wildberries, я.маркет, goods имеют более выгодные предложения. Озон, хоть и хочет быть русским амазон, но вряд ли им станет)
Я нередко заказываю различные товары и озоном пользовался последний раз 3 года назад. Цены не ниже, чем у конкурентов, бесплатная доставка доступна не всегда. 

Ответить

ivan krapivin

Alexander
3

«Пользовался последний раз 3 года назад, поэтому вот вам моя экспертная финансовая аналитика». 

Ответить

Alexander Zinovkin

ivan
1

Ахах) Экспертом я не притворялся, просто со своей колокольни говорю то, что вижу

Ответить

Алексей Голубев

Alexander
0

Зачастую так и бывает, когда они завышают цены

Ответить

Даниил Шведов

0

Как думаете: полетит вверх или вниз?

Ответить

Евгений Оглезнев

Даниил
5

Монетку лучше подбросить, вероятность будет выше)))

Ответить

Дмитрий О

Даниил
5

Очевидно будет отрицательный рост

Ответить

Sergei Timofeyev

Даниил
1

Я в шортах

Ответить

Стас Ланькин

0

Как тут не вспомнить Озон.Счет.
1. Бонусы спасибо отменяем - ууууууу.
2. Переходите на Озон.Счёт 8% на остаток + 2% кешбек.
3. Ура, переходим на Озон.счёт.
4. Прошло несколько недель...
5. 8% на остаток Озон.Счет отменяем, зато кешбек целых 3%!!!
6. Прошло еще пару часов - максимальная сумма Озон.Счет - 14 тыс. руб.
7. Что это было? Кто там чего перекурил?
Надеюсь вам такое же достойное IPO устроят инвесторы.

Ответить

BearStrikesBack

Стас
0

Они реально через пару недель порезали карты?

Ответить

Артем Богданов

0

Амер. инвестор любит подобную убыточную мерзость. Наши, думаю, брать особо не будут.

Ответить

Константин Рогов

Артем
0

Русскую не любят

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Комментарий удален

Sergei Timofeyev

0

https://ru.tradingview.com/symbols/NASDAQ-OZON/

Акции OZON — цена и графики (NASDAQ:OZON…
Следите за графиком OZON HLDGS PLC, чтобы быть в курсе цены акций. Вы также найдёте прогнозы…
ru.tradingview.com
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Константин Рогов

0

Дам 2 рубля за 10 акций, больше не просите

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