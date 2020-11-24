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Ozon повысил цену размещения до $30 за бумагу и запланировал IPO 24 ноября Материал редакции
В проспекте IPO компания указывала, что цена за акцию может составить от $22,5 до $27,5.
- Ozon объявил, что в ходе IPO на Nasdaq разместит 33 млн акций по $30 за штуку. Компания рассчитывает привлечь $990 млн.
- Компания ожидает, что первичное публичное размещение под тикером OZON состоится 24 ноября 2020 года, предложение продлится до 27 ноября, сообщила компания. У андеррайтеров будет 30-дневный опцион на покупку до 4,95 млн дополнительных акций по цене первоначального публичного размещения и со скидками.
- Ведущими организаторами IPO станут банки Morgan Stanley и Goldman Sachs. Среди других организаторов также Renaissance Securities, Citigroup, UBS, Sberbank CIB и VTB Capital.
- Знакомый с ходом сделки источник vc.ru рассказал, что с учётом изменений цены акции и увеличения объёма размещения, а также конвертируемых займов и опционов, рыночная капитализация компании составила около $6,2 млрд.
- От действующих инвесторов, Baring Vostok и АФК «Система», Ozon планирует получить $135 млн, сообщила компания 18 ноября в проспекте IPO.
- Одновременно или сразу после IPO на Nasdaq Ozon разместит акции также на Московской бирже. Организатором IPO на MOEX станет «Ренессанс Капитал».
- В изначальном проспекте к IPO 3 ноября компания сообщила, что за девять месяцев 2020 года выручка компании выросла до 66,59 млрд рублей по сравнению с 35,15 млрд рублей годом ранее. Убыток компании составил 12,85 млрд рублей против 13,03 млрд рублей годом ранее.
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Denis KrivonosovAnton
Ну они растут активно. Если б не открывали новых точек, не нанимали штат и т.д. - были бы в плюсе.
Владимир КроликоDenis
Новые точки все франшизные.
Alexander ZinovkinDenis
Wildberries растёт ещё активнее, но он прибыльный
¯\_(ツ)_/¯
Юрий БелоножкинAlexander
Каковая структура собственников ВБ? Могут ли они с ней расчитывать на ИПО?
Pavel VoronkovAnton
Элементарно. Отсутствие нормальных бизнес процессов.
Хотя с поставщиков они деньги стерегут хорошо. На круг может быть больше 30%.
Алексей ПопковPavel
Именно поэтому они и не рухнут, потому что умеют "стричь".
Alexander Zinovkin
Уверен, что цена обвалится после IPO.
Cash MachineAlexander
В чём выражается Ваша уверенность - на что готовы поспорить публично?
Alexander ZinovkinCash
У них нет киллер-фичи, их стратегия неясна обычному покупателю. Озон - далеко не топ компания РФ. Тот же Wildberries намного перспективнее и растёт быстрее. На сугубо личный взгляд, озон стоит на месте. Его конкуренты - тот же wildberries, я.маркет, goods имеют более выгодные предложения. Озон, хоть и хочет быть русским амазон, но вряд ли им станет)
Я нередко заказываю различные товары и озоном пользовался последний раз 3 года назад. Цены не ниже, чем у конкурентов, бесплатная доставка доступна не всегда.
ivan krapivinAlexander
«Пользовался последний раз 3 года назад, поэтому вот вам моя экспертная финансовая аналитика».
Alexander Zinovkinivan
Ахах) Экспертом я не притворялся, просто со своей колокольни говорю то, что вижу
Алексей ГолубевAlexander
Зачастую так и бывает, когда они завышают цены
Даниил Шведов
Как думаете: полетит вверх или вниз?
Евгений ОглезневДаниил
Монетку лучше подбросить, вероятность будет выше)))
Дмитрий ОДаниил
Очевидно будет отрицательный рост
Sergei TimofeyevДаниил
Я в шортах
Стас Ланькин
Как тут не вспомнить Озон.Счет.
1. Бонусы спасибо отменяем - ууууууу.
2. Переходите на Озон.Счёт 8% на остаток + 2% кешбек.
3. Ура, переходим на Озон.счёт.
4. Прошло несколько недель...
5. 8% на остаток Озон.Счет отменяем, зато кешбек целых 3%!!!
6. Прошло еще пару часов - максимальная сумма Озон.Счет - 14 тыс. руб.
7. Что это было? Кто там чего перекурил?
Надеюсь вам такое же достойное IPO устроят инвесторы.
BearStrikesBackСтас
Они реально через пару недель порезали карты?
Артем Богданов
Амер. инвестор любит подобную убыточную мерзость. Наши, думаю, брать особо не будут.
Константин РоговАртем
Русскую не любят
Комментарий удален
Sergei Timofeyev
https://ru.tradingview.com/symbols/NASDAQ-OZON/
Константин Рогов
Дам 2 рубля за 10 акций, больше не просите