Сервис прогнозирования продаж для кафе Foody начал работать как маркетплейс и привлёк инвестиции от ФРИИ Материал редакции
Стартап сменил название с Foodcast.ai и теперь помогает общаться ресторанам и поставщикам.
Маркетплейс для ресторанов, магазинов и поставщиков продуктов Foody привлёк 5 млн рублей от ФРИИ, сообщили vc.ru в компании. К середине 2021 года фонд планирует дополнительно вложить до 65 млн рублей, если компания выполнит KPI. Оценка, финансовые показатели и подробности сделки не раскрываются.
Стартап занимается цифровизацией процессов между ресторанами, dark store, продуктовыми магазинами и поставщиками продуктов: помогает им находить друг друга, общаться, делать заказы и вести документооборот.
В основе маркетплейса — ИИ-сервис прогнозирования продаж для ресторанов Foodcast.ai, который в июне привлек первые инвестиции от основателя «Яндекс.Шефа» Михаила Перегудова, сингапурского венчурного фонда Ruvento Ventures, а также ресторатора и создателя проекта «Сысоев FM» Александра Сысоева.
Проект принадлежит основателю CRM-агенства Out of Cloud Виталий Александров и франчайзи «Додо пиццы» Юрий Машенцев. Он запустился в 2020 году в США и сотрудничает с Ассоциацией клубов и баров Америки и поставщиками еды и напитков в стране, например, Restaurant Depot, Cysco и BiRite. Стартап изначально назывался Foodcast.ai, но поменял название и начал работать как маркетплейс.
По данным компании, суммарные расходы на товары для одного ресторана за год составляют $240 тысяч. Foody обещает, что с помощью сервиса рестораны сэкономят до 20% от стоимости продуктов, а закупщики могут получить 1% кэшбека, заказывая и оплачивая товары через маркетплейс.
В октябре ФРИИ начал инвестировать до 200 млн рублей в международные компании с основателями с российским гражданством. Фонд планирует проинвестировать до 20 стартапов. Это вторая инвестиция в подобный проект. Первый международный проект — игра-симулятор фондового рынка Fantasy Invest.
"Рестораны" с закупом $240К в год - это столовки-забегаловки на плазах вдоль дорог, либо те же забегаловки, в районах двухэтажной городской застройки? А суть сервиса-то в чём? Недорогая подписка на облачный "Автозаказ", реализованный в мобильном приложении? Ну так себе новизна идеи. Хотя, "какие инвестиции - такие и инновации"))
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