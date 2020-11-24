Пользователи соцсети могут отправлять друг другу фотографии, видео и вопросы, а затем отвечать на них в мультимедийном формате.

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Социальная сеть для обмена фотографиями, видео и вопросами F3 со штаб-квартирой в Латвии привлекла первые внешние инвестиции: $3,9 млн в посевном раунде от сервиса знакомств Mamba и венчурного фонда Adfirst, рассказали vc.ru в компании.

В Adfirst и Mamba подтвердили vc.ru факт сделки. Для сервиса знакомств это первые подобные инвестиции, уточнили в компании.

К раунду присоединились бизнес-ангелы, в том числе бывший президент приобретенного TikTok musical.ly Алекс Хофманн и генеральный директор Bitfury Capital Марат Кичиков. В компании не раскрывают условия сделки и оценку стартапа, как и финансовые показатели.

Пользователи F3 отправляют друг другу фотографии, видео и вопросы, а затем отвечают на них в мультимедийном формате.

Основные функции соцсети доступны бесплатно. Сервис предлагает подписку F3 Plus: $3,99 за семь дней, $8,99 за месяц, $19,99 за три месяца. С помощью неё, например, пользователи могут видеть, кто просматривал их ответы и кто хочет познакомиться с ними в игре BFF.

По собственным данным, аудитория составляет 25 млн пользователей, 85% из них моложе 25 лет. В первую очередь соцсеть нацелена на иностранную аудиторию, пользователи из России составляют 15% от общего количества.

Основатели приложения: Илья и Марк Теребины, Гирт Тихомиров, Клавс Синка, Валерий Леушин, Герман Гедгаудс и Оскар Лиепиньш. Они создали соцсеть в 2018, вложив $2 млн собственных средств, уточнили в компании.