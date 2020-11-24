Форум Альфа-Банка про диджитал
До начала осталось:
Узнать
Финансы
Евгения Евсеева
1019

Соцсеть F3 создателей Ask.fm привлекла первые $3,9 млн инвестиций от сервиса знакомств Mamba, фонда Adfirst и других Материал редакции

Пользователи соцсети могут отправлять друг другу фотографии, видео и вопросы, а затем отвечать на них в мультимедийном формате.

9 комментариев
В закладки

Социальная сеть для обмена фотографиями, видео и вопросами F3 со штаб-квартирой в Латвии привлекла первые внешние инвестиции: $3,9 млн в посевном раунде от сервиса знакомств Mamba и венчурного фонда Adfirst, рассказали vc.ru в компании.

В Adfirst и Mamba подтвердили vc.ru факт сделки. Для сервиса знакомств это первые подобные инвестиции, уточнили в компании.

К раунду присоединились бизнес-ангелы, в том числе бывший президент приобретенного TikTok musical.ly Алекс Хофманн и генеральный директор Bitfury Capital Марат Кичиков. В компании не раскрывают условия сделки и оценку стартапа, как и финансовые показатели.

Пользователи F3 отправляют друг другу фотографии, видео и вопросы, а затем отвечают на них в мультимедийном формате.

Основные функции соцсети доступны бесплатно. Сервис предлагает подписку F3 Plus: $3,99 за семь дней, $8,99 за месяц, $19,99 за три месяца. С помощью неё, например, пользователи могут видеть, кто просматривал их ответы и кто хочет познакомиться с ними в игре BFF.

По собственным данным, аудитория составляет 25 млн пользователей, 85% из них моложе 25 лет. В первую очередь соцсеть нацелена на иностранную аудиторию, пользователи из России составляют 15% от общего количества.

Основатели приложения: Илья и Марк Теребины, Гирт Тихомиров, Клавс Синка, Валерий Леушин, Герман Гедгаудс и Оскар Лиепиньш. Они создали соцсеть в 2018, вложив $2 млн собственных средств, уточнили в компании.

В 2010 году братья Теребины основали социальную сеть для обмена вопросами и ответами Ask.fm, в которой, по собственным данным, зарегистрировались более 150 млн пользователей. В 2014 году соцсеть выкупил американский холдинг InterActiveCorp (IAC), которому также принадлежат Tinder и Ask.com. В 2016 сервис приобрёл украинский фонд Noosphere.

#новость #mamba #инвестиции #стартапы

Евгения Евсеева
+1651
10
6
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438","mamba"], "comments": 9, "likes": 6, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 180450, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 24 Nov 2020 18:25:11 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Трибуна
Cli.co, но не вдова: как мы создали бесплатный сервис сокращения ссылок
Меня зовут Андрей Инсаров, я основатель и генеральный директор международной ИТ-компании Intis Telecom.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ruslan Umarkhanov

1

«Фосри» нейминг так себе😜

Ответить

No

Ruslan
0

Странно критиковать чей-то нейминг на сайте "вс.ру")

Ответить

Женатый татарин

No
0

в.сру - сайт для начинающих инвесторов

Ответить

Илья Шишкунов

0

Народ, я видимо туплю, но не могу понять смысл, заложенный в социальную сеть, картинка как-то не стыкуется в моей голове. 
Кто-нибудь может пояснить, что в этом нашли 25 миллионов преимущественно молодых людей?

Ответить

Vitaly

Илья
1

F3 интегрируется с инстаграммом, и через него можно задавать вопросы анонимно. В инстаграмме если задаешь вопрос в сторис - твой никнейм видно

Ответить

Илья Шишкунов

Vitaly
0

Так а в чём собственно "социальная сеть"?

Ответить

Илья Шишкунов

Илья
0

Короче, поиск не помог, но я увидел очень и очень далёкую от себя сторону интернета.  
Животные какие-то сидят там, судя по всему, сленг каких-то гопников и попытки что-то друг-другу взломать. 

Ответить

Михаил Филиппов

Илья
0

Подойдите поближе к этой стороне интернета :) У меня несколько знакомых в инстаграме используют этот F3, кто-то им задаёт вопросы и они отвечают, всё вполне прилично.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Михаил Филиппов

0

Интересно что "спрашивай.ру" не догадался сделать такой сервис, а так и остался в 2012.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Checkaso
Подписан
Отписаться
Топ-30 приложений: лучшие и худшие страны с точки зрения органики
Проанализировали 30 популярных приложений с точки зрения эффективности привлечения органики. Сравнение Performance Inde…
0
ЦДП
Подписан
Отписаться
В Москве пройдут бизнес-дебаты в сфере рекламы и PR
Самые острые темы и спорные кейсы в формате дискуссии поднимут на площадке СТАРТХАБ на Красном Октябре 26 ноября.
0
Boomstarter
Подписан
Отписаться
Что репостят в соцсетях
Результаты нового опроса Boomstarter
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Hexen Sage
за день
Это они еще про левое удостоверение на мигалку на машине Тима Кука не знают...
Прокуратура Калифорнии обвинила главу безопасности Apple во взятке в 200 iPad за лицензии на оружие для сотрудников
Slava Itprofi
за неделю
Post-purchase rationalization, также известно как Стокгольмский синдром покупателя) — одно из когнитивных искажений, выражающееся в том, что покупатель дорогого продукта или услуги после покупки склонен искать…
Павел Дуров об iPhone 12 Pro: «чувствуется устаревшим, такими темпами через 7-10 лет Apple потеряет рынок»

Комментарии

Roman Moskovskiy

Капитализация Tesla впервые…

Точка

UX и «Точка». Как устроены…

Месье Никита

Путин подписал закон о…

Денис Белов

Как я потратил 1 млн рублей на…

Денис Файзулин

Капитализация Tesla впервые…

Иван Эртель

Соцсеть F3 создателей Ask.fm…

Станислав Калашников

Шпаргалка: восемь правил…

Maxim Avanov

«Яндекс» возглавил рейтинг…

SG

Капитализация Tesla впервые…

Злой Полушубок

Как разработчикам «живется» в…

Месье Никита

Как я потратил 1 млн рублей на…

SG

Капитализация Tesla впервые…

Петр Иванов

Капитализация Tesla впервые…

Ольга Кадочникова

«Девочки делают что-то про…

Dmitry Ulitin

HeadHunter купит сервис для…

Петр Иванов

Капитализация Tesla впервые…

Злой Полушубок

Как разработчикам «живется» в…

Михаил Филиппов

Соцсеть F3 создателей Ask.fm…

Denis Zaitsev

«Яндекс.Маркет» отказывается…

hakhagmon

Бывший топ-менеджер…
null