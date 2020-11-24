Соцсеть F3 создателей Ask.fm привлекла первые $3,9 млн инвестиций от сервиса знакомств Mamba, фонда Adfirst и других Материал редакции
Пользователи соцсети могут отправлять друг другу фотографии, видео и вопросы, а затем отвечать на них в мультимедийном формате.
Социальная сеть для обмена фотографиями, видео и вопросами F3 со штаб-квартирой в Латвии привлекла первые внешние инвестиции: $3,9 млн в посевном раунде от сервиса знакомств Mamba и венчурного фонда Adfirst, рассказали vc.ru в компании.
В Adfirst и Mamba подтвердили vc.ru факт сделки. Для сервиса знакомств это первые подобные инвестиции, уточнили в компании.
К раунду присоединились бизнес-ангелы, в том числе бывший президент приобретенного TikTok musical.ly Алекс Хофманн и генеральный директор Bitfury Capital Марат Кичиков. В компании не раскрывают условия сделки и оценку стартапа, как и финансовые показатели.
Пользователи F3 отправляют друг другу фотографии, видео и вопросы, а затем отвечают на них в мультимедийном формате.
Основные функции соцсети доступны бесплатно. Сервис предлагает подписку F3 Plus: $3,99 за семь дней, $8,99 за месяц, $19,99 за три месяца. С помощью неё, например, пользователи могут видеть, кто просматривал их ответы и кто хочет познакомиться с ними в игре BFF.
По собственным данным, аудитория составляет 25 млн пользователей, 85% из них моложе 25 лет. В первую очередь соцсеть нацелена на иностранную аудиторию, пользователи из России составляют 15% от общего количества.
Основатели приложения: Илья и Марк Теребины, Гирт Тихомиров, Клавс Синка, Валерий Леушин, Герман Гедгаудс и Оскар Лиепиньш. Они создали соцсеть в 2018, вложив $2 млн собственных средств, уточнили в компании.
В 2010 году братья Теребины основали социальную сеть для обмена вопросами и ответами Ask.fm, в которой, по собственным данным, зарегистрировались более 150 млн пользователей. В 2014 году соцсеть выкупил американский холдинг InterActiveCorp (IAC), которому также принадлежат Tinder и Ask.com. В 2016 сервис приобрёл украинский фонд Noosphere.
«Фосри» нейминг так себе😜
Народ, я видимо туплю, но не могу понять смысл, заложенный в социальную сеть, картинка как-то не стыкуется в моей голове.
Кто-нибудь может пояснить, что в этом нашли 25 миллионов преимущественно молодых людей?
Так а в чём собственно "социальная сеть"?
Короче, поиск не помог, но я увидел очень и очень далёкую от себя сторону интернета.
Животные какие-то сидят там, судя по всему, сленг каких-то гопников и попытки что-то друг-другу взломать.
Подойдите поближе к этой стороне интернета :) У меня несколько знакомых в инстаграме используют этот F3, кто-то им задаёт вопросы и они отвечают, всё вполне прилично.
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Интересно что "спрашивай.ру" не догадался сделать такой сервис, а так и остался в 2012.
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