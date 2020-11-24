Сервис позволяет переводить деньги по номеру телефона или адресу электронной почты.

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Приложение для денежных переводов JoomPay со штаб-квартирой в Люксембурге получило лицензию для операций с электронными деньгами. Об этом vc.ru рассказали в маркетплейсе Joom, который создал сервис.

JoomPay позволяет отправлять и получать деньги от любого человека. Для этого нужно знать только адрес электронной почты или номер телефона: JoomPay подключится к любой существующей карте или банковскому счету. Также JoomPay предоставляет европейский IBAN (международный номер банковского счета), по желанию можно выпустить платежную карту с кэшбеком и бонусами.

Приложение работает с картами любых европейских банков MasterCard и Visa внутри Евросоюза, говорится на его сайте. Пользователи могут получать деньги по ссылке, QR-коду или нику в JoomPay. Ссылку можно опубликовать в соцсетях и получать денежные переводы за работу.

Публичная бета-версия JoomPay доступна для скачивания в App Store и Play Store — у нее уже более 15 тысяч пользователей. Компания планирует выпустить релиз зимой 2020-2021 года. Пока пользователи могут оставить адрес электронной почты на сайте.

В компании рассказали, что в Европе отсутствуют простые решения для быстрых переводов, как американский Venmo от Paypal, который позволяет пользователям переводить деньги по номеру телефона, логину или электронной почте.

Гендиректор и сооснователь JoomPay Юрий Алексеев рассказал, что с начала пандемии в компании заметили, что люди стали меньше платить наличными. «Люди не могут видеться как раньше, но им все равно нужно отправлять деньги, и мы предлагаем жизнеспособную альтернативу. Весь мир вышел в интернет, и мы рассматриваем это как возможность для дальнейшего развития», — рассказал он.

В компании объяснили, что сервис европейский и лицензия предполагает, что он будет действовать в странах Европы. На вопрос о планах запуска в России в сервисе на момент написания заметки не ответили.