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Рая Хачатрян
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РБК: онлайн-кинотеатр ivi подал заявку на IPO на американской бирже Nasdaq в 2021 году Материал редакции

Организаторами размещения могут стать банки Goldman Sachs и JP Morgan, а также российские ВТБ и «Альфа-банк», сообщали источники Reuters.

16 комментариев
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Российский онлайн-кинотеатр ivi подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на проведение IPO на Nasdaq, сообщил РБК источник, близкий к компании, и подтвердил партнер сервиса. Компания может выйти на биржу в начале 2021 года.

Детали размещения пока неизвестны. В пресс-службе ivi отказали РБК в комментариях, в открытом доступе документов нет. РБК направил запрос в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

В октябре об IPO ритейлера Ozon и кинотеатра ivi сообщило Reuters. По информации издания, организаторами размещения станут банки Goldman Sachs и JP Morgan, а также российские ВТБ и «Альфа-банк».

Гендиректор и основатель компании Олег Туманов в 2018 году рассказал о планах провести IPO к 2020 году, «если не будет никакого очередного обвала рубля». Активная фаза подготовки к листингу началась в январе 2020 года, компания наняла JPMorgan для подготовки IPO, сообщали источники «Коммерсанта».

В феврале Туманов привлёк Goldman Sachs для изучения вариантов финансирования своего развития. Он также опроверг информацию, что ivi работает с JPMorgan и заявил, что кроме IPO онлайн-кинотеатр рассматривает частное размещение и стратегические партнёрства.

В 2019 году аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын оценил компанию в $720 млн, опираясь на мультипликатор Netflix и прогнозируемую выручку ivi. По его словам, организаторы могли оценить ivi в $700–800 млн.

24 ноября IPO на Nasdaq провел онлайн-ритейлер Ozon. Знакомый с ходом сделки источник vc.ru оценивал рыночную капитализацию компании в $6,2 млрд. Акции компании размещались по $30 за штуку и после начала торгов стали выше $40.

  • Видеосервис ivi был запущен в феврале 2010 года. В 2019 году выручка онлайн-кинотеатра составила 6,1 млрд рублей, 76% из которых приходится на платных подписчиков.
  • В июне 2020 года компания сообщила о росте количества платных подписчиков на фоне пандемии до 3 млн пользователей по сравнению с 2,2 млн по итогам 2019 года.
  • ivi — крупнейший онлайн-кинотеатр России по данным агентства Telecom Daily, пишет РБК. Его долю на российском рынке по итогам первых шести месяцев 2020 года агентство оценивает в 23%, за ним идет Okko — 17%. У видеоплатформы YouTube — 9%, другими крупными игроками считаются также Megogo (7%) и «Ростелеком» (6%).

#новость #ivi

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16 комментариев
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Marat Ahiar

4

— Хатим как азон!!!

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Инвестиционный Мурод

0

Всякая забегаловка теперь на IPO хочет

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Sergei Timofeyev

Инвестиционный
5

Русские сезоны на Nasdaq

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Юрий Глотов

Sergei
0

Кипрские

Ответить

Холден Колфилд

Инвестиционный
0

У меня не забегаловка((((

Ответить

Sergei Timofeyev

Холден
0

Действительно! Чем палатка с шаурмой хуже? :)

Ответить

Холден Колфилд

Sergei
0

Палатка с шаурмой лучше даже)
Что может быть лучше шавухи возле дома???тут даже Walmart офигел от идеи😅

Ответить

Алекс Клео

1

В OZON не пошел, а вот в IVI пойду. Отличный концепт и контент у компании!

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Эффективный пистолет

1

Павел Дуров:
20 правил хорошо выглядеть

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Субъективный меч

Эффективный
0

Ага, в 35 ))). Пусть приходит в 50.

Ответить

Холден Колфилд

0

Что все на ipo идут
Я тут ларёк свой тоже на ipo вывожу
Хочет кто нибудь вложиться? У меня если что молоко с деревни есть за 33р

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Kondukov Sergey

Холден
1

Просто на фоне ковида у них большой рост выручки. И сейчас компания выглядит наиболее успешной и если сейчас не выйти на IPO то через год может быть поздно, когда все отменят подписки и снизят потребление после ковида. (Если такое время настанет)

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Холден Колфилд

Kondukov
0

У меня стабильно покупают молоко
Оно и дешевле и качественное
Нужно будет показать график покупки молока инвесторам

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Папа Римский

0

А Кинопоиск какую долю занимает?

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Артур Кожевников

Папа
0

4%

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Андрей Андреев

0

Пока неквалов во всём мире массово привлекают в инвестиции, нужно успевать запрыгнуть в поезд.

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