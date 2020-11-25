Организаторами размещения могут стать банки Goldman Sachs и JP Morgan, а также российские ВТБ и «Альфа-банк», сообщали источники Reuters.

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Российский онлайн-кинотеатр ivi подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на проведение IPO на Nasdaq, сообщил РБК источник, близкий к компании, и подтвердил партнер сервиса. Компания может выйти на биржу в начале 2021 года.

Детали размещения пока неизвестны. В пресс-службе ivi отказали РБК в комментариях, в открытом доступе документов нет. РБК направил запрос в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

В октябре об IPO ритейлера Ozon и кинотеатра ivi сообщило Reuters. По информации издания, организаторами размещения станут банки Goldman Sachs и JP Morgan, а также российские ВТБ и «Альфа-банк».

Гендиректор и основатель компании Олег Туманов в 2018 году рассказал о планах провести IPO к 2020 году, «если не будет никакого очередного обвала рубля». Активная фаза подготовки к листингу началась в январе 2020 года, компания наняла JPMorgan для подготовки IPO, сообщали источники «Коммерсанта».

В феврале Туманов привлёк Goldman Sachs для изучения вариантов финансирования своего развития. Он также опроверг информацию, что ivi работает с JPMorgan и заявил, что кроме IPO онлайн-кинотеатр рассматривает частное размещение и стратегические партнёрства.

В 2019 году аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын оценил компанию в $720 млн, опираясь на мультипликатор Netflix и прогнозируемую выручку ivi. По его словам, организаторы могли оценить ivi в $700–800 млн.

24 ноября IPO на Nasdaq провел онлайн-ритейлер Ozon. Знакомый с ходом сделки источник vc.ru оценивал рыночную капитализацию компании в $6,2 млрд. Акции компании размещались по $30 за штуку и после начала торгов стали выше $40.