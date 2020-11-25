Новые владельцы предложили простить более $900 млн долга и вложить $375 млн для возобновления выступлений, писало WSJ.

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Кредиторы Cirque du Soleil Entertainment Group купили активы компании и получили контроль над ней. Новыми владельцами Cirque du Soleil стали Catalyst Capital Group, Soundpoint Capital, CBAM Partners и Benefit Street Partners, уточнил vc.ru представитель Cirque du Soleil в России. Их доли и условия сделки не раскрываются.

Сопредседателями совета директоров Cirque du Soleil Entertainment Group станут бывший генеральный директор MGM Resorts Джим Мюррен и партнер Catalyst Capital Group Габриэль де Альба. Представители других инвесторов также войдут в совет.

Президентом и гендиректором Cirque du Soleil останется Даниэль Ламар. Он также сохранит место в составе совета директоров компании. Новые владельцы компании оставят международную штаб-квартиру Cirque du Soleil в Монреале, Канада.

В конце июня канадская цирковая компания подала заявление на защиту от банкротства на фоне временного прекращения работы из-за пандемии Covid-19. Компании пришлось также сократить 3480 работников из 4000. Владельцы планировали вложить $300 млн в перезапуск, $20 млн на выплаты компенсаций и взять на себя долги компании.