Форум Альфа-Банка про диджитал
До начала осталось:
Узнать
Финансы
Евгения Евсеева
803

Акции Slack выросли более чем на 25% на фоне новостей о его возможной покупке Salesforce Материал редакции

Капитализация мессенджера подскочила до $20 млрд.

2 комментария
В закладки

Американский разработчик программного обеспечения Salesforce обратился к корпоративному мессенджеру Slack с предложением о приобретении, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Эту же информацию подтвердил источник Reuters.

По данным WSJ, нет никакой гарантии, что переговоры закончатся сделкой.

Компания рассматривает переговоры как «большой шаг в развитии офисных коммуникаций», пишет WSJ.

Согласно отчету, стоимость Slack при сделке может превысить рыночную капитализацию компании, которая составляла $17 млрд. На фоне новостей акции Slack выросли более чем на 25% и на максимуме стоили $39,19 за штуку, а рыночная капитализация компании превысила $20 млрд.

Если сделка состоится, эта покупка станет крупнейшим приобретением для Salesforce после покупки разработчика платформы для визуализации и аналитики данных Tableau за $15,7 млрд.

Slack и Salesforce не были доступны для комментариев, пишет CNBC.

#новость #salesforce #slack

Евгения Евсеева
+1692
2
2
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","slack","salesforce"], "comments": 2, "likes": 2, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 180947, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 25 Nov 2020 21:31:59 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Как за 5 минут связать все сервисы?
Интегрируйте сервисы и автоматизируйте процессы без программистов и интеграторов
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Вася Пражкин

0

Самое смешное, что цена акций Salesform(CRM) в то же время упала на 3.5%(~$8 млрд). Похоже, что инвесторы CRM не в восторге от такой покупки.

Ответить

Костянтин Черних

0

натыкался то ли на статью то ли комментарий, что цель всех прорывных и "нитаких" компаний - набраться известности и продаться подороже одному из мастодонтов.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Устойчивые города: Москва
Подписан
Отписаться
«Самый эффективный способ что-то изменить — личный пример»
Что такое экошколы и зачем они нужны
0
Мегаплан
Подписан
Отписаться
Как остаться командным игроком на удаленке
Удаленная работа — приобретение 2020 года. Кабинет переехал домой даже к тем, кто и помыслить о таком не мог. Рассказыв…
0
Selectel
Подписан
Отписаться
Серверы ЦОД согреют помидоры в Нидерландах
Излишки тепла от ЦОД направят на нужды сельского хозяйства. Технология поможет выращивать томаты в европейских теплицах…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Roman Trifonov
за день
17к — удобно. Как раз среднему классу всего одну зарплату отложить нужно.
«Яндекс» представил «умную» колонку с LED-экраном «Станция Макс» за 16 990 рублей
Slava Itprofi
за неделю
Post-purchase rationalization, также известно как Стокгольмский синдром покупателя) — одно из когнитивных искажений, выражающееся в том, что покупатель дорогого продукта или услуги после покупки склонен искать…
Павел Дуров об iPhone 12 Pro: «чувствуется устаревшим, такими темпами через 7-10 лет Apple потеряет рынок»

Комментарии

Илья Кравченко

«Следят за работниками и ставят…

Hexen Sage

Мемы, стикеры, WeChat: что…

Костянтин Черних

Bloomberg: IBM сократит…

Konstantin Grudnev

Как поддержать уровень…

max smirnoff

Стоматологии в России…

Jack Sparrow

Как сводить 12 айтишников в поход

Евгений Черепанов

Запись в подсайте Транспорт

max smirnoff

Стоматологии в России…

Timofey Dyrin

Где разработчики\студии берут…

Костянтин Черних

Акции Slack выросли более чем…

Виктор Петров

Непонятно что делает…

Дмитрий Корнеев

РБК: онлайн-кинотеатр ivi подал…

max smirnoff

Стоматологии в России…

Андрей Николаев

Где разработчики\студии берут…

Интерактивное…

AGIMA Вихрь — о том, как мы…

Mike Tat

Как самому на no-code-сервисах…

Alex Chernyshev

Где разработчики\студии берут…

Michael Smith

Евросоюз предложил открыть…

Максим Попов

Как доделывать запланированные…

Вася Пражкин

Акции Slack выросли более чем…
null