Капитализация мессенджера подскочила до $20 млрд.

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Американский разработчик программного обеспечения Salesforce обратился к корпоративному мессенджеру Slack с предложением о приобретении, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Эту же информацию подтвердил источник Reuters.

По данным WSJ, нет никакой гарантии, что переговоры закончатся сделкой.

Компания рассматривает переговоры как «большой шаг в развитии офисных коммуникаций», пишет WSJ.

Согласно отчету, стоимость Slack при сделке может превысить рыночную капитализацию компании, которая составляла $17 млрд. На фоне новостей акции Slack выросли более чем на 25% и на максимуме стоили $39,19 за штуку, а рыночная капитализация компании превысила $20 млрд.

Если сделка состоится, эта покупка станет крупнейшим приобретением для Salesforce после покупки разработчика платформы для визуализации и аналитики данных Tableau за $15,7 млрд.