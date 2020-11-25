Акции Slack выросли более чем на 25% на фоне новостей о его возможной покупке Salesforce Материал редакции
Капитализация мессенджера подскочила до $20 млрд.
Американский разработчик программного обеспечения Salesforce обратился к корпоративному мессенджеру Slack с предложением о приобретении, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Эту же информацию подтвердил источник Reuters.
По данным WSJ, нет никакой гарантии, что переговоры закончатся сделкой.
Компания рассматривает переговоры как «большой шаг в развитии офисных коммуникаций», пишет WSJ.
Согласно отчету, стоимость Slack при сделке может превысить рыночную капитализацию компании, которая составляла $17 млрд. На фоне новостей акции Slack выросли более чем на 25% и на максимуме стоили $39,19 за штуку, а рыночная капитализация компании превысила $20 млрд.
Если сделка состоится, эта покупка станет крупнейшим приобретением для Salesforce после покупки разработчика платформы для визуализации и аналитики данных Tableau за $15,7 млрд.
Slack и Salesforce не были доступны для комментариев, пишет CNBC.
Самое смешное, что цена акций Salesform(CRM) в то же время упала на 3.5%(~$8 млрд). Похоже, что инвесторы CRM не в восторге от такой покупки.
натыкался то ли на статью то ли комментарий, что цель всех прорывных и "нитаких" компаний - набраться известности и продаться подороже одному из мастодонтов.
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