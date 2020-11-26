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Лиана Липанова
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«Сбер» купил 8% сервиса для защиты брендов от появления рекламы в негативном контексте Watchout!AI Материал редакции

Сервис будет интегрирован с решениями «Сбермаркетинга» в том числе для работы с внешними клиентами.

  • «Сбер» инвестировал в сервис Watchout!AI, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на основателя стартапа Виталия Сотникова. Банк получил 8% в ООО «Брэнд Сэйфти», управляющем сервисом.
  • Всю компанию оценили в 125 млн рублей, говорит Сотников. Сервис будет интегрирован с решениями «Сбермаркетинга» и будет оказывать услуги в том числе внешним клиентам.
  • Watchout!AI анализирует контент с помощью ИИ и распознаёт негатив в тексте с точностью 96%, а затем автоматически встраивает рекламу только в благоприятный для бренда контекст. Например, сервис позволит избежать появления рекламы бренда на странице с критикой компании. За рубежом подобный сервис предлагают израильский Cheq и американский GumGum, говорит Сотников.
  • Сервис был запущен в 2019 году, тогда же компания стала одной из победителей второго акселератора «Сбербанка» и 500 Startups и выиграла 4 млн рублей. Своих клиентов Watchout!AI не раскрывает.
  • В 2017 году стартап занимался нативной рекламой под брендом NativeOS, но значительного успеха так и не достиг, после чего сменил фокус, передаёт газета слова директора по технологиям Media Direction Group Александра Папкова.
  • «Это направление давно интересует рекламодателей, и есть надежные проверенные системы, которые контролируют контент. Например, Weborama, Sizmek и ряд других международных и локальных компаний», — добавил он.

#новость #сбер #сбербанк

Лиана Липанова PLUS
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12 комментариев
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Самостоятельный Слава

3

Логично. Ведь если на какой-то странице пишут плохо про Сбер, пусть там будет реклама конкурентов, чтоб человек уж наверняка избежал Сбера) 

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Michael Petrov

Самостоятельный
2

может лучше было бы наоборот предлагать дополнительные ништяки на таких страницах? хомячки за хороший промокод проигнорируют любой негатив.
оцениваем уровень факапа, прогнозируемую аудиторию страницы, формируем бюджет на рекламную кампанию отбеливания, генерим рекламу.

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Самостоятельный Слава

Michael
2

Ну, в моем идеальном мире (разумеется, он вымышленный), компании с неограниченными ресурсами не просто работают с негативом, а делают так, чтобы его просто не было. Ну как минимум чтобы косяки не повторялись ;)

P.S. Я клиентом Сбера не являюсь. Заказывал у них в 2011 карту с индивидуальным дизайном. До сих пор жду xD

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BearStrikesBack

Michael
1

Это сервис не для хомячков, а для блоггеров. Не дай боженька ты скажешь плохо про наш продукт - попадаешь в ЧС, отключается монетизации и гг вп.

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Инокентий Смирнов

2

No comments

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Evgheni Chiriliuc

Инокентий
0

Хм, так а зачем-же писать тогда?.. 

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Roman Kozachenko

1

не понял, а в интернете разве есть страницы где не обсирают сбер за тупость и неповоротливость? ну, кроме сайта самого сбера. 

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kei gelfer

0

Плохо разбираюсь в распознавании, но разве 96% — это исключительная точность?

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Uwxan

0

Отберите уже у Грефа золотую карту

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Алексей Черненко

–5

Инвестиция и покупка - совершенно разные вещи. Автор, определись уже, что ты доносишь до читателя. 

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Evgeny Boyko

Алексей
0
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Evgheni Chiriliuc

Алексей
0

Хм, т.е. если я покупаю условно говоря одну акцию Apple - я не инвестирую? Интересно.. Зачем-же они мне присылают свои письма раз квартал, с просьбой проголосовать за членов совета директоров... 

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