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Лиана Липанова
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«Сбер» купил 8% сервиса защиты бренда от появления рекламы в негативном контексте Watchout!AI с оценкой 125 млн рублей Материал редакции

Сервис будет интегрирован с решениями «Сбермаркетинга» в том числе для работы с внешними клиентами.

  • «Сбер» инвестировал в сервис Watchout!AI, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на основателя стартапа Виталия Сотникова. Банк получил 8% в ООО «Брэнд Сэйфти», управляющей сервисом.
  • Всю компанию оценили в 125 млн рублей, говорит Сотников. Сервис будет интегрирован с решениями «Сбермаркетинга» и будет оказывать услуги в том числе внешним клиентам.
  • Watchout!AI анализирует контент с помощью ИИ и распознаёт негатив в тексте с точностью 96%, а затем автоматически встраивает рекламу только в благоприятный для бренда контекст. Например, сервис позволит избежать появления рекламы бренда на странице с критикой компании. За рубежом подобный сервис предлагают израильский Cheq и американский GumGum, говорит Сотников.
  • Сервис был запущен в 2019 году, тогда же компания стала одной из победителей второго акселератора «Сбербанка» и 500 Startups и выиграла 4 млн рублей. Своих клиентов Watchout!AI не раскрывает.
  • В 2017 году стартап занимался нативной рекламой под брендом NativeOS, но значительного успеха так и не достиг, после чего сменил фокус, передаёт газета слова директора по технологиям Media Direction Group Александра Папкова.
  • «Это направление давно интересует рекламодателей, и есть надежные проверенные системы, которые контролируют контент. Например, Weborama, Sizmek и ряд других международных и локальных компаний», — добавил он.

#новость #сбер #сбербанк

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2 комментария
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Инокентий Смирнов

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Самостоятельный Слава

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Логично. Ведь если на какой-то странице пишут плохо про Сбер, пусть там будет реклама конкурентов, чтоб человек уж наверняка избежал Сбера) 

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Комментарии

Stan 1

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Nick

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«Сбер» купил 8% сервиса защиты…

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