Около 95% сделок, которые Goldman консультировал во время пандемии, были заключены без личного общения, говорят в компании.

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Инвестиционный банк Goldman Sachs начал использовать дроны, чтобы показать клиентам компании, с которыми они планируют заключить сделки, сообщает CNBC со ссылкой на соруководителя отдела слияний и поглощений банка Стивена Фельдгойза.

Банк решил применить дроны для видеосъемки из-за отмены личных встреч на фоне пандемии. Goldman Sachs проводит виртуальные туры по разным типам предприятий: морским портам, железным дорогам, химическим заводам, складам и крупным торговым точкам, добавил Фельдгойз.

«Когда вы покупаете бизнес, вы хотите увидеть, потрогать и почувствовать то, что вы покупаете», — сказал представитель банка. По его словам, около 95% сделок, которые Goldman Sachs консультировал во время пандемии, были заключены без личного общения.

Фельдгойз считает, что дроны останутся и после пандемии: «Мы уверены, что это навсегда изменит ситуацию в сфере слияний и поглощений».

Goldman Sachs — не единственный банк, который используют технологии. JPMorgan Chase, также использовал дроны при проведении сделок, сообщил источник CNBC в банке. Беспилотную съемку практиковали и «бутики» — небольшие инвестиционные компании, например, TKO Miller.

По словам представителя TKO Miller Эрика Эйдема, коммерческие дроны стоят больше $1000, но банкиры обычно нанимают видеооператоров, которым платят больше $10 тысяч за качественно подготовленные и смонтированные туры.

Виртуальный тур TKO Miller