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Лиана Липанова
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X5 Retail Group допустила IPO своих онлайн-сервисов в течение двух-трёх лет Материал редакции

У ритейлера есть интернет-магазин «Перекрёсток Впрок», экспресс-доставка и сервис доставки товаров из интернет-магазинов 5Post.

10 комментариев
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X5 Retail Group (управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») планирует провести IPO своих онлайн-сервисов, сообщает The Bell со ссылкой на ТАСС.

«Планы по спин-офу цифровых бизнесов и проведения их размещения в компании обсуждаются. Я не думаю, что это краткосрочный горизонт, но в целом это возможная история на горизонте скорее 2-3 лет», — заявил в ходе онлайн-встречи начальник управления по связям с инвесторами Х5 Андрей Васин.

Другие подробности в компании не раскрыли. В онлайн-бизнес ритейлера входит интернет-магазин «Перекрёсток Впрок» и сервис экспресс-доставки из «Пятерочки» и «Перекрестка», которую объединит агрегатор для сервисов доставки продуктов «Около».

По словам Васина, общий оборот товаров этих сервисов по итогам 2020 года составил около 60 млрд рублей, передаёт РБК. Х5 также владеет сервисом доставки товаров из интернет-магазинов и маркетплейсов 5Post. Его выручка вместе с «Перекрёсток Впрок» в третьем квартале 2020 года суммарно выросла на 224% год к году и составила 3 млрд рублей.

Учитывая оценки Ozon, который провёл IPO 24 ноября, при нынешних размерах и планах компании оценка онлайн-бизнеса Х5 сейчас могла бы составлять до $3 млрд, заявил Васин.

По итогам третьего квартала 2020 года выручка от продаж «Перекрёсток Впрок» и экспресс-доставки составила 4 млрд рублей. «Перекрёсток Впрок» увеличил квартальную выручку на 207,6% год к году, а количество ежедневных и ежемесячных активных пользователей достигло 175 тысяч и 3,2 млн, соответственно.

  • 24 ноября первичное публичное размещение акций провёл российский маркетплейс Ozon. Компания разместила 33 млн акций по $30 за штуку.
  • По данным РБК, выход на биржу также запланировал российский видеосервис ivi. Это крупнейший российский онлайн-кинотеатр по данным агентства Telecom Daily.

#новость #x5retailgroup

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10 комментариев
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Eugene Smirnov

4

Бум IPO.

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Evgeny Boyko

Eugene
2

Уже заебали просто, скоро каждая шаурменная будет на биржах размещаться 

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Eugene Smirnov

Evgeny
0

Шаурмячная - contagious for Covid(если только у этой сети, может быть, даже весьма вкусных донеров нет своей разветвлённой сети доставки. Типо как у Тануки: 70% сами, 30% деливери с яндексом). Но это все шутки. Но все, что касается маркетплейсов, онлайна и инвестиций — пожалуйста. Винокуров из предыдущего поста жалко больше инвест банком не занимается, то мог бы Тануки IPO сейчас продать. Ну хотя бы бонды разместить. А про дикий рост частного инвестирования, то тут даже Атон на биржу выходит(с отличными условиями для инвесторов, кстати)

The Bell — деньги, бизнес, власть
The Bell — деньги, бизнес, власть
thebell.io
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Денис Демидов

Evgeny
0

Это же хорошо, так весь развитый мир живет, средние и крупные компании должны на фондовом рынке финансирование брать, а не у банков.

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Roman Moskovskiy

3

Правильно, зачем тратить свой кэш, если можно содрать с лохов

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Daniil Levi

1

Так, подождите. Если этот год - год маркетплейсов, то следующий будет годом IPO?

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Юрий Глотов

Daniil
1

У Мосбиржи на этот год были большие планы на ipo, не фартануло

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Вася Пражкин

0

Так я и полагал, что в X5 тугодумы управляют. Им уже и Озон показал и рынок сейчас горячий - выходи, руби бабло в капусту миллиардами. Тот же Arrival быстро сориентировался и вышли на IPO через покупку SPAC-компании. "на горизонте скорее 2-3 лет" - чувак дождется, пока экономика в очередной кризис въедет и будет поздно пить боржоми.

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Игорь Протасов

Вася
0

Они похоже ждут лучшего момента :) 

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Eugene Smirnov

Вася
0

Сейчас для SPAC, вообще, самый кайф. Легко компании выбирать.

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