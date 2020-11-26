У ритейлера есть интернет-магазин «Перекрёсток Впрок», экспресс-доставка и сервис доставки товаров из интернет-магазинов 5Post.

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X5 Retail Group (управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») планирует провести IPO своих онлайн-сервисов, сообщает The Bell со ссылкой на ТАСС.

«Планы по спин-офу цифровых бизнесов и проведения их размещения в компании обсуждаются. Я не думаю, что это краткосрочный горизонт, но в целом это возможная история на горизонте скорее 2-3 лет», — заявил в ходе онлайн-встречи начальник управления по связям с инвесторами Х5 Андрей Васин.

Другие подробности в компании не раскрыли. В онлайн-бизнес ритейлера входит интернет-магазин «Перекрёсток Впрок» и сервис экспресс-доставки из «Пятерочки» и «Перекрестка», которую объединит агрегатор для сервисов доставки продуктов «Около».

По словам Васина, общий оборот товаров этих сервисов по итогам 2020 года составил около 60 млрд рублей, передаёт РБК. Х5 также владеет сервисом доставки товаров из интернет-магазинов и маркетплейсов 5Post. Его выручка вместе с «Перекрёсток Впрок» в третьем квартале 2020 года суммарно выросла на 224% год к году и составила 3 млрд рублей.

Учитывая оценки Ozon, который провёл IPO 24 ноября, при нынешних размерах и планах компании оценка онлайн-бизнеса Х5 сейчас могла бы составлять до $3 млрд, заявил Васин.

По итогам третьего квартала 2020 года выручка от продаж «Перекрёсток Впрок» и экспресс-доставки составила 4 млрд рублей. «Перекрёсток Впрок» увеличил квартальную выручку на 207,6% год к году, а количество ежедневных и ежемесячных активных пользователей достигло 175 тысяч и 3,2 млн, соответственно.