ЦБ предложил разделять компании по зонам риска для борьбы с отмыванием: «красные» будут почти отрезаны от обслуживания Материал редакции
Сейчас таких клиентов только 0,7%, говорит регулятор.
Центробанк подготовил поправки к антиотмывочному законодательству, сообщает РБК со ссылкой на документ. Его подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке.
В ЦБ также подтвердили разработку проекта. Он готовился вместе с Росфинмониторингом, добавил представитель регулятора.
В частности, ЦБ предложил:
- Создать межбанковскую платформу ЗСК, или KYC (know your client — «знай своего клиента») по проверке юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Она позволит оценивать благонадёжность российских компаний.
- Распределять таких клиентов по трём зонам в зависимости от уровня риска проведения «сомнительных» операций: красная зона с высоким риском, жёлтая со средним и зелёная с низким. Банки продолжат передавать сведения о сомнительных операциях в ЦБ и Росфинмониторинг, а регулятор будет распределять клиентов по группам риска, следует из документа.
- Как пишет РБК, банки тоже должны будут распределять клиентов по группам, причём на разных этапах работы с ними: при приёме на обслуживание, при получении требований провести операцию, при снятии средств или переводе их в другой банк в случае расторжения договора.
- Эту информацию кредитные организации должны будут также отправлять ЦБ и «синхронизировать» с регулятором свои данные. Так, если ЦБ понизит статус юрлица или переведёт его в красную зону, банк в течение пяти рабочих дней может отправить регулятору свои оценки по этому клиенту. Если банк согласен с решением, то уже на следующий рабочий день при обслуживании клиента нужно будет учитывать его новый статус.
Сейчас к зелёной зоне можно отнести 99% клиентов, к жёлтой — 0,3%, к красной — 0,7%, оценивает ЦБ в пояснительной записке к поправкам. Оценки ЦБ и банков совпадают в 95% случаев, говорится в документе.
Компании из красной зоны не смогут открывать новые банковские счета, проводить любые операции, использовать систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и Систему быстрых платежей (СБП), объясняет издание.
О попадании в красную зону клиенту нужно будет сообщать. Если компания дважды за год столкнётся с запретом операций, любой из банков сможет расторгнуть с ней договор и отказать в снятии или переводе средств при закрытии счетов.
Ограничены будут и переводы от клиента из другой зоны в красную: банк может отказать в проведении операции или заблокировать доступ к ДБО, но доступ к СБП останется.
Отказывать в переводах между «зелёными» клиентами нельзя, отмечает РБК. На особом контроле будут ИП и юрлица жёлтой зоны и зелёной зоны, работающие с клиентами из жёлтой.
Компании из зелёной и жёлтой зоны смогут узнавать свой статус по запросу, количество которых не ограничено. Клиент из красной зоны сможет оспорить свой статус в течение полугода.
«Законопроект позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес. Сократится количество дублирующих запросов одной и той же информации от разных кредитных организаций», — пояснил представитель ЦБ. Большинство крупных банков не ответили на запросы РБК, ВТБ отказался от комментариев.
О попадании в красную зону клиенту нужно будет сообщать. Если компания дважды за год столкнётся с запретом операций, любой из банков сможет расторгнуть с ней договор и отказать в снятии или переводе средств при закрытии счетов.
Я так понимаю, что все это на деле означает, что индивидуальный предпринимателей будут еще сильнее кошмарить? Уже сейчас почти нигде нельзя снять нормальную сумму без комиссии на личный счет, не дай бог ты занимаешься обезналом. По итогу, фрилансеры с зарубежными заказчиками, которых и так заставляют на каждый чих справку предоставлять, у которых нет никаких ИП-расходов не могут пользоваться личными средствами потому, что это слишком подозрительно, тратить личные деньги.
Признанная ЦБ компания с высоким риском "Red Zone" дружно идёт на корпоратив..
ЦБ по факту является карательным органом. На пару с Росфинмониторингом. Ещё помню уголовные дела за лайки, ретвиты и оскорбление верующих - Соколов, Мотузная и др. По факту даже без решения суда по заявлению прокурора человек становится прокаженным - все счета блокируются, можно снимать только 10тыс руб. в месяц, сложности с работой - зп выплачивают на банковскую карту и т.д. И это помимо сложностей с судом. И потом долго выходят из этого списка. А кто-то получает премии за раскрытые преступления.
С юриками также - нужно нанимать сотрудников для проверки контрагентов, бухгалтера следят чтобы процент отчисления в бюджет был не меньше рекомендованного. Где -то год-два назад во всех соцсетях были возмущения по отказам банков от обслуживания и конскими комиссиями (15-20%) за перевод в другой банк в связи с закрытием счета. При этом ЦБ защитил себя и банки от претензий 115-м ФЗ.
Получал посылку из-за рубежа на почте стоимостью больше 200€, оплачивал пошлину около 800руб. Т.к. иностранный гражданин пришлось заполнять анкету на 15 страниц - источники доходов и т.д. Чтобы заплатить в бюджет пошлину. Очередь ждала минут 20 пока я все прочитаю. Сотрудники почты не помогают заполнять эти дурацкие анкеты.
Анонимные электронные кошельки запретили пополнять налом, при том что там лимиты были минимальными. Карты иностранным сервисам запретили отправлять в Россию, при снятии с карт иностранных банков банки должны отправлять данные в Росфинмониторинг.
При этом состоятельные люди выводят деньги без проблем - скандалы с отмыванием через ДойчеБанк, латвийский ABLV, молдавские ландроматы и т.д.
Ваша инициатива - это хрень, т.к. не продуман механизм реабилитации.
это задуманное поведение.
И снова - никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью. (с)...
"Если компания дважды за год столкнётся с запретом операций, любой из банков сможет расторгнуть с ней договор и отказать в снятии или переводе средств при закрытии счетов." - то есть это легальная экспроприация денежных средств предприятия без суда и следствия.
"Законопроект позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес." - интересно, каким образом риск попасть в красную зону и остаться без денег на ровном месте снизит нагрузку на бизнес? Они формулировки под накуркой придумывают что-ли :D
Я, пользуясь случаем напомню, что мы в Чёрной Бухгалтерии помогаем избежать проблем из-за вот таких идиотских делений на "Красных" и "Зелёных".
Если вы столкнулись с блокировкой или ваш банк разукрасил рейтинг надёжности компании — обращайтесь к нам. Мы первая комплаенс-бухгалтерия с внутренней системой KYC/AML и богатым опытом работы с банками для бизнеса.
Закон ещё не приняли, а вы уже успешно помогаете? Похвально
Закон, к несчастью, работает уже много лет. И работает ху*во. А эти поправки к нему только усугубят ситуацию, мешая честным предпринимателям вести бизнес.
Я даже не столько с целью рекламы написал, сколько предложить помощь в случае чего, так что хэйт тут совершенно не к месту.
Всем доброго утречка и отличной пятницы 🖤
А, если вы про деление — то этим и так занимались банки в отношении своих клиентов. Светофоры в личном кабинете у всех есть, каждый может узнать свой рейтинг надёжности.
Только раньше это было самодурством на основе личной интерпретации требований цб, а сейчас централизованная система, которая будет гнобить глобально вне зависимости от банка
Да не, алгоритмы оценки не изменятся, просто регулятор приберёт монополию на владение ими. Отдуваться и передавать данные продолжат сами банки. Это ясно из статьи)
Машина цифрового концлагеря набирает обороты.
После полной отмены наличных денег и введения цифрового рубля лет через 10 такие меры уже будут не нужны.
МДА , вот смотришь на последние новости ;
1) цб и страховщики запросили дит о доступе к системе распознавания лиц
2) создание зон цб
Вывод :
В цвет просто создают целую экосистему социального рейтинга гражданина поД шумок пандемии .
Для тех кому интересно вот ссылочка на статью :
https://www.google.ru/amp/s/amp.rbc.ru/rbcnews/business/11/12/2016/584953bb9a79477c8a7c08a7
Только проблема в том что, банки сами через посредников создают эти компании однодневки
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