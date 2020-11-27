Сейчас таких клиентов только 0,7%, говорит регулятор.

В закладки

Центробанк подготовил поправки к антиотмывочному законодательству, сообщает РБК со ссылкой на документ. Его подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке.

В ЦБ также подтвердили разработку проекта. Он готовился вместе с Росфинмониторингом, добавил представитель регулятора.

В частности, ЦБ предложил:

Создать межбанковскую платформу ЗСК, или KYC (know your client — «знай своего клиента») по проверке юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Она позволит оценивать благонадёжность российских компаний.

Распределять таких клиентов по трём зонам в зависимости от уровня риска проведения «сомнительных» операций: красная зона с высоким риском, жёлтая со средним и зелёная с низким. Банки продолжат передавать сведения о сомнительных операциях в ЦБ и Росфинмониторинг, а регулятор будет распределять клиентов по группам риска, следует из документа.

Как пишет РБК, банки тоже должны будут распределять клиентов по группам, причём на разных этапах работы с ними: при приёме на обслуживание, при получении требований провести операцию, при снятии средств или переводе их в другой банк в случае расторжения договора.

Эту информацию кредитные организации должны будут также отправлять ЦБ и «синхронизировать» с регулятором свои данные. Так, если ЦБ понизит статус юрлица или переведёт его в красную зону, банк в течение пяти рабочих дней может отправить регулятору свои оценки по этому клиенту. Если банк согласен с решением, то уже на следующий рабочий день при обслуживании клиента нужно будет учитывать его новый статус.

Сейчас к зелёной зоне можно отнести 99% клиентов, к жёлтой — 0,3%, к красной — 0,7%, оценивает ЦБ в пояснительной записке к поправкам. Оценки ЦБ и банков совпадают в 95% случаев, говорится в документе.

Компании из красной зоны не смогут открывать новые банковские счета, проводить любые операции, использовать систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и Систему быстрых платежей (СБП), объясняет издание.

О попадании в красную зону клиенту нужно будет сообщать. Если компания дважды за год столкнётся с запретом операций, любой из банков сможет расторгнуть с ней договор и отказать в снятии или переводе средств при закрытии счетов.

Ограничены будут и переводы от клиента из другой зоны в красную: банк может отказать в проведении операции или заблокировать доступ к ДБО, но доступ к СБП останется.

Отказывать в переводах между «зелёными» клиентами нельзя, отмечает РБК. На особом контроле будут ИП и юрлица жёлтой зоны и зелёной зоны, работающие с клиентами из жёлтой.

Компании из зелёной и жёлтой зоны смогут узнавать свой статус по запросу, количество которых не ограничено. Клиент из красной зоны сможет оспорить свой статус в течение полугода.