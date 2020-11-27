Компании раскрыли информацию американскому регулятору, чтобы доказать, что иностранцы получают не меньше средней зарплаты коллег из США.

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Tesla, Rivian и Nikola раскрыли Управлению сертификации иностранной рабочей силы в США (Foreign Labor Certification) информацию о зарплатах иностранных специалистов, приглашённых по рабочим визам. Ведомство должно было удостовериться, что компании не платят им меньше средней зарплаты коллег из США.

Business Insider опубликовал данные о средних зарплатах постоянных и временных сотрудников за 2020 год.

Tesla

Меньше всего из указанных должностей в Tesla получает специалист по обеспечению качества (Quality engineer) — в среднем $93 978 в год. Больше всего получает software engineer — от $150 190 до $169 375 в год.

Инженер по системам управления (Controls engineer) — $125 724.

Исследователь данных (Data scientist) — $107 тысяч.

Инженер по оборудованию (Equipment engineer) — $99 188.

Менеджер глобальных цепочек поставок (Global supply manager) — $122 244.

Ведущий инженер по системам управления (Lead senior controls engineer) — $124,5 тысяч.

Инженер-технолог (Manufacturing engineer) — $111 863.

Менеджер по производственному инжинирингу (Manufacturing-engineering manager) — $166 425.

Инженер-конструктор (Mechanical-design engineer) — $107 125.

Инженер по организации производства (Process engineer) — $93 989.

Продакт-менеджер (Product manager) — $121,5 тысяч.

В Tesla не ответили на запрос издания.

Rivian

В Rivian минимальная средняя зарплата у специалистов по обеспечению качества (Quality engineer) — $76 667 в год. За ними идут специалисты по безопасности, которые тестируют автомобили при столкновении, — $85,5 тысяч в год. Больше всего получает старший системный инженер (Senior systems engineer) — в среднем $176 667 в год.

Инженер по качеству поставок (Supplier quality engineer) — $87 тысяч.

Инженер по системам управления (Controls engineer) — $110 тысяч.



Инженер-технолог (Manufacturing engineer) — $91,5 тысяч.



Инженер-механик (Mechanical engineer) — $105 тысяч.

Software engineer — $153 288.



«Зарплаты в Rivian сильно варьируются в зависимости от опыта, географического расположения, спроса и цен на рынке. Мы гордимся тем, что выплачиваем справедливые компенсации сотрудникам, работающим в разных местах и на разных уровнях, а также предоставляем равные возможности каждому члену нашей команды», — заявил представитель компании.

Nikola

Business Insider опубликовал зарплаты только на двух должностях в Nikola:

CAE Engineer, crash safety — $95 тысяч в год.

Ведущий инженер-конструктор аккумуляторных модулей (Lead battery-module-design engineer) — $118 тысяч.