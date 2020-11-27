От $76 тысяч в год: Business Insider рассказал о средних зарплатах иностранных специалистов в Tesla, Rivian и Nikola Материал редакции
Компании раскрыли информацию американскому регулятору, чтобы доказать, что иностранцы получают не меньше средней зарплаты коллег из США.
Tesla, Rivian и Nikola раскрыли Управлению сертификации иностранной рабочей силы в США (Foreign Labor Certification) информацию о зарплатах иностранных специалистов, приглашённых по рабочим визам. Ведомство должно было удостовериться, что компании не платят им меньше средней зарплаты коллег из США.
Business Insider опубликовал данные о средних зарплатах постоянных и временных сотрудников за 2020 год.
Tesla
Меньше всего из указанных должностей в Tesla получает специалист по обеспечению качества (Quality engineer) — в среднем $93 978 в год. Больше всего получает software engineer — от $150 190 до $169 375 в год.
- Инженер по системам управления (Controls engineer) — $125 724.
- Исследователь данных (Data scientist) — $107 тысяч.
- Инженер по оборудованию (Equipment engineer) — $99 188.
- Менеджер глобальных цепочек поставок (Global supply manager) — $122 244.
- Ведущий инженер по системам управления (Lead senior controls engineer) — $124,5 тысяч.
- Инженер-технолог (Manufacturing engineer) — $111 863.
- Менеджер по производственному инжинирингу (Manufacturing-engineering manager) — $166 425.
- Инженер-конструктор (Mechanical-design engineer) — $107 125.
- Инженер по организации производства (Process engineer) — $93 989.
- Продакт-менеджер (Product manager) — $121,5 тысяч.
В Tesla не ответили на запрос издания.
Rivian
В Rivian минимальная средняя зарплата у специалистов по обеспечению качества (Quality engineer) — $76 667 в год. За ними идут специалисты по безопасности, которые тестируют автомобили при столкновении, — $85,5 тысяч в год. Больше всего получает старший системный инженер (Senior systems engineer) — в среднем $176 667 в год.
- Инженер по качеству поставок (Supplier quality engineer) — $87 тысяч.
- Инженер по системам управления (Controls engineer) — $110 тысяч.
- Инженер-технолог (Manufacturing engineer) — $91,5 тысяч.
- Инженер-механик (Mechanical engineer) — $105 тысяч.
- Software engineer — $153 288.
«Зарплаты в Rivian сильно варьируются в зависимости от опыта, географического расположения, спроса и цен на рынке. Мы гордимся тем, что выплачиваем справедливые компенсации сотрудникам, работающим в разных местах и на разных уровнях, а также предоставляем равные возможности каждому члену нашей команды», — заявил представитель компании.
Nikola
Business Insider опубликовал зарплаты только на двух должностях в Nikola:
- CAE Engineer, crash safety — $95 тысяч в год.
- Ведущий инженер-конструктор аккумуляторных модулей (Lead battery-module-design engineer) — $118 тысяч.
В компании отказались от комментариев.
Вот собственно и ответ почему у нас все не очень на производстве и нет особых прорывов (да и людей нет). Нормальный инженер (не программист) уедет из РФ или пойдет в программисты. Остается полтора хороших специалиста в компаниях типа компмехлаб итд. И несколько странных коллег которые работают "за идею" в окологоссекторе.
Согласен полностью. Мои одногруппники работают за копейки с дипломом специалиста.
Большинство никуда не берут, большинство работает не по специальности, потому что в магазине на кассе больше можно заработать.
Жить и кушать, платить за жильё тоже хочется.
Выживание:)
Не раскрыта тема программистов 1С в США
В РФ около 25-35 тысяч в НСК. Есть хорошие должности, но туда тебя не возьмут, потому что "нет опыта 6-ти летнего в специфической деятельности, связанной с инжинирингом".
По итогу, молодые специалисты никому не нужны:) (реальный опыт).
По итогу, молодые специалисты никому не нужны:) (реальный опыт).
А стажироваться во время учёбы не пробовали? Теория хорошая только безотрывно от практики.
Стажироваться? Туда, где не берут и платят 5 тысяч рублей в месяц?
Ты думаешь, я это всё не прошел? Я больше заработал, делая работы студентам разных специальностей.
К тому же, распределение на практику было ужасным.
А у вас было нельзя пойти в ту компанию, которую вы сами выбрали?
Я больше заработал, делая работы студентам разных специальностей.
Краткосрочная выгода перекрыла доступ к долгосрочной.
Частично можно, но с ЗП 25 тысяч. Целевики многие так и получают ;(
Распределение было ужасным к тому же. Магадан, Владивосток, ЗП также маленькая.
А теперь посмотрим на то, сколько бюджетных мест у инженеров - очень много.
Люди с 5 летним стажем моей специальности в РФ получают 40-50 тысяч. Хорошие специалисты, но мало платят. Есть знакомые, кто просто уехал из РФ. И радуется.
upd: квартира стоит 10-15 тысяч, комната в общежитии 8-10, проезд не оплачивается.
выживание
upd2: в компанию, которую мы выбрали, мы не особо нужны:) Даже не нужны больше, так как решают связи)
Насколько было бы проще чего-то достичь если была бы возможность отказаться от краткосрочной выгоды в свое время.
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Комментарий удален
Нужно понимать, что это зарплаты в самых топовых компаниях
А это до налогов или после?
Если США, то там брутто, потому что нетто рассчитать сложно. Много вычетов и условий.
99.99% что до налогов
плюс иностранных специалистов нанимают, потому что хантят топовых сотрудников с квалификацией. а не студентов-стажёров с дипломом
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