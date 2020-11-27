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Финансы
Лиана Липанова
1945

От $76 тысяч в год: Business Insider рассказал о средних зарплатах иностранных специалистов в Tesla, Rivian и Nikola Материал редакции

Компании раскрыли информацию американскому регулятору, чтобы доказать, что иностранцы получают не меньше средней зарплаты коллег из США.

18 комментариев
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Tesla, Rivian и Nikola раскрыли Управлению сертификации иностранной рабочей силы в США (Foreign Labor Certification) информацию о зарплатах иностранных специалистов, приглашённых по рабочим визам. Ведомство должно было удостовериться, что компании не платят им меньше средней зарплаты коллег из США.

Business Insider опубликовал данные о средних зарплатах постоянных и временных сотрудников за 2020 год.

Tesla

Меньше всего из указанных должностей в Tesla получает специалист по обеспечению качества (Quality engineer) — в среднем $93 978 в год. Больше всего получает software engineer — от $150 190 до $169 375 в год.

  • Инженер по системам управления (Controls engineer) — $125 724.
  • Исследователь данных (Data scientist) — $107 тысяч.
  • Инженер по оборудованию (Equipment engineer) — $99 188.
  • Менеджер глобальных цепочек поставок (Global supply manager) — $122 244.
  • Ведущий инженер по системам управления (Lead senior controls engineer) — $124,5 тысяч.
  • Инженер-технолог (Manufacturing engineer) — $111 863.
  • Менеджер по производственному инжинирингу (Manufacturing-engineering manager) — $166 425.
  • Инженер-конструктор (Mechanical-design engineer) — $107 125.
  • Инженер по организации производства (Process engineer) — $93 989.
  • Продакт-менеджер (Product manager) — $121,5 тысяч.

В Tesla не ответили на запрос издания.

Rivian

В Rivian минимальная средняя зарплата у специалистов по обеспечению качества (Quality engineer) — $76 667 в год. За ними идут специалисты по безопасности, которые тестируют автомобили при столкновении, — $85,5 тысяч в год. Больше всего получает старший системный инженер (Senior systems engineer) — в среднем $176 667 в год.

  • Инженер по качеству поставок (Supplier quality engineer) — $87 тысяч.
  • Инженер по системам управления (Controls engineer) — $110 тысяч.
  • Инженер-технолог (Manufacturing engineer) — $91,5 тысяч.
  • Инженер-механик (Mechanical engineer) — $105 тысяч.
  • Software engineer — $153 288.

«Зарплаты в Rivian сильно варьируются в зависимости от опыта, географического расположения, спроса и цен на рынке. Мы гордимся тем, что выплачиваем справедливые компенсации сотрудникам, работающим в разных местах и на разных уровнях, а также предоставляем равные возможности каждому члену нашей команды», — заявил представитель компании.

Nikola

Business Insider опубликовал зарплаты только на двух должностях в Nikola:

  • CAE Engineer, crash safety — $95 тысяч в год.
  • Ведущий инженер-конструктор аккумуляторных модулей (Lead battery-module-design engineer) — $118 тысяч.

В компании отказались от комментариев.

От $67 тысяч до $250 тысяч в год: Business…
Издание проанализировало 47 заявок компании для иностранных специалистов.
vc.ru

#новость #tesla #rivian #nikola

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18 комментариев
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V S

13

Вот собственно и ответ почему у нас все не очень на производстве и нет особых прорывов (да и людей нет). Нормальный инженер (не программист) уедет из РФ или пойдет в программисты. Остается полтора хороших специалиста в компаниях типа компмехлаб итд. И несколько странных коллег которые работают "за идею" в окологоссекторе.

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WAVEWITHME

V
3

Согласен полностью. Мои одногруппники работают за копейки с дипломом специалиста.
Большинство никуда не берут, большинство работает не по специальности, потому что в магазине на кассе больше можно заработать.
Жить и кушать, платить за жильё тоже хочется.
Выживание:)

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Alexander Bormintsev

13

Не раскрыта тема программистов 1С в США

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Hexen Sage

Alexander
0

DEL

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WAVEWITHME

1

В РФ около 25-35 тысяч в НСК. Есть хорошие должности, но туда тебя не возьмут, потому что "нет опыта 6-ти летнего в специфической деятельности, связанной с инжинирингом".
По итогу, молодые специалисты никому не нужны:) (реальный опыт).

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Sergei Timofeyev

WAVEWITHME
2

 По итогу, молодые специалисты никому не нужны:) (реальный опыт).

А стажироваться во время учёбы не пробовали? Теория хорошая только безотрывно от практики.

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WAVEWITHME

Sergei
1

Стажироваться? Туда, где не берут и платят 5 тысяч рублей в месяц?
Ты думаешь, я это всё не прошел? Я больше заработал, делая работы студентам разных специальностей.
К тому же, распределение на практику было ужасным.

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Sergei Timofeyev

WAVEWIT…
2

А у вас было нельзя пойти в ту компанию, которую вы сами выбрали?
 Я больше заработал, делая работы студентам разных специальностей.

Краткосрочная выгода перекрыла доступ к долгосрочной.

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WAVEWITHME

Sergei
1

Частично можно, но с ЗП 25 тысяч. Целевики многие так и получают ;(
Распределение было ужасным к тому же. Магадан, Владивосток, ЗП также маленькая.
А теперь посмотрим на то, сколько бюджетных мест у инженеров - очень много.
Люди с 5 летним стажем моей специальности в РФ получают 40-50 тысяч. Хорошие специалисты, но мало платят. Есть знакомые, кто просто уехал из РФ. И радуется.

upd: квартира стоит 10-15 тысяч, комната в общежитии 8-10, проезд не оплачивается.

выживание

upd2: в компанию, которую мы выбрали, мы не особо нужны:) Даже не нужны больше, так как решают связи)

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Serghei Lisii

Sergei
0

Насколько было бы проще чего-то достичь если была бы возможность отказаться от краткосрочной выгоды в свое время.

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Candy Blue

1

Нужно понимать, что это зарплаты в самых топовых компаниях

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Chef

Candy
1

надо понимать что это не топовые оклады, тесла по низу рынка платит

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Pavel Vakhrushev

1

комменты еще не настоялись

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Candy Blue

0

А это до налогов или после?

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Sergei Timofeyev

Candy
0

Если США, то там брутто, потому что нетто рассчитать сложно. Много вычетов и условий.

Ответить

Dmitry Ryzhov

Candy
0

99.99% что до налогов

плюс иностранных специалистов нанимают, потому что хантят топовых сотрудников с квалификацией. а не студентов-стажёров с дипломом

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Chef

Dmitry
0

у ключевых сотрудников совсем другие оклады

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Chef

Candy
0

это с бонусами и до налогов

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